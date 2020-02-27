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 Германия находится в начале эпидемии коронавируса, - глава Минздрава Шпан

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о начале эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - сказал министр в четверг журналистам в Берлине, добавив, что с учетом ситуации в Италии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зафиксированы заражения вирусом, Германии следует готовиться к тому, что может начаться эпидемия.

По словам Шпана, Минздрав в сотрудничестве с МВД подготовил план борьбы с пандемией.

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"Цель - защитить население и по возможности заглушить эпидемию", - сказал министр, по словам которого в ФРГ серьезно воспринимают распространение вируса.

Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178255
 
   
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А в Украине заболевших нет!
Перенимайте передовой медицинский опыт у Скалецкой-Радуцкого, они вам расскажут, и как в баночку правильную писять на анализы, и как на коронавирус тестировать.

P.S. Скажите, а короме коронавируса в мире есть что-нибудь интересное?
Ну, хоть корь.
Или снежный человек.
Потому что из каждого телевизора, из каждого утюга льются новости про этот коронавирус только.
Надоело. Приелось.
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Бо цей вірус невідомий і йде вверх, піде на спад, перестануть.
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Жительница Осаки, инфецированая коронавирусом была выписана 1 февраля. Сейчас она пришла с больным горлом и болями в груди. У нее снова COVID. Профессор NYU School of medicine говорит, что вирус остается в системе без симптомов пока снова не найдет путь в легкие
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Наш міністр на обсервації, приходьте піздніше.
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слабаки! а наши победили уже. угроз нет.
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