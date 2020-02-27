 Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Financial Club".

Комментируя вопрос, что в Раде уже есть законопроекты об отмене военного сбора и повышение НДФЛ для больших зарплат, министр заявила: "Конечно, мы свою позицию демонстрируем, в том числе публично. Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была предоставлена льгота для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому отмену военного налога не поддерживаем. Но и повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат".

По ее словам, в правительстве хотят стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест.

"Верховная Рада - законодательный орган. Да, она производит различные идеи. У депутатов, тем более профильного комитета, наверное, есть своя точка зрения, как это должно происходить. Старт нашей совместной работы по диагностике в том числе согласует наше отношение к этим законопроектам. Просто их обсуждение будет немного дольше. К тому же Верховная Рада "зашла в землю", мы видим, что это долгий процесс", - отметила она.

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