 Германия находится в начале эпидемии коронавируса, - глава Минздрава Шпан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - сказал министр в четверг журналистам в Берлине, добавив, что с учетом ситуации в Италии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зафиксированы заражения вирусом, Германии следует готовиться к тому, что может начаться эпидемия.
По словам Шпана, Минздрав в сотрудничестве с МВД подготовил план борьбы с пандемией.
"Цель - защитить население и по возможности заглушить эпидемию", - сказал министр, по словам которого в ФРГ серьезно воспринимают распространение вируса.
Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.
Перенимайте передовой медицинский опыт у Скалецкой-Радуцкого, они вам расскажут, и как в баночку правильную писять на анализы, и как на коронавирус тестировать.
P.S. Скажите, а короме коронавируса в мире есть что-нибудь интересное?
Ну, хоть корь.
Или снежный человек.
Потому что из каждого телевизора, из каждого утюга льются новости про этот коронавирус только.
Надоело. Приелось.