 Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии мужчины, совершившего самоподжог возле ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления".

Мендель также сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельные паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве. ВИДЕО

Также Офис президента и обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Напомним, 26 февраля возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции протеста на Банковой, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мужчина представился Александром Бурлаковым из Сумской области. Он успел рассказать журналистам, что не имеет отношения к акциям протеста медработников в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к личной проблеме.