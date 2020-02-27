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 83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе, - опрос КМИС

80% украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть имеет успехи (в декабре было 40%), а 70% - что успехов нет (в декабре было 50%)", - говорится в исследовании.

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"Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти не имеет успехов: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%)", - добавили в КМИС.

"Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре был 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%)", - говорится в исследовании.

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе, - опрос КМИС 01

С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3178299
 
   
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Успехов нет, потому их и не видно. И видно не будет, поскольку не за успехами в борьбе с коррупцией зеленые пришли к власти. Они пришли за другим: деньгами.
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Вовік! Бігом відосік, бо народ тверезіє! Бажано з кубіками на пузіку!
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