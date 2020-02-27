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Все про:поджог (706) Мендель (60) Офис Президента (273)

 Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии мужчины, совершившего самоподжог возле ОП

Житель Сумщины, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления".

Мендель также сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельные паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

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Также Офис президента и обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Напомним, 26 февраля возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции протеста на Банковой, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мужчина представился Александром Бурлаковым из Сумской области. Он успел рассказать журналистам, что не имеет отношения к акциям протеста медработников в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к личной проблеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3178250
 
 
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я тогда не мог писать - страдал за правду - так вот - зеленский может уже уходить - такого не было у нас в самые тяжелые времена раньше - значит все - если у него есть хоть сколько то совести - то все ,ему пора))
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Это он про нарид, при Порошенко денег не было на бензин, а теперь вот есть. Порохобот косвенно хвалит Зеленского, теперь я видел всё!
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Тобто виходить, щоб ОП розглянула звернення громадянина, йому треба самопідпалиться біля катка офісу президента?
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Когда придет новая власть, у квартальных клоунов будет две опции: либо сжечь себя под АП, а потом валяться в реанимации, либо прямиком на нары, следующие 15-20 лет отбывать наказание за разворовывание страны
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НУ А ШО?
ЗЕбилы вы робыте цэ разом

Sam Sampson
3 ч.
"Інформнапалму" світить 109 стаття - насильницька зміна державного устрію ...
Альо, зелені, ви взагалі іпа@улись?!!

Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии мужчины, совершившего самоподжог возле ОП - Цензор.НЕТ 7529
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а чегоже ты не бросилось на огонь, как на журналиста, тогда, а ???????????7
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Это плохо, если люди вынужденны себя поджигать.
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