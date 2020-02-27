 Двух людей из Черновицкой области проверяют на коронавирус, - Минздрав

Об этом на брифинге 27 февраля заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первые сутки, когда мы организовали скрининг, мы изолировали несколько человек, и сегодня мы проводим лабораторные исследования в центральной вирусологической лаборатории, которая находится в Центре общественного здоровья, в отношении двух случаев подозрения на коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области, образцы переданы в лабораторию, ведется подготовка и будут сегодня проведены исследования, и мы получим результаты. Предварительно мы исследовали в лаборатории Черновицкого лабораторного центра, исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали отрицательные результаты, так они были переданы для исследования тест-системами на наличие коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что продолжается температурный скрининг в аэропортах и ​​на пунктах пропуска, всего за минувшие сутки им были охвачены около 75 тысяч человек.

"Ни одного человека за минувшие сутки не изолировали в изоляторы или инфекционные стационары. То есть алгоритмы, которые запущены и работают на пунктах въезда, позволяют проводить температурный скрининг, опросы. И мы сегодня не видим, что в Украине происходит массовая госпитализация", - сказал Ляшко.