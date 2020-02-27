EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  700  41
Материалы по теме:
Все про:опрос (1828) КМИС (96) рынок земли (125)

 62% украинцев на референдуме выступили бы против рынка земли, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса КМИС, проводившегося 21-25 февраля.

"Если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 44,2% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

62% украинцев на референдуме выступили бы против рынка земли, - опрос КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178278
 
 
 Топ комментарии
 
Да так вам и надо, Порох он такой...
 показать весь комментарий
 
Опа-па а продавливание закона бези согласия народа уже тянет на серьёзное преступление.
 показать весь комментарий
 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дивно, ще кілька місяців тому було 74%. Висновок: замовна туфта.
 показать весь комментарий
 
А что говорит опрос зеленского?.... То есть разумкова?
 показать весь комментарий
 
 
Та депутанам до дупи думка людей, тим більш в питанні про продаж землі.
 показать весь комментарий
 
 
Лишилась тільки земля,все інше вже вкрали Порошенки-Ахмктови.Зараз вони бажають і землю вкрасти.
 показать весь комментарий
 
 
#ули ты сидишь? Иди воруй! Кто мешает, или очко дрожит?
 показать весь комментарий
 
А как же - за Осла проголосовало 83% и он обещал продать землю? Шота не сходится. А ну ка зетипиллы. разьясните.
 показать весь комментарий
 
 
За баригу голосовало 54%, а залишилось тільки 8%!
 показать весь комментарий
 
 
Ти вже підготувався до вступу до "саюзнага гасударства"?)))
 показать весь комментарий
 
Какое там, лишнехромосомный, если 62% украинцев выступают против рынка земли!?
 показать весь комментарий
 
Я понял тебя, зетипилл. Виноват Порошенко. Насрал те в штаны.
 показать весь комментарий
 
Вооще то канешно - все уже продано и украдено до нас. Осталось только базу законодательную под это подвести. Чем Осел и занимается.
 показать весь комментарий
 
 
Занимаются другие, а осел громко орет дурным голосом...
 показать весь комментарий
 
 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показать весь комментарий
 
 
В як там слова гаранта, шо пряме управлєніє страною через рєфєрєндум? І ми всі прєзєдєнти? Хлопці знають, шо як не почнуть продавати землю, то економіка піде на дно буде швидко, через то пропихають це в свому турбо режимі
 показать весь комментарий
 
І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, влада, як завжди, хочете всіх тупо обікрасти!!!

 показать весь комментарий
 
 
Площадь Украины 603 628 км² это примерно 60 миллионов га.

Ну и как они поделены?
 показать весь комментарий
 
Звісно виступили б ті,в кого тієї землі ніколи не було ,нема ,й ніколи не буде. 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5279
 показать весь комментарий
 
18% не принимали бы участия в голосовании Источник: https://censor.net.ua/n3178278
 показать весь комментарий
 
Опа-па а продавливание закона бези согласия народа уже тянет на серьёзное преступление.
 показать весь комментарий
 
 
Представьте, что бандиты пришли к вам домой и продают ваши вещи, не спросив вашего согласия. В Украине земля принадлежит народу и перед тем как её продать надо спросить согласие хозяина земли.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз секта велічайшегоі нам пояснять, що це неправильна більшість. Не варто на неї звертати уваги. Правильна більшість підтримує бубочку і "слуг" в усьому. Не задумуючись
 показать весь комментарий
 
 
До приєднання "правильного" лохторату ордло, ніякого "народовладдя".
 показать весь комментарий
 
 
И шо там звездели в Зе-каманде про народовластие???
 показать весь комментарий
 
 
Я не против рынка земли, но землю пусть покупает государство, а не Пинчуки с Каломойскими и на них похожие.
 показать весь комментарий
 
рынок земли ? Весь сыр бор не только из за земли , есть такая область Кировоградская которая станет Клондайком в ней зарыто лития по прогнозам на 80-100 ЛЯРДОВ ЗЕЛЕНИ , а к 2030 в мире будет до лимона элекромашин возрастая каждый год..... гешефт от продажи земли оценивается в 10 лярдов , гешефт на литии в 10 раз больше , а земелька ли нужна или что то другое ?
 показать весь комментарий
 
 
КМИС провел опрос методом САТI. - ясно, понятно. Вроде бы опрос был, а результатов на бумаге, чтобы использовать её в туалетной комнате, нету))
 показать весь комментарий
 
 
Бабця на селі про Королєвську:
- ****** бацильна!
 показать весь комментарий
 
Инфографика показывает растущее доверие к зебильной команде
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх