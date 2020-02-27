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 Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в украинских аэропортах и на железнодорожных станциях появятся памятки по мерам профилактики для граждан, которые посещают страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

Об этом он скащал на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы вчера договорились с Министерством инфраструктуры - в ближайшее время в наших аэропортах, а также на железнодорожных станциях появятся памятки для украинцев, посещающих страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, какие меры профилактики нужно предпринимать, чтобы сделать невозможным инфицирование указанным возбудителем инфекционных болезней", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178281
 
 
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А ЭТО МОЛОДОЕ ЧМО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К САНИТАРИИ ? УМЕЕЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ!
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Инструкция. Деньги высылайте, сами не приезжайте, могут сжечь.
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
©
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Пора вже і в нас його десь знайти. Бо якось пауза непристойно затяглась. Кругом вже є, а у нас немає. Таке можливо справді?
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Министр развития экономики дал неожиданный совет, как защититься от коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал совет, как правильно чихать, чтобы не распространять коронавирус. Об этом чиновник поведал на брифинге по государственной поддержке предприятий в четверг, 27 февраля.

Милованов отметил, что на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. При этом министр на себе показал, как нужно правильно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - подчеркнул министр.
МИЛОВАНОВ- ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ, КЛИНИКА !!!!!!!!!!
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