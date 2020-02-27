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 Политика Украины
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Все про:ЖКХ (1387) опрос (1828) социология (448) тарифы (1635) коммунальные услуги (293) КМИС (101)

 46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС

80% украинцев не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% - видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже (73% и 18% соответственно)", - говорится в исследовании.

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"Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились. 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС в ноябре-декабре прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза - с 6% до 21%. Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями в ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%", - рассказали в КМИС.

46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС 01

С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3178302
 
   
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согласен стартанул!не прав!на индивидуалке может быть,в многоэтажках не особо
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я в многоэтажке живу в 1-комн. при пеце платил за все не меньше 1500 за зимний месяц. независимо, холодный или теплый месяц. сейчас да, зима теплая, но мне стабильно 1000 грн за зимний месяц приходит плюс-минус копейки
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хрен с теми денгами, за то теперь все президенты, можите гордиться, все вы вместе преЗеденты.
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Гаманець потроху перемагає телевізор і ось....

Грим стікає по шиї, плямуючи одяг і з-під намальованого Голобородька все чіткіше видно Голохвастова. 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 113
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Только они еще звездят! Больше чем 46%! Стараются янелоху оманскому морду лица неиспортить! Цены за коммуналку увеличились!
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Від такого негативу можна заторчать дня на три. 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3546
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На днях було соцопитування про те, що 40% проголосують за Зе на президентських виборах, сьогодні - 46% заявили про закінчення епохи бідності - СОВПАДЄНІЄ?
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Что есть, то есть.. Особенно за тепло.. куда там прошлому году..
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"46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС" - меня удивляет постановка вопроса, причём услуги ЖКХ к стоимости воды или газа, в чём заключается здесь "услуга ЖКХ" или это умышленно засерают мозги лохам, услуги ЖКХ - это СДПТ (содержание домов и придомовой территории), вот где происходит грабёж по всей Украине, например я плачу за метр жилой площади 6 грн. ежемесячно, независимо от времени года, или погоды, так вот, со дня независимости Украины, ЖКХ, кроме уборки придомовой территории, раз в полгода, ничего не делает, а это значит, что весь жилой фонд, все тридцать лет ЖКХ уничтожали, а по Украине это же сумашечие деньги, а где эти деньги, их никогда нет в ЖКХ, на каком уровне они исчезают, и кто за это должен, уже давно, ответить!
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а Гончарук с Зеленским говорят суммы в платёжках значно впали )))
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У зебилов не только с математикой швах,но и с обычной памятью. Флешка на 256 мб и постоянно перезаписывается по кругу. У жулиботов на 32мб вообще.
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А что вы хотели ? Европейский дом начинается с европейских цен на услуги ЖКХ.
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А чего про зарплаты то все молчат? Не интересует никого?
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А если постоянно трусить коррупционеров, то начинается с зарплаты и уровня жизни.
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Без митинговой риторики, а объективности ради (я не защищаю правительство) вопрос: почему те, кто платит за коммуналку более 15% не оформили субсидию? Не потому ли, что при попытке оформить субсидию окажется, что их доходы таковы (то есть больше, чем они нам рассказывают), что оплата за коммуналку составит меньше 15% их доходов?
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В мене сьогодні просили гроші на хліб. Літні люди говорять, що на хліб не відмовляють
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Как такое может после того, как прогнали владу барыг и отсутствию зимы как таковой? Шо ещё нариду не хватает? Шо он постоянно ноет?
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Вы все врете, вон скабеева - мосейчук рассказывала про индекс борща и что мы стали жить лучше
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"Жить стало лучше,жить стало веселее" (с). А далі буде ще веселіше.Абхахочєтесь,пля 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9167
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