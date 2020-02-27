 Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.
По результатам температурного скрининга граждане с признаками недуга будут направляться в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах.
Но, умоляю вас, не останавливайтесь на достигнутом, проверяйте их на педикулез, это несложно.
Вши тоже разносят заразу, а в ЛДНР заразы много.
Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Граждане ЗЕбуины, объясните Скалецкой-Радуцкому, что не стоит так выделяться из общих рядов!
Во всех странах заболевшие есть, а у вас - нет, ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Прогрессивное мировое человечество вас не поймет, и решит что вы - наперсточники.
А с наперсточниками что делают?
Правильно, их бьют.
Само сочетание букв уже напоминает какой-то вирус.
Ну, или неправильно мутировавший ген.. Кроме шуток.
Візи ввели МОкшам ?