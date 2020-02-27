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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4719) Россия (75051) Волкер Курт (542)

 Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер

Бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер считает, что война с Украиной полностью комфортна для России.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация. В связи с этим, все остальные шаги по укреплению Украины - в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества - это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины - не имеет смысла", - сказал он.

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Волкер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому удалось занять четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, которая не позволила России выйти из-под международного давления. То, что Зеленский заявил о готовности двигаться дальше, вызвало вопрос, что для этого готова сделать Москва. "И я думаю, это сработало", - сказал Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3178254
 
   
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просто Курт Волкер не смотрел в глаза *****.
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Потрібно було як Зєля, в дупіту Пуйлу подивитися.
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он в детстве читал миф про Медузу Горгону... Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 8186
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А я верю, что Пукин хочет завершить войну и преЗЕдент именно это увидел у него в глазах - но только завершить на своих условиях ..... Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1114
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Малоросы , почитайте что о вас говорит Зеленский Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1184
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Я не верю, что Россия намерена завершить войну...а якщо подивитись ***** у вічі? Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 2242
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"все шаги по укреплению Украины - в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества - это то, что сейчас имеет важнейшее значение"
золотые слова товарищ волкер.
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Во всех трех сферах - полный провал!
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кто там собрался выборы в ордло осенью проводить?

старшие товарищи открыто намекают шо йух вам по всей морде
таким образом во внешней политике тупик
внутри тоже жопа
и за шо вам землю отдавать продавать?
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Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер/ Ему возражает четыреждыуклонист-главнокомандующий ВСУ : Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого.
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А я верю что мы вместе с Америкой развалим рашку!
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А кто верит ?
Ах, да, - "какая разница".
Вот-вот, как бы "какая разница" не превратилась в "такую задницу"!
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Человек понимает истинное положение вещей, а наше говнокомандующее опудало представляет из себя полную бездарь, лепеча чтото там о каких-то шагах, участках "разведения", тошно смотреть и слушать эту зеленую " бубочку",***...
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Для росии шастание по чужих задворках , воровство, враньё , убийство это смысл их существования. Вот если бы была такая возможность- выбирать соседей , провести в мире опрос: кто хотел бы стать соседом Росиии ? Уверена никто! Никто бы не хотел жить рядом с вором и убийцей!
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Да ладно вам, господин Волкер, вы просто не умеете так в глаза смотреть, как бубочка...
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