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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1905) Укравтодор (399) Кубраков Александр (7)

 Яма, сугроб, упавшее дерево или куча мусора: "Укравтодор" запустил интерактивную карту состояния дорог для подачи жалоб в онлайн-режиме

Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило интерактивную карту, с помощью которой можно в режиме онлайн подавать жалобы касательно дорог и получать информацию о ходе выполнения заявки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас 45 тыс. км дорог, их обслуживают десятки подрядных организаций. Такое количество километров очень трудно самостоятельно контролировать. Поэтому мы сделали такой инструмент, как интерактивная карта, при помощи которой люди смогут оставлять жалобы. А подрядчики нашей службы будут получать эту информацию", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время презентации интерактивной карты.

По его словам, система работает в тестовом режиме, уже получены первые 400 жалоб с фотографиями проблемных участков дорог, и на них уже отреагировали службы из подрядных организаций. Кубраков отметил, что время реакции на жалобу зависит от проблемы. Если это ремонт дороги, то потребуется больше времени, если это вопрос мусора на обочине - то гораздо меньше времени.

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Присутствующий на презентации директор ГП "Укрдорсвязь" Вадим Горюшко сказал, что платформа позволит осуществлять эффективную диспетчеризацию.

"Мы сделали систему, которая позволит всем пользователям наших дорог информировать нас через веб-систему или колл-центр, и таким образом можно быстро расширить коммуникационные возможности нашей организации и понимать, что происходит на наших дорогах и какие последствия мы должны обрабатывать. Мы сделали сервис обращения граждан, который имеет статус сообщений. Это информирование о событии, и автодор официально через этот ресурс отвечает, что происходит и как его решают", - пояснил он.

Горюшко отметил, что украинцы будут иметь возможность посмотреть карту ремонтов разных участков дорог, в том числе то, что планируется сделать. Карта также позволит увидеть информацию о сервисах на дороге. В частности, пункты обогрева, паркинги для груженых автомобилей, базы реагентов, которые обеспечивают непрерывное движение в период заснеженности. А также аварийно-опасные участки, то есть где наибольшая концентрация ДТП. Для того чтобы оставить жалобу или обращение, пользователь может зайти через Facebook или зарегистрироваться через электронную почту. Пользователь загружает фотографию ситуации и одним кликом направляет ее.

Воспользоваться картой можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3178268
 
   
 Топ комментарии
 
выделяешь из бюджета 2 ляма, один себе, один куму, а карту индусские IT-шники за грин карту сделают.
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у нас одна сплошная яма...а Укравтодор решил еще и на карте баблишка срубить....
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яма-ма-ма-ма-ма-ма.....ум, бл#дь, явык прикуфил...
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у нас одна сплошная яма...а Укравтодор решил еще и на карте баблишка срубить....
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Каким образом на карте можно срубить баблишка?
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выделяешь из бюджета 2 ляма, один себе, один куму, а карту индусские IT-шники за грин карту сделают.
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Ты не представляешь сколько стоит разработка приложения. Это тебе не 50 грн за пост на форуме. И не мешок картошки.
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ну давай, олень, расскажи магистру высоких технологий сколько стоит разработка приложухи Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774
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,,,трудоустройство тех,кто обслуживает карты,но не дороги...
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яма-ма-ма-ма-ма-ма.....ум, бл#дь, явык прикуфил...
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Это какой то ПЗДЦ! ЗЕленому стаду кретинов лопаты в руки, пусть ремонтируют!
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это и есть анонсированый потужный и мыролюбный ремонт автодорог везде? Тяга к реформизму неистребима.
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Проще, указать нормальные дороги!
Остальное, сплошные ямы.
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Просто необходимо пересмотреть паспортизацию дорог, которые находятся на обслуживания в Укравтодор. Одно время они "понагребали" кучу ненужных дорог и теперь не в состоянии их обслуживать.На картах категории одни, а по факту их нет. Больше подходит для того, чтобы завести в заблуждение шпионов.
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