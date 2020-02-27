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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4719) опрос (1828) КМИС (96) Разумков Дмитрий (400)

 Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

К Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% опрошенных, в декабре таких было 60%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно - 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10 процентных пунктов (было 14%). Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40 %)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова

"К Дмитрию Разумкова положительно относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно - 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5 процентных пунктов (было 11%). К Святослава Вакарчука положительно относятся в феврале 16% опрошенных, отрицательно - 36%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Вакарчука положительно, уменьшилась на 6 процентных пунктов (было 22%). К Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно - 61%; к Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31%; к Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45%; к Вадиму Рабиновича положительно относятся 14%, отрицательно - 41%", - отмечается в исследовании.

"Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70 %)", - добавили в КМИС.

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Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 01
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 02
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 03
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 04
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 05
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 06
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 07
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 08
Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС 09

С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3178291
 
 
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долбо**бов у нас припасено еще надолго.
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хто ці 47%, що його підтримують? ну от немає ж їх. Звідки ці цифри?
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Опрос провели среди соседей криворожцев .
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Уточнений перепис дебілів. Наразі 47%. 73-47 вилікувалися
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Не вилікувалися, а перебувають у стані тимчасової ремісії.
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Процент недовольных малорсом 40%, недовльных Медведчуком 44%. То есть зебил уже опустился на уровень Медведчука
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Просто напоминаю зебилам что о них говорил сам Зеленский Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7904
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,,Доверяющие Зеленскому,, на сегодняшний день это диагноз покруче шизофрении .
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Та ви хоч три сторінки схем і графіків намалюйте! Дужедякулу в відставку!!!
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Очень много ещё осталось дураков. Если верить этому кмису, канешна...
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Вава, поднатужься!
Ростов не любит слабаков!...
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Ваще-та янук не слабак, по-крайней мере по-мужской части: заклепал в 69 лет нового сына, от полежайки Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5735
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А у Поці справи погані,люди пам"ятають шо робила та потвора,як зраджувала Україну))
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)) На зываеться видишь зедебила который бредит Президентом Порошенко в каждой теме - отправь больного психа в спам не общаясь с ним))
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Действия АнтиМидаса почему-то не вызывают симпатии.
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В топе каминг аутов 2020 года "**@л козу" успешно обгоняет "голосовал за ЗЕ"...
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Доверяющие Зеленскому и Порошенко это дебилы ! За рыгов молчу . то Параша .
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Короче, кривбасс порожняк не гонит....
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От би вони пояснили, що саме вони схвалюють
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То есть по данным кмиса если им верить почти половина населения Украины ржут со своих стареньких родителей прикалывая их продать собаку ылитную из будки во дворе чтоб оплатить комуналку, почти половине населения нравиться ежедневная ложь, грабеж бюджета и всем известные зарплаты зедебилов, половине населения нравяться лизание сцыкуном задницы ху@ла и сдача наших территорий.....а правдив ли этот опросик и проводился ои вообще он??
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Мародера более всех ненавидят, что не удивительно
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да за#бись уже, лапотник, до всех уже дошло кто настоящий зеленый мародер!
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Тёмная ночь. В тишине, Брехунков-Разумков рисует себе рейтинги. В голове крутится мысль: Только не сорваться, только не сорваться, чтобы нарисовать себе 120%.
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Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40

От же ж порохоботы. Зла не хватает. Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4577
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Посадок нет, вот рейтинг и падает. А ведь обещал.
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Гребенные порохоботы сепаратисты, не верят вождю))
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