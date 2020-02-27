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 Общество, Здоровье
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 Инфекционные боксы готовы, проводим температурный скрининг и отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, - Виктор Ляшко о принимаемых мерах на случай появления COVID-19 в Украине

Замминистра здравоохранения, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от поездок в страны, в которых зарегистрирована передача коронавируса внутри страны, а также рассказал о принимаемых властью мерах на случай распространения COVID-19 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"Мы напоминаем украинцам, что на этот период, когда происходит распространение коронавируса в ЕС, просьба воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи передачи внутри страны с целью защиты своего здоровья и предотвращения попаданию на территорию Украины коронавирусной инфекции", - сказал он

По его словам, состояние здоровья украинки с подозрением на коронавирус в Италии удовлетворительное.

"Сегодня МИД сообщило, что есть подозрение на коронавирусную инфекцию у украинки. Ее состояние не критическое, угрозы здоровью нет, она находится в Неаполе в инфекционной больнице. Ее биоматериалы передали на исследование",- сказал он.

Ляшко подчеркнул, что за прошедшие сутки на пунктах пропуска и в аэропортах не изолировали ни одного человека.

"Мы продолжаем температурный скрининг в пунктах пропуска и аэропортах международного значения. За прошедшие сутки скринингом охвачено более 75 тыс. чел и ни одного человека не изолировали в изоляторы или инфекционные стационары",- сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорые для проведения скрининга находятся в семи крупнейших пунктах пропуска на границе, - главный санитарный врач Ляшко

Замминистра добавил, что биоматериалы двоих изолированных в первые сутки скрининга направили в центральную лабораторию для диагностики коронавируса.

"В первые сутки мы изолировали несколько людей. В настоящее время мы проводим лабораторные исследования в Центральной вирусологической лаборатории в ЦОЗ по двум случаям подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области(...) Сегодня у нас будут результаты. Предыдущие исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали отрицательные результаты", - сказал он.

Помимо этого, по словам замминистра, по результатам утреннего медосмотра все эвакуированные из Уханя , экипаж и сопровождение здоровы (всего 103 человека, находящихся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской обл. - Ред.).

Ляшко подчеркнул, что в Украине госпитальные базы готовы на случай распространения коронавируса.

"Насчет готовности госпитальных баз: в каждом регионе определены по две госпитальные базы и бригады "скорых", которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют в структуре инфекционные боксы - их около 2,5 тыс., а в общем в сети инфекционных больниц 12,5 тыс. коек. Когда растет количество больных, будут включаться перспективные планы перепрофилирования больниц",- сказал он.

"Мы сейчас отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах для больных с симптомами (острой респираторной вирусной инфекции. – Ред.). Такую практику внедрила Германия. Нужно отработать вопрос, готов ли человек на самоизоляцию, нет ли критериев для госпитализации. Поэтому большинство стран рекомендует людям самоизоляцию. Нужно отработать юридические последствия самоизоляции", - добавил замминистра.

Ляшко также добавил, что областные государственные администрации подают в Минздрав информацию о готовности к коронавирусу.

В настоящее время все ОГА предоставляют информацию Минздраву о том, что было сделано в подготовительном периоде для обеспечения системной готовности медучреждений и лабораторий на случай распространения коронавирса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178267
 
 
 Топ комментарии
 
Зато паржем!! Хуже не будет!! Дайте им еще сто дней!!
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Всі бачать, що коронавірус не перемогти. Лишається лише одне - мирні переговори.
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Зато паржем!! Хуже не будет!! Дайте им еще сто дней!!
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та не переживай ты так! если что порохосвин своей жирной тушей остановит коронавирус! он же переживает за простых украинцев!
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от чому коронавірус відсутній в ОП, КМУ та ВРУ? От це було СВЯТО!!!!!!!!!!! Инфекционные боксы готовы, проводим температурный скрининг и отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, - Ляшко о принимаемых мерах на случай появления COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 5514
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скільки загинуло людей свого часу від іспанки? А зараз? Щось я не дуже вірю в пандемію про яку заявив ВООЗ. А те, що ми не готові так цього року тільки від простого грипу загинуло 26 чи 29 осіб.
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Больше, только за последнюю неделю 10 человек. И есть умершие с диагнозом "неопределенная ОРВИ". Реальной ситуации не знает никто, или тупо скрывают.
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Всі бачать, що коронавірус не перемогти. Лишається лише одне - мирні переговори.
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це в сенсі перестати стріляти? Так йому (вірусу) фіолетово.
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Нужно перестать лечиться. И наш "миротворец" все для этого делает.

Человек заболел, температура и кашель, легкие на глазах распадаются - а зеленые утверждают, что это не вирус. "Вируса, как русских на Донбассе, нет". "Нужно просто перестать лечиться".

