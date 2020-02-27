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 Четверо украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом "коронавирус", - МИД

Количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 граждан Украины – членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до четырех.

Как информирует Цензор,НЕТ, это следует из ответа, который издание "ГОРДОН" получило от пресс-службы МИД Украины.

Всего на борту судна находилось 25 граждан Украины.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - сообщили в МИД.

Остальные граждане Украины продолжают находиться на борту Diamond Princess.

По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местных медучреждениях, (получившие. - Ред.) отрицательные - продолжат карантин", - рассказали в ведомстве.

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

На судне находились 25 украинцев - все члены экипажа.

С 19 февраля пассажиры начали покидать лайнер после двухнедельного карантина. У многих по возвращении на родину обнаружили коронавирус. По меньшей мере трое пассажиров Diamond Princess умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо

Источник: https://censor.net.ua/n3178252
 
 
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интересное кино... до 19 - карантин...а 26 оказались с вирусом..
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Блин реально могут на єтом корыте помереть -- в замкнутом пространстве вопрос времени все заразятся Четверо украинцев, находящиеся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом коронавирус, - МИД - Цензор.НЕТ 1204
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Кстати, обратите внимание, за проклятым рубежом - украинцы заражаются вирусом, как обычные люди, а вот внутри государства, - хоть бы одна падла чихнула подозрительно, так нет, хоть выигрыш в лотерею за это предлагай.
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Ви в звичайному житті коли бачили живого китайця останній раз?
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тсссс... українське "таміфлю"... від вірусів...і короною об землю! (помогай Боже!!!)
Четверо украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом "коронавирус", - МИД - Цензор.НЕТ 706
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неудачная идея устроить карантин на пароходе. даже с продвинутой системой кондиционеров и вентиляции.
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