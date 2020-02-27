 На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В последнее время в полицию Уманского района начали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей. Сегодня ночью, во время проведения профилактических мероприятий на автодорогах района, работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры, двигавшейся по дороге.

В группу злоумышленников входило три человека - две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области. Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем держала дистанцию ​​между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль.

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Злоумышленники задержаны. При осмотре в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар, обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Все участники группы задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.