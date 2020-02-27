 Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Эти определения содержатся в приказе Минздрава №552 "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", опубликованном на сайте министерства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно тексту приказа, контактными лицами считаются:
- медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
- проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов;
- человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;
- работающий с больным;
- тот, кто ехал с больным в любом транспорте.
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При подтвержденных случаях COVID-19 на территории Украины контактных лиц будут контролировать в течение 14 дней со дня последнего незащищенного контакта.
Также контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.
Кроме того, Минздрав определил перечень средств индивидуальной защиты. Среди них — перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.
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...жена соседа..
а юридические моменты здесь непростые. сидеть без приговора (да и с приговором тоже!) оЧЧень мало кому нравится.
Трех больных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола.
Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, информационное агентсво со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
Ранее стало известно о выздоровлении двух китайских туристов и одного итальянца, доставленного в Рим из Уханя. Которые прошли лечение в этом институте.
"В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая применяется при других патологиях. Эти лекарства, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также медики прибегли к аппаратам искусственной вентиляции легких, предоставленных отделением интенсивной терапии, и это помогло восстановить дыхательные функции", - рассказала российским журналистам директор института Марта Бранка.
По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства против СПИДа - американские препараты "Лопинавир" и "Ритонавир", а также еще одно средство, "Ремдезевир", которое до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки Эбола.
По словам экспертов, препарат против Эболы является более сильнодействующим и был применен для лечения пожилых супругов из КНР.
Напомним, что количество жертв коронавируса в Италии возросло до 14, а всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
... або ,можливо, їх організм сам здолав вірус..
Получается, что можно прожить с заболевшим 13 дней, уехать от заболевшего и не считаться контактным лицом. Хотя достаточно ехать в одном транспорте - и считаться контактным лицом.
Должно быть так: "Считается контактным лицом, проживающий с ним [пациентом] в одном домохозяйстве. Точка.
Возможно, умники из министерства хотели сказать, что если уехать от заболевшего сразу после появления у него симптомов, то человек будет считаться контактным лицом ещё 14 дней после уезда. Однако эта норма касается любых контактов, а не только проживания, поэтому большой вопрос, что именно хотели сказать в министерстве.
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