Результат - человек умирает. Спасибо зеленым.
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Десятка полтора. Это с симптомами по типу пневмонии, а пневмония развивается примерно в половине "острых" случаев. Еще примерно столько же умерло от печеночной недостаточности (вариант, когда острая фаза начинается с рвоты, поноса), еще сколько-то от якобы сердечной недостаточности. С учетом того, что официальные данные становятся известны с оппозданием, всего получается до полусотни.
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А раньше в Украине от пневмонии, печеночной недостаточности и сердечной недостаточности не умирали?
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Особый статус коронавирусу в нашем организме! Коронавирус это тоже форма жизни и он тоже хочет жить-услыште коронавирус!
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и как вы этот сквиртинг проводите???)))
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"Скрининг.., охвачено скринингом.."
Зачастую заумные словечки еще не признак профессионализма,
а скорее прикрыть его недостаток. Люди должны слышать понятные слова.
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Мы еще не знаем, что они под этим словом понимают
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При кожному госпиталі буде працювати спецально тренирована людина з нових санжар, яка буде проводити сеанси каміннятерапії, на основі вивчення методів лікування яки практикувались в центрально-східній Африці приблизно 500,000 років тому.
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А также будет введено изучение секретов лечебной практики зороастрийцев (огнепоклонников) которые лечили все болезни огнем 4000 лет назад. Практика, проверенная тысячелетиями!
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А може краще для COVID19

Створити Угоди
Норманські переговори

Надати

Особливий статус
Федеративну одиницю
...
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На словах - одно, а на фото - лицо безмерно напуганное вирусом.
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самоізоляція? А коли мона вскривать кватіру з самоізолірованим трупом?
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тоді ше заразно - а от коли перестане, то пора
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когда запах пойдёт по подъезду, в Китае отработанная процедура, там тоже запретили выходить из квартир и еду подавали ведром с верёвкой.
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а нельзя так, чтоб бубачку и все его кодло "самоизолировать в квартирах" - и надооооолго?
а чтоб власть была из нормальных людей, а не клоунов?
тогда и эпидемия не такая страшная покажется.
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Якщо це правда, то зараження Європи відбувалося штучним шляхом, саме розробником вірусу.
Не знаєте, хто міг це бути? (тикаю пальцем на свинособакію)
"Две трети европейских случаев не имеют связи с азиатскими центрами заболевания."
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Розробка серед людей не існує

Це байки про штучне створення і не більше того
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*****. пневмонией заболевают около 90% заражённых . даже лёгкая пневмония без лечения сидя в квартире - труп через 2 недели . ой дебилы .
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Аааа, мы все умрем! Скорей покупаем места на кладбище!
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В Украине нет столько койко-мест снабженных аппаратами искусственного дыхания чтобы обеспечить всех при эпидемии при наступлении пневмонии от коронавируса. Так что сдохнуть дома -будет более рационально))
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Подивився статистику смертності від коронавірусу. В основному померлі - це люди під 80 років і старше. Українцям можна розслабитися. У нас люди стільки не живуть.
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У наших в 50 состояние как у них в 80, поэтому не факт.
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Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".

Так же идут все липовые таблЭтки
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отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах- это чтоб не тешили себя надеждой, дохните дома. ! Ноу-хау от покращунов
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ващета это ноу-хау из США. Там тоже "покращуны"?
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Там Трамп. Тоже клоун. Хотя ситуация лучше. Трамп еще не всех пофессионалов разогнал.

У нас же остались проФФесиАналы.
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Отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, самолечениях в больницах и вообще не .бите нам мозг.
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самоизоляция в квартирах? гениальное решение! главное, бабла на это выделять не нужно.)
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Насколько знаю в украине тест-системы на коронавиоус есть только в 1 медучереждении Киева и их всего 997 штук. Тоесть обеспечить всех у кого температура и первые признаки вируса качественной диагностикой-просто нереально. Тоесть тестировать будут только тех у кого:1-блат или:2- у кого вторую третью неделю не исчезают тяжелые симптомы гриппа(обычный грипп проходит за 4-7 дней) и или начинается пневмония с легочной недостаточностью-тоесть на последней стадии заболевания когда лечение намного менее эффективно и смертность высокая.
Похоже на цирк с птичим грипом и Тамифлю при Тимошенко:дорогущего лекарства закупили а нормальных тест-систем чтобы проверить всех у кого температура-не закупили,а давать всем Тамифлю у кого температура(в большинстве случаев обычный а не птичий грип)-это и вредно и дорого.
Кароче состояние Украинской медицины в разделе вирусологии оно на уровне Африки примерно. И можно только молится.
Я уже не говорю что в случае массовой эпидемии в украине физически нет такого количества аппаратов вентиляции легких.
Так что помолимся еще раз и надеемся что пронесет
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