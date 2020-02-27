 Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса, - главный санврач Ляшко

Об этом он скащал на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы вчера договорились с Министерством инфраструктуры - в ближайшее время в наших аэропортах, а также на железнодорожных станциях появятся памятки для украинцев, посещающих страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, какие меры профилактики нужно предпринимать, чтобы сделать невозможным инфицирование указанным возбудителем инфекционных болезней", - рассказал он.

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