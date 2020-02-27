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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3937) Россия (75051) минские соглашения (2763) Рама Эди (10)

 Минские соглашения нужно выполнять без всяких "но и если", - глава ОБСЕ Рама

Глава ОБСЕ Эди Рама призвал Россию использовать свое влияние для установления мира в конфликтах в регионе ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он 27 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Россия - ключевой участник в переговорных форматах в рамках ОБСЕ в конфликтах. Я считаю, что Россия может использовать свое влияние, чтобы приблизить нас к миру. Конечно, я надеюсь, что Россия так и поступит", - сказал он.

Действующий председатель ОБСЕ также отметил, что Албанское председательство полностью поддерживает Минские соглашения.

"Мы считаем, что выполнение Минских договоренностей без всяких "но и если"- это очень важно для продвижения вперед. Мы также приветствуем конечные решения Парижского саммита и будем работать над тем, чтобы поддержать продвижение вперед. Нужны серьезные усилия и реальная имплементация того, что было достигнуто на предыдущем саммите", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной проблемой безопасности в Европе"

Источник: https://censor.net.ua/n3178288
 
 
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А Порошенко делал вид, что их выполняет и слал катсапов нах. А зебоб сразу согласился на формулу штангенциркуля...
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Порошенко убедил Меркель и Оланда, что выборы нельзя проводить пока Украина не будет присутствовать на оккупированных территориях и постоянно доказывал, что паРаша присутствует, потому в особом статусе и записано - никаких статусов и выборов, пока не будут выведены все вооруженные формирования.
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в Албание есть такая церковь ??? Беларус ты в курсе, что Албания Арабская страна ?
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Алба́нская правосла́вная це́рковь (официально Православная автокефальная церковь Албании, алб. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë) - автокефальная поместная православная церковь на территории Албании, имеющая 13-е место в диптихе автокефальных поместных церквей Константинопольского патриархата и 12-е место в диптихе Московского патриархата. Иерархия Албанской православной церкви была воссоздана Константинопольским патриархатом в начале 1990-х после полного уничтожения церковной организации в стране властями коммунистической Албании в конце 1960-х годов.
Основная часть членов проживает в южных районах страны (в центре и на севере страны преобладает ислам).

А что такое - Арабская страна?
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А когда россия не допускает наблюдателей ОБСЕ на отдельные участки - он такой же принципиальный? и что по этому поводу говорят минские соглашения?
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А "смурной Лошади" можно говорить "Но !! Тпрруу !!" ?..
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глава ОБСЕ Рама - ОБСЕРама... умеют же заглавия писать
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Коли вже українці почнуть приймати рішення своїм розумом? Коли вже різні рами, короновані віслючі зайди, запарєбрікові пині і сурки, розвинуті макарони і мерклі підуть своєю дорогою на... і не будуть пхати свого носа з вказівками як облаштувати нашу державу.
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В Московии и в её колониях "народ россиян" шепчется ,что кремлёвский Фюрер германский шпион и работает на Германию,в подтверждение за 20 лет правления ,народ России штурмует Рейхстаг,постоянно его завоёвывает,а живут хуже германских свиней,дорог нет, канализации нет ...да всего нет и постоянно стадо уменьшается ,погибая то на Донбассе ,то в Сирии то в др.местах Мінські угоди потрібно виконувати без усяких "але і якщо", - глава ОБСЄ Рама - Цензор.НЕТ 9648Многие россияне выезжают из российского животного кооператива за границу
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То есть еврогеи признают, что Россия по минским договорнякам, не участник конфликта, а посредник между Украиной и ордло. Вот такую свинью подсунул Украине шоколадный свин 😡.
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