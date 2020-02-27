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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (469) телевидение (597) Коцаба (8) штраф (891) Newsone (72)

 Нацсовет ТРВ оштрафовал на 105 тыс. телеканал Медведчука из-за высказываний пропагандиста Коцабы

Нацсовет по телевидению и радиовещанию сделал официальное предупреждение и обязал ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) оплатить штраф в размере 105,6 тысячи гривен.

Об этом говорится на сайте Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Основанием для такого решения стали высказывания пропагандиста Руслана Коцабы в передаче "Я так думаю" от 5 ноября.

Отмечается, что ведущий Коцаба неоднократно прибегал к манипулированию фактами, распространял пропагандистские нарративы, похожие на официальную позицию страны-агрессора Российской Федерации, а вся информация подавалась только с одной позиции.

Среди прочего он говорил такое: "Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб".

По решению Нацсовета телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере 25% от лицензионного сбора - 105,6 тысячи гривен.

Читайте также: СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине

Источник: https://censor.net.ua/n3178294
 
 
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набить бы рожи ... избирателям партии за життя
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При Порошенку такі гидоти сиділи тихо по ростовах і срали в штани. При шмарклі ****** лайном Україну коштує в гіршому випадку 105 тисяч...
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та сама падлюка. за яку Європа вступилась Нацсовет ТРВ оштрафовал на 105 тыс. телеканал Медведчука из-за высказываний пропагандиста Коцабы - Цензор.НЕТ 7875
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Так! Навесні 14-го закликав проти мобілізації, бо там хороші люди яки просто не сприймають державний переворот....
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А где СБУ и почему эта тварь до сих пор не сидит?
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Пэтя и породил и РыгоАналов, и ОПЗЖ оппых.
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..обосранный пропогандон кремлевский нарисовался..и где это оно было, чмо фарисейское это?..под шконку ему пора снова, справно там чмокает... Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби - Цензор.НЕТ 2810...
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Уважаемые Бутусов и Вятрович, почему вы не сделали аналогичное заявление на программе Савика Шустера, когда лукаш обнародовала запрещенные факты?
Подайте на нее и на портнова в суд, немедленно!
Пусть они ответят за клевету на Майдан!!!
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Поддерживаю обеими руками.
Пусть подадут в суд.
Но почему же они этого не делают?
Странно, не правда ли?
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а почему не закрыли этот кацапский гебельс ТВ, вообще страх потеряли.
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