 Четверо украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом "коронавирус", - МИД

Как информирует Цензор,НЕТ, это следует из ответа, который издание "ГОРДОН" получило от пресс-службы МИД Украины.

Всего на борту судна находилось 25 граждан Украины.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - сообщили в МИД.

Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess.

По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местных медучреждениях, (получившие. - Ред.) отрицательные - продолжат карантин", - рассказали в ведомстве.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

На судне находились 25 украинцев - все члены экипажа.

С 19 февраля пассажиры начали покидать лайнер после двухнедельного карантина. У многих по возвращении на родину обнаружили коронавирус. По меньшей мере трое пассажиров Diamond Princess умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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