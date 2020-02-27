 "Увертюры" Макрона в адрес Путина могут привести к уменьшению давления на Россию: для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, - Волкер

Об этом заявил бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, сейчас обсуждается проведение саммита (в нормандском формате. - Ред.) в апреле. Но посмотрим. Немецкая сторона, по-моему, добросовестно стремится продолжать процесс, и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации Минска. Франция, по моему мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом", - рассказал Волкер.

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"Впрочем совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал "увертюры" в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его (Макрона. - Ред.) стремления усилить свою лидерскую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и ХДС (Христианско-Демократического Союза. - Ред.) в Германии снижается. Итак, я считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США в течение нескольких месяцев не были очень активным игроком. Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев. - Ред.) мы увидим восстановление участия Соединенных Штатов и их вовлечение в этом процессе в поддержку Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие", - резюмировал Волкер.