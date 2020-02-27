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 Политика Украины, Здоровье
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 Двух людей из Черновицкой области проверяют на коронавирус, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины исследует на наличие нового коронавируса образцы двух человек.

Об этом на брифинге 27 февраля заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первые сутки, когда мы организовали скрининг, мы изолировали несколько человек, и сегодня мы проводим лабораторные исследования в центральной вирусологической лаборатории, которая находится в Центре общественного здоровья, в отношении двух случаев подозрения на коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области, образцы переданы в лабораторию, ведется подготовка и будут сегодня проведены исследования, и мы получим результаты. Предварительно мы исследовали в лаборатории Черновицкого лабораторного центра, исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали отрицательные результаты, так они были переданы для исследования тест-системами на наличие коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что продолжается температурный скрининг в аэропортах и ​​на пунктах пропуска, всего за минувшие сутки им были охвачены около 75 тысяч человек.

"Ни одного человека за минувшие сутки не изолировали в изоляторы или инфекционные стационары. То есть алгоритмы, которые запущены и работают на пунктах въезда, позволяют проводить температурный скрининг, опросы. И мы сегодня не видим, что в Украине происходит массовая госпитализация", - сказал Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3178264
 
 
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Корь победить в Украине не могут ,при короновирусе страшно даже представить последствия .
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Зразки мабуть укрпоштою шлють, тому і так довго.
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Всем нормальным людям давно понятно, что в Украине уже есть заболевшие этим вирусом. Но, зебобики, предпочитают не замечать очевидных вещей и верить, что Зеля усиленно работает в этом направлении.
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Ну так ведь они ровно так же и поступают!

Человек болен коронавирусом - ему говорят, нет, не болен. Легкие распадаются? Ну, не знаем. Вот, аспиринчик. Миритесь. В результате люди умирают, а коронавируса как бы нет. Как российской армии на Донбассе.
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