 Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 40: его действия одобряют 47% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно - 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10 процентных пунктов (было 14%). Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40 %)", - говорится в исследовании.

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"К Дмитрию Разумкова положительно относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно - 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5 процентных пунктов (было 11%). К Святослава Вакарчука положительно относятся в феврале 16% опрошенных, отрицательно - 36%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Вакарчука положительно, уменьшилась на 6 процентных пунктов (было 22%). К Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно - 61%; к Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31%; к Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45%; к Вадиму Рабиновича положительно относятся 14%, отрицательно - 41%", - отмечается в исследовании.



"Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70 %)", - добавили в КМИС.

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С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.