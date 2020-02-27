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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (2029) налоги (2749) Маркарова (119)

 Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что отмена военного налога и повышение налога на доходы физических лиц для высоких зарплат загонит зарплаты в "тень".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Financial Club".

Комментируя вопрос, что в Раде уже есть законопроекты об отмене военного сбора и повышение НДФЛ для больших зарплат, министр заявила: "Конечно, мы свою позицию демонстрируем, в том числе публично. Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была предоставлена льгота для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому отмену военного налога не поддерживаем. Но и повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат".

По ее словам, в правительстве хотят стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест.

"Верховная Рада - законодательный орган. Да, она производит различные идеи. У депутатов, тем более профильного комитета, наверное, есть своя точка зрения, как это должно происходить. Старт нашей совместной работы по диагностике в том числе согласует наше отношение к этим законопроектам. Просто их обсуждение будет немного дольше. К тому же Верховная Рада "зашла в землю", мы видим, что это долгий процесс", - отметила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178269
 
 
 Топ комментарии
 
та да..."высокие зарплаты" платить не хотят..... платят только идиоты с низкими)))
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Ишаки обосрались везде где только можно, придумывают как выкарабкаться.
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А где была налоговая когда Коломойский выводил миллиарды $ с приватбанка и когда Зеле 41$ млн присылал за то что чтобы он стал президентом?
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та да..."высокие зарплаты" платить не хотят..... платят только идиоты с низкими)))
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поднять налоги на высокие зарплаты?
Да что они себе позволяют - депутаты же и чиновники похудают! Не для того зебилы голосовали - чтобы "слуги" платили больше налогов!
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І як лише Європа та Північна Америка справляються бідолашні? Адже там багато десятиліть діють прогресивні ставки податку на прибутки фізичних осіб, і доходять до 48%. Я й забув, що муж Маркарової власник і керівник банку. Навіщо платити більше, якщо вони при владі?
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А где была налоговая когда Коломойский выводил миллиарды $ с приватбанка и когда Зеле 41$ млн присылал за то что чтобы он стал президентом?
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налоговая там ни коем образом не стоит.. Или ты думаешь - вывод денег идет через НАЛОГОВУЮ? Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова - Цензор.НЕТ 243
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суть аферы бени - в переводе денег в свой ФИЛИАЛ, а такие переводы НЕ контролируются ни в одной стране мира. НИКЕМ. Иначе - бред: каждую проводку внутри банка - контролировать?))
Только вот тот филиал был - на Кипре.. И даже там местные ничего не видели (и не должны) - пока уже из филиала Приватбанка (накопив объемы) - не начали выводить (переводить) деньги на счета в ДРУГИХ банках мира...
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Беня выводил бабки на свой филиал.

Там даже Нацбанк об этом не знал.
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Ишаки обосрались везде где только можно, придумывают как выкарабкаться.
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что отмена военного налога и повышение налога на доходы физических лиц для высоких зарплат загонит зарплаты в "тень".
там написано для высоких зарплат
так что большинству украинцев это не грозит
самые высокие зарплаты у нас в госструктурах и их в конверте не спрячешь
хотя никто не знает что в их понимании высокая зарплата
может и 10 000 это много
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Проте бюджет збирають з злиднів з українців...! Отож,єдиний шлях прогресивна система оподаткування.Коли від зарплатні міністра, на життя лишатиметься третя ,або четверта частина.Привіт маркарова
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Ох, якби ж насправді рада "зашла в землю"! Ото б свято було!
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Кто Коболев или министры в тени получать будут ,что за хрень ? Высокие зарплаты власть специально придумали что бы как то отмазывать откудаэтовсеуних, а частник гипервысокими зарплатами не страдает ,он же не чиновник который тырит у народа ,зачем ему у себя тырить ?
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Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков
Авторы: Алексей Ермоленко , Александр Проценко

Открытая экономика способствовала росту доходов граждан
В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши

Подобное "инвестиционное меню" предлагает и ФГИ, чтобы привлечь инвесторов, благодаря чему экономика оживится и появятся новые рабочие места.
"Почему на данный момент украинец в среднем 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации - привлечение инвесторов. Через предложение этого "инвестиционного меню" они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине", - рассказал Сенниченко.
Каждый день мы отвечаем на этот вопрос, объясняя суть происходящих событий в вечерней рассылке UBR

