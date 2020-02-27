 Повышение налога на доходы приведет к "тенизации" зарплат, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Financial Club".
Комментируя вопрос, что в Раде уже есть законопроекты об отмене военного сбора и повышение НДФЛ для больших зарплат, министр заявила: "Конечно, мы свою позицию демонстрируем, в том числе публично. Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была предоставлена льгота для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому отмену военного налога не поддерживаем. Но и повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат".
По ее словам, в правительстве хотят стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест.
"Верховная Рада - законодательный орган. Да, она производит различные идеи. У депутатов, тем более профильного комитета, наверное, есть своя точка зрения, как это должно происходить. Старт нашей совместной работы по диагностике в том числе согласует наше отношение к этим законопроектам. Просто их обсуждение будет немного дольше. К тому же Верховная Рада "зашла в землю", мы видим, что это долгий процесс", - отметила она.
Да что они себе позволяют - депутаты же и чиновники похудают! Не для того зебилы голосовали - чтобы "слуги" платили больше налогов!
Только вот тот филиал был - на Кипре.. И даже там местные ничего не видели (и не должны) - пока уже из филиала Приватбанка (накопив объемы) - не начали выводить (переводить) деньги на счета в ДРУГИХ банках мира...
Там даже Нацбанк об этом не знал.
там написано для высоких зарплат
так что большинству украинцев это не грозит
самые высокие зарплаты у нас в госструктурах и их в конверте не спрячешь
хотя никто не знает что в их понимании высокая зарплата
может и 10 000 это много
Авторы: Алексей Ермоленко , Александр Проценко
Открытая экономика способствовала росту доходов граждан
В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши
Подобное "инвестиционное меню" предлагает и ФГИ, чтобы привлечь инвесторов, благодаря чему экономика оживится и появятся новые рабочие места.
"Почему на данный момент украинец в среднем 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации - привлечение инвесторов. Через предложение этого "инвестиционного меню" они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине", - рассказал Сенниченко.
Каждый день мы отвечаем на этот вопрос, объясняя суть происходящих событий в вечерней рассылке UBR
Как сообщалось ранее, глава ФГИ рассказал, что приватизация государственных объектов в этом году проходит по процедуре, которая имеет беспрецедентный уровень раскрытия информации. Также он сообщил, что теневые денежные потоки подпитывали государственную коррупцию, но у властей есть политическая воля довести в этот раз приватизацию до конца.https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/fond_video3-3890852
Зарплата - не прозорі демократичні доходи (брутто-зарплата), які працівник заробив на підприємстві і яка є витратами роботодавця на робочу силу, а шахрайська віртуальна величина, з якої забрали ПДВ і ЄСВ. Щоб заховати реальну величину данини, яку з нього здирає правляча "еліта".
Всюди фігурує безликий бізнес і ніде немає конкретного громадянина, з якого той "бізнес" і складається. Маніпулюють інтересами начебто "бізнеса" і "держави" і при цьому геть ігнорують те, що для переважній більшості громадян доходи бізнесу і держави проходять мимо їх кишеней і, по великому рахунку, їм глибоко до задниці (якщо не гірше), що хтось там "наверху" за рахунок його експлуатації став в N разів багатшим.
Підвищення ПДФО для великих доходів не може привести до тенізації зарплат, якщо зробити так, як це є у всіх демократичних країнах, де зарплати брутто, а податки на доходи платить громадянин по пропорційній шкалі в залежності від доходів на члена родини починаючи зі ставки 0% для доходів ніжче прожиткового мінімуму. Бо роботодавцю в такому випадку взагалі фіолетово як платить робітник податки на свої доходи. Для нього витрати на зарплату - такі само витрати, як на всі інші складові процесу виробництва і податками не обкладаються. Це виключно справа отримувача доходів - робітника заплатити податки і спати спокійно, чи не заплатити і постійно чекати штрафу і тюрми за те, що десь витратив гроші, походження яких не можеш пояснити і за отримання яких не сплатив податки.
Ні слова ця наскрізь брехлива істота навіть не натякнула про передвибоче зобов'язання Зе провести в першому півріччі 2020 кардинальну податкову реформу, щоб вона з 2021 року запрацювала. Тобто скасування мафіозно-феодальної системи в 2021 році не передбачається. Народ теж може бути вільним від своїх ілюзій, що вибрав альтернативу мафії, і почати готуватись до справжньої демократичної революції. Бо з цією брехливою владою ми йдемо лише до деградації і втрати державності.