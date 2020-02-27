 Нацсовет ТРВ оштрафовал на 105 тыс. телеканал Медведчука из-за высказываний пропагандиста Коцабы

Об этом говорится на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Основанием для такого решения стали высказывания пропагандиста Руслана Коцабы в передаче "Я так думаю" от 5 ноября.
Отмечается, что ведущий Коцаба неоднократно прибегал к манипулированию фактами, распространял пропагандистские нарративы, похожие на официальную позицию страны-агрессора Российской Федерации, а вся информация подавалась только с одной позиции.
Среди прочего он говорил такое: "Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб".
По решению Нацсовета телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105,6 тысячи гривен.
Подайте на нее и на портнова в суд, немедленно!
Пусть они ответят за клевету на Майдан!!!
Пусть подадут в суд.
Но почему же они этого не делают?
Странно, не правда ли?