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Все про:Зеленский (4719) Кабмин (11664) назначение (1552) Тигипко (1842) Василевская-Смаглюк (21)

 "Тигипко будет назначен премьером или вице-премьером, хотя он предатель и партнер Порошенко", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

На прошлой неделе нардеп от СН Василевская-Смаглюк встретила Сергея Тигипко в здании Офиса президента.

Об этом нардеп от "Слуги народа", экс-журналист "1+1" написала на своей странице в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей из ОП. О чем можно говорить с Тигипко в лифте?
- Какими путями Вы здесь?
- Работаем. Инвестиции привлекаем.
- Вас уже можно поздравить? - спрашиваю.
Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", - рассказала нардеп.

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"Сергей Тигипко вероятно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный Президентом", - акцентировала она.

"Кто такой Сергей Тигипко? Для людей с короткой памятью - это, прежде всего, бизнес-партнер и товарищ Порошенко, который в неустановленное время в неустановленном месте приобрел Ленинскую кузницу накануне президентских выборов. Причем сделка эта проходила не публично. Сколько налогов заплатили - неизвестно. Еще год назад Тигипко убегал от этого вопроса. Хотя известного борца за инвестиции с государственным подходом вопрос о налогах вообще не должен ставить в тупик", - добавила нардеп.

"Вообще бежать в ключевой момент - характерная черта этого опытного политика. Он ушел от Януковича, когда в 2004 году запахло третьим туром. За что, как рассказывают немногочисленные свидетели шепотом, Янукович якобы прибег к своему любимому методу - физическому воспитанию. Но вернулся к Януковичу несколько лет спустя в Правительство Азарова. И еще привел за собой старого друга Порошенко на должность главы МИД. А во время кровавых событий февраля 2014-го не пришел в парламент, когда его все искали, чтобы он привел свою группу проголосовать совместное заявление о прекращении насилия. То есть вовремя предвидеть - характерная черта претендента. Если назначение Гончарука - верного, но бестолкового - было ошибкой, то не будет ли фатальным рекомендовать ВР разумного, но предателя? Тот, кого вновь придется искать в ключевой для государства момент?" - резюмировала Василевская-Смаглюк.

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.

Тигипко будет назначен премьером или вице-премьером, хотя он предатель и партнер Порошенко, - слуга народа Василевская-Смаглюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178261
 
   
 Топ комментарии
 
это будет последний гвоздь в крышку гроба президенства зеленского
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Янык в 2004 просто выкинул Тигипку из окна, упал удачно, в сугроб. Ну если Вовка его назначит премьером, то Вовке капец.
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Если я кому-то квартиру продал- это тоже мой партнер? А, шлюхи Коломойского?
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похоже у зеленой шмаркли крыша едет))))
какое же оно конченое ))))
зебобики, пока не поздно, валите нах, пока не вынесли на пиках с кресел)))))
таких долбиков еще похоже не было у руля . ))))
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Колись Кучма вагався - кого поставити на певну посаду - Ющенка чи Тигіпка?
конфединційно порадився з фахівцями, в тому числі з психологами. Психолог відповів так: "Посадіть обох перед бетонним муром. Тигіпко буде битися головою поки або мур не проб'є або голову не розіб'є. А Ющенко сяде перед іконою і заплаче."
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смаглюк,оглядись вокруг с**я,не **"т ли кто т**я!? "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4668а что касаемо тигипко,смаглюк устраивает портнов лукаш и остальные партийцы регионов?
"Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8033
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Знову приходть час Тімошенко Юлі. Хо ч у 1999му, хоч у 2005му, хоч у 2008му, хоч у 2014му Юля приходила і витягувала Україну за вуха з економічної і політичної кризи. Час витягувати Україну з чергової прірви? Юля! Тільки на тебе надія! Потім ти знову будеш винуватою, але це вже не важливо
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В Украине 100% людей предатели. Одни любят рассеюшку, другию америкушку. Всем насрать на Украину.
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Назад в будущее 😂 и Азарова Колю не забудьте 😁
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Да нафига попу баян и разряд по боксу! Не верится, что Тигипко поведётся на эту "байду", разве, что жадность фраера погубит.
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"Не впораюся - піду..."

тобто справи у ЗеМанди повний швах... кого назначать винуватцем?

доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.
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