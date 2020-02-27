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 Общество, Здоровье
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 Срок обсервации эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах продлевать не планируем, - Минздрав

Министерство здравоохранения не планирует продлевать срок обсервации в Новых Санжарах эвакуированным из Ухани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, вариант продления обсервации зависит от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"Мы пользуемся только информацией ВОЗ. … Как только ВОЗ пересмотрит сроки обсервации, мы тоже пересмотрим", - сообщил Ляшко.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорые для проведения скрининга находятся в семи крупнейших пунктах пропуска на границе, - главный санитарный врач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3178259
 
 
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Скалецкую можете оставить. Всё равно от неё толку нет.
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зЕ команда решила уничтожить Украину путем епидемии?
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либо вирус не такой опасный, либо наши опять звиздоболят(бежит за чесноком и горилкой)
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Скалецкую можете оставить. Всё равно от неё толку нет.
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ДАвайте быстрее заканчивайте карантин, две недели не обязательно и отправьте скалецкую к владимиру зеленских
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Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4078
коли онуки подарували
путівку у Нові Санжари
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либо вирус не такой опасный, либо наши опять звиздоболят(бежит за чесноком и горилкой)
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зЕ команда решила уничтожить Украину путем епидемии?
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я вообще ничего не слышал о каих либо планах команды ЗЕ и СН кроме как чтото продать или отдать.а тут о планах какихто говорят. поумнели от вируса чтоли?
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як тілки появиться реальний хворий, так і стане ясно, що з ціма робити.
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Правильно, нельзя министра там держать до осени, летом отпуска начнутся.
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