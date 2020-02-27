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Все про:мошенничество (779) правоохранительные органы (1024) Приватбанк (586) Офис генерального прокурора (112)

 Мужчина снял 600 тыс. гривен по поддельным банковским картам, его поймали

Злоумышленник подделал несколько карт "Приватбанка" и снял по ним в разных банкоматах 600 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Мужчину задержали в среду, 26 февраля.

"Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)", — сказано в сообщении.

Мужчине предъявили подозрения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление). Эта статья предусматривает, что человек сделал все для совершения преступления, но не смог его завершить по независящим от него причинам.

Также ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178290
 
 
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Жадность фраера сгубила. Во время не остановился
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Аж интересно как с чиповаными картами такое может быть, не знаю остались ли еще только магнитные карты, но механизм интересен.
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Ты не поверишь, абсолютное большинство находящихся на руках населения карт не чипованы, те просто магнитные.
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