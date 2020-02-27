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 На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области задержали группу лиц, которые на ходу похищали груз из фур.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 01

В последнее время в полицию Уманского района начали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей. Сегодня ночью, во время проведения профилактических мероприятий на автодорогах района, работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры, двигавшейся по дороге.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 02

В группу злоумышленников входило три человека - две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области. Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем держала дистанцию ​​между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 03

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На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 04

Злоумышленники задержаны. При осмотре в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар, обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 05

Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Все участники группы задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

Источник: https://censor.net.ua/n3178301
 
   
 Топ комментарии
 
Доминик Торетто уже и в Украине работает?
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КАК???
там такие дороги шо и без фур убиться можно
где угодно, только не черкащине
налицо сговор с водилами фур!
ну или тупо подбирали то шо из фуры выпадет когда та в яму залетит
в это я еще могу поверить))
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Доминик отдыхает, так действали цигане в Румынии в 2000годах.
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Украинские пираты. Свистать всех наверх!!! Йохохо и бутылка пива!!!
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КАК???
там такие дороги шо и без фур убиться можно
где угодно, только не черкащине
налицо сговор с водилами фур!
ну или тупо подбирали то шо из фуры выпадет когда та в яму залетит
в это я еще могу поверить))
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на хау принадлежит румынским циганам которые начали "бомбить" ещё в конце 80-тых торого-
вые "караваны" поляков........
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В конце 80-х, начале 90-х и в Украине были неоднократные случаи. Причем как на автодорогах так и на ж/д дорогах.
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Згадались 90-і і цигани в Румунії, наші їхали колонами бо циганча все витягало з машин.
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Якась фігня, на Черкащині доріг немає взагалі, отже поліція каже неправду.
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Пересмотрели Форсаж, и думали что все классно закончится, а присядут на 6-8 лет.
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Ты кто? - Вор!!! - Джентелмен удачи!!!
Украл, выпил - В тюрьму!
Украл, выпил - В тюрьму!

Романтика.......
А ведь когда этот фильм снимали.... а всё актуально
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В 90-е так грабили челноков, ехавших из Турции. На ходу вскрывали прицепы и выбрасывали тюки с товаром, когда пассажиры спали. Автобусы были с прицепами, а грабители без фар ночью догоняли и грабили на ходу. Криминальный цирк и 90-е возвращаются. Спасибо лично Авакову!
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Мельчают бандиты. Раньше на ходу перегружали, не выкидывали на дорогу.
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Криминал по всей стране как в 90-х. Аваков наверное хороший министр...
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