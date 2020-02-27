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 Общество, Здоровье
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 Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО

Пограничники из состава ООС на КПВВ на линии разграничения усилили меры контроля для недопущения возможного распространения на контролируемую территорию коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга граждане с признаками недуга будут направляться в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах.

Смотрите также: За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178251
 
 
 Топ комментарии
 
кстати на лугандонщине, врачей не хватает, и когда их начнет косить коронавирус, то нужно перекрывать границу и пусть вымирают там!!! или рашка пусть своих врачей присылает!!!
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отправлять больных на оккупированную территории обратно.
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Ні тільки треба перевіряти можливість захворювання на короновірус, а робити повне медичне обстеження з усіма можливими аналізами та проходження поліграфа на лояльність Україні.
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А мышибратьям тоже будут температуру мерять? А то в донецке там веть тожи наше люде Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8629
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кстати на лугандонщине, врачей не хватает, и когда их начнет косить коронавирус, то нужно перекрывать границу и пусть вымирают там!!! или рашка пусть своих врачей присылает!!!
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По чистому совпадению коронавирус убивает тех кому за 60. Тоесть как раз всех совкодрочеров выкосит. Так что может ето как раз не епидемия а Божья благодать, которая спасет Украину и мир
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От мені більше 60 років. Мені теж бажаєш смерті разом із своїми батьками та дідами?
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Ні тільки треба перевіряти можливість захворювання на короновірус, а робити повне медичне обстеження з усіма можливими аналізами та проходження поліграфа на лояльність Україні.
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Як перевірити їм мозок, якщо його нема?
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отправлять больных на оккупированную территории обратно.
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будет эпотажно, если короновирус занесут из лугандонии!!! не тот ли это случай, когда надо хоть на время заблокировать переходы из никак не контролируемых территорий?
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Это хорошо и очень правильно.
Но, умоляю вас, не останавливайтесь на достигнутом, проверяйте их на педикулез, это несложно.
Вши тоже разносят заразу, а в ЛДНР заразы много.
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Це важко перевірити, можна лише їх занурювати у керосин, залишаючи невеличку ділянку голови на повітрі. Якщо у таких є воші, то саме туди вони позбігаються.
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Так, питають за кого вони голосували у другому турі президентських виборів. Якщо не ходили, або за Зе то дають медаль "По заслугам" із закруткою на спині та нову квитанцію за комунальні послуги.
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"
Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Граждане ЗЕбуины, объясните Скалецкой-Радуцкому, что не стоит так выделяться из общих рядов!
Во всех странах заболевшие есть, а у вас - нет, ТАК НЕ БЫВАЕТ. Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5250

Прогрессивное мировое человечество вас не поймет, и решит что вы - наперсточники.
А с наперсточниками что делают?
Правильно, их бьют.
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ЛДНР , ОРДЛО.
Само сочетание букв уже напоминает какой-то вирус.
Ну, или неправильно мутировавший ген.. Кроме шуток.
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Деятельность этой власти и министерши здравоохранения по короновирусу напоминает мне ефрейтора Советской Армии который учился на ветеринара, а попав служить на ЗРДН Войск ПВО и назначеного фельдшером. И ефрейтор и эта власть все лечат измерением температуры тела и намазыванием ЗЕленкой с выдачей таблетки аспирина.
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Можно проверять сколько угодно, но пока существует контрабанда ( крысиные тропы с дырляндии) эти меры не эффективны.Ситуация может быть намного хуже, если вспыхнет в россии - много отускников ( Бурятию помним и близость в Китаю, нелегалы не забываем)и "их там нет" едут на помощь "угольной швейцарии" кроме всего прочего поставки оружия будут продолжаться несмотря ни на что, а хватит ли ума закрыть переходы на подконтрольную Украину вопрос еще тот.
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Та закройте нах ту границу с лугандоном, пусть варятся в том коронавирусе
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У нас поятяги з Московії завозят просто багатсько тіл. І що? Міряємо Температуру?

Візи ввели МОкшам ?
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ответственность за сепаров вирусных должна нести страна оккупант
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Им на лбу обезательно штамп ставить надо и салом по губам поводить ,зафоткать это дело и в архив ...Потом спросить можно если что
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почему бы мышебратьям не прикрыть лавочку лазить ?
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