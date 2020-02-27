 Минские соглашения нужно выполнять без всяких "но и если", - глава ОБСЕ Рама

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он 27 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Россия - ключевой участник в переговорных форматах в рамках ОБСЕ в конфликтах. Я считаю, что Россия может использовать свое влияние, чтобы приблизить нас к миру. Конечно, я надеюсь, что Россия так и поступит", - сказал он.
Действующий председатель ОБСЕ также отметил, что Албанское председательство полностью поддерживает Минские соглашения.
"Мы считаем, что выполнение Минских договоренностей без всяких "но и если"- это очень важно для продвижения вперед. Мы также приветствуем конечные решения Парижского саммита и будем работать над тем, чтобы поддержать продвижение вперед. Нужны серьезные усилия и реальная имплементация того, что было достигнуто на предыдущем саммите", - заявил он.
2019-03-09 10:37:00https://focus.ua/ukraine/422936-albanskaya-pravoslavnaya-cerkov-otkazalas-priznavat-pcu
Основная часть членов проживает в южных районах страны (в центре и на севере страны преобладает ислам).
А что такое - Арабская страна?