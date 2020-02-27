 НАБУ во второй раз обязали расследовать записи "Трубу прорвало", - адвокат Головань

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге в издании "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ руками и копытами упирается лишь бы не расследовать записи "Трубу прорвало". Незаконно не регистрировали уголовное производство. Были вынуждены решением Высшего антикоррупционного суда начать расследование по факту возможного незаконного влияния Директора ГБР на следователей для организации политического преследования пятого президента Украины", - отметил адвокат.
По его словам, зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов расследование "похоронить".
"Мешали ходатайства адвокатов Петра Порошенко - потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 г. на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим. То постановление 28 января 2020 отменил Высший антикоррупционный суд. Однако в НАБУ настолько боятся даже подступиться к расследованию записей вероятных разговоров Трубы с Богданом, Смирновым и другими лицами, что они наплевали на решение суда и 4 февраля 2020 отказали в признании Петра Порошенко пострадавшим повторно", - уточнил адвокат.
Головань рассказал, что вчера, 26 февраля, Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим.
Хоча "плівки Труби" з'явилися в анонімному телеграм-каналі, голос Романа Труби ідентифікували абсолютно достовірно - для цього "Watchdogs:розслідування" замовили біометричну експертизу голосу за кордоном.
Зараз детально розберемо судову ухвалу від 21 лютого, коли несподівано всі дізналися, що Петра Порошенка мають силоміць доставити на допит у ДБР. Там дуже багато цікавого.
Отже, привести силоміць на допит до ДБР свідка Порошенка 28 лютого та 6 березеня за сприяння поліції. Про це клопотав у Печерському суді слідчий ДБР Олег Корецький. Це той самий слідчий, який веде справи Порошенка, і який, якраз, засвітився на славнозвісних плівках Труби. Тодішній директор бюро вичитував його як хлопчика за неперспективну кваліфікацію справи.
Як гадаєте, чиї вуха стирчать за цією судовою виставою? Хто так затято ненавидить Майдан? Хто той "пересічний громадянин", який писав десятки заяв до ДБР, за якими були ініційовані справи по Порошенку? І хто, зрештою, користуючись послугами Печерського суду свою втечу та 5-річне переховування за кордоном перетворив на так зване відрядження?
Навіть чинна очільниця ДБР Ірина Венедиктова відверто заявила журналістам - справи, в яких фігурує екс-президент Порошенко, справді були ініційовані за заявами Андрія Портнова. Він їх почав надсилати пачками, коли після повернувся в Україну рік тому із так званого "відрядження".
І саме по одній із таких справ Труба розпікав слідчого Корецького у своєму кабінеті. І цей епізод який ми достеменно дослідили. Корецький, нагадую, це той слідчий, що й подав до Печерського суду клопотання про примусовий привід на допит Петра Порошенка. На записах із кабінету Труби, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", Корецький фігурує щонайменше тричі. Ось, приміром, дуже характерний епізод від 3 вересня 2019 року.
Ми точно знаємо: "Роман Михайлович" на запису - це голос Романа Труби. Саме цей файл був одним із тих, що ми віддали на аналіз канадському експерту із біометричної ідентифікації голосу - Штевану Паушаку. Ми дали йому два набори даних - записи брифінгів Труби, і записи з прослушки. Голоси порівнєю комп'ютер, людський фактор виключений. Спеціальний софт визначає сотні параметрів голосу водночас, а потім зводить їх до єдиного статистичного параметру - так званого "коефіцієнту імовірності". Якщо цей коефіцієнт більше сотні, вірогідність співпадіння вкрай висока. Для файлу "Адекватні справи" коефіцієнт імовірності по голосу Романа Труби склав 470. Тобто майже в п'ять разів більше, ніж треба, аби можна було стверджувати, що це голос Романа Труби. Але чи справді другий голос належав Олегу Корецькому? Ми це обов'язково дізнаємося - на початку лютого ми відправили на аналіз експертам записи голосів УСІХ імовірних фігурантів "плівок Труби": голови СБУ Івана Баканова, заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, і звісно Олега Корецького. результатів цієї експертизи ще немає, дослідження голосу Романа Труби забрало півтора місяці, друга експертиза може тривати ще довше, бо там значно більше зразків. І ось один із цих зразків - запис голосу Олега Корецького від самого ж ДБР.
Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється розслідування у низці кримінальних проваджень, які стосуються діяльності попереднього Президента України. 00.13
На моє глибоке переконання, це не просто голос, "схожий на голос Корецького", це і є голос Корецького. Поки що це моє оціночнене судження, та коли ми отримаємо результати біометричної експертизи, воно може стати юридичним фактом. А наговорив "наш Корецький" у кабінеті Трубі на кілька кримінальних вироків - там і незаконне переслідування, і виконання політичних замовлень, і втручання в діяльність працівників правоохоронних органів. за нинішньої влади Корецькому звісно нічого не буде. Але ж ми всі звикли, що влада в Україні час від часу змінюється.
Влада-то змінюється. Але ж ми наочно бачимо, як отак відверто нам демонструють, що будь-який суд може бути ручним і заради потрібної ухвали суддю навіть викличуть декретної відпустки, що заради депутатського мандату утеча може перетворитись на відрядження і що слідчі ДБР можуть працювати за командою фас. Королевство кривих дзеркал.
https://prm.ua/venediktova-***********-spravu-trubi-blog-watchdogs-rozsliduvannya/
Я Вам не чего не должен нас нет, мы только участвуем в дерибане..
Вілкула і Колєснікова звинувачували за ч.2 ст.364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин вважається тяжким і за нього передбачено до 6 років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.
Але після скерування справ до суду обвинувачення змінили на ч.2 ст.367 ККУ - службова недбалість, що є злочином середньої тяжкості і строками давності 5 років. Це дозволило захисту клопотати про закриття справ. Зауважимо, що за бажання обвинуваченого справу можуть розглядати і після закінчення таких строків для встановлення істини.
Справу Вілкула закрито ще 28 січня цього року. В обвинуваченні йшлося про період з березня 2010 по грудень 2012, коли