Как сообщалось ранее, глава ФГИ рассказал, что приватизация государственных объектов в этом году проходит по процедуре, которая имеет беспрецедентный уровень раскрытия информации. Также он сообщил, что теневые денежные потоки подпитывали государственную коррупцию, но у властей есть политическая воля довести в этот раз приватизацию до конца.https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/fond_video3-3890852
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Смішно слухати про інвесатиції в країну, де ще й досі людям не повернули вклади Ощадбанка СРСР. Тобто не розрахувалися з внутрішнім інвестором. А у людей було на "книжці" по декільки тисяч рублів. При курсі долара 60 копійок за долар. Я писала газета "Правда".
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неужто чинуши уйдут в тень Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5011 по пол миллиона у держиморд зп, хочу видеть , как лещенки и прочие борцы уйдут в тень...
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Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у них немного - но зато бедных дофига.
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Все правильно. Никто не хочет кормить свору дармоедов только потому, что они штампуют законы под себя, дабы жить все курчавее ничего полезного не делая. Единственный их труд - жать пальчиком на кнопку. Как бы не перетрудились! Даже мозгами работать лень - их "идеи" напоминают бред больного на коронавирус!
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Да тут что совой об пень, что пнем по сове. Люди должны четко и ясно понимать, ЗАЧЕМ им нужно делиться деньгами с государством. Если такого понимания в массовом сознании нет, то любые рукоблудия со ставками и администрированием налогов серьезно ни на что не повлияют.
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...Макарова эта, при всей ее сомнительной высокопрофессинальности в обл. финансов, как экономист -ноль!..или слуга олигарха какого, казачок затихарившийся засланный...
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Нарід вибрав Владіміра, як презЕдента міру. Час замінити 1,5% воєнний збір, мирним збором. Зрозуміло, що він буде більшим. Фуйло ж не буде платити компенсації постраждалим за "путінвведі" ордловцям. Та й відновлювати доМбас, після громадянської війни він не буде Підвищення податку на доходи призведе до "тінізації" зарплат, - Маркарова - Цензор.НЕТ 307
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Введіть прогресивний податок чим більша з/п починаючи з 25000 (наприклад) тим більша ставка податку, як колись вже було, і як є в деяких країнах, розвинутих.
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Пора позбавитися успадкувань феодального комунізму. Податки мають бути оплатою служіння влади нородові, а не податями з доходів для панування влади над народом. Подать-не податок! Заробіток і прибуток є внутрішніми важелями-стимулами підприємництва, тому їх оподаткування є безпідставним втручанням у внутрішні справи, що й провокує тінізацію. Фактичним об'єктом оподаткування є загальна вартість праці, а не її складові, заробіток і прибуток. До складу загальної вартості праці входять усі податки, тому видумана більшовиками зарплата, як штучна сума заробітку з феодальною подушною податтю, виглядає дикунством. Огидна навіть назва ПДФО...Поверніть кучмівський декрет про ПДВ, скасувавши злодійський закон про ПДВ і феодальні податі з прибутку та зарплат. Тоді в тіні залишиться тільки наркобізнес...
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Що не слово то брехня і маніпуляції: зарплата, бізнес, підвищення ПДФО, скасування ВЗ... - все в старій тоталітарній парадигмі. Все з точністю навпаки тому, що діє в демократичному цивілізованому світі.

Зарплата - не прозорі демократичні доходи (брутто-зарплата), які працівник заробив на підприємстві і яка є витратами роботодавця на робочу силу, а шахрайська віртуальна величина, з якої забрали ПДВ і ЄСВ. Щоб заховати реальну величину данини, яку з нього здирає правляча "еліта".

Всюди фігурує безликий бізнес і ніде немає конкретного громадянина, з якого той "бізнес" і складається. Маніпулюють інтересами начебто "бізнеса" і "держави" і при цьому геть ігнорують те, що для переважній більшості громадян доходи бізнесу і держави проходять мимо їх кишеней і, по великому рахунку, їм глибоко до задниці (якщо не гірше), що хтось там "наверху" за рахунок його експлуатації став в N разів багатшим.

Підвищення ПДФО для великих доходів не може привести до тенізації зарплат, якщо зробити так, як це є у всіх демократичних країнах, де зарплати брутто, а податки на доходи платить громадянин по пропорційній шкалі в залежності від доходів на члена родини починаючи зі ставки 0% для доходів ніжче прожиткового мінімуму. Бо роботодавцю в такому випадку взагалі фіолетово як платить робітник податки на свої доходи. Для нього витрати на зарплату - такі само витрати, як на всі інші складові процесу виробництва і податками не обкладаються. Це виключно справа отримувача доходів - робітника заплатити податки і спати спокійно, чи не заплатити і постійно чекати штрафу і тюрми за те, що десь витратив гроші, походження яких не можеш пояснити і за отримання яких не сплатив податки.

Ні слова ця наскрізь брехлива істота навіть не натякнула про передвибоче зобов'язання Зе провести в першому півріччі 2020 кардинальну податкову реформу, щоб вона з 2021 року запрацювала. Тобто скасування мафіозно-феодальної системи в 2021 році не передбачається. Народ теж може бути вільним від своїх ілюзій, що вибрав альтернативу мафії, і почати готуватись до справжньої демократичної революції. Бо з цією брехливою владою ми йдемо лише до деградації і втрати державності.
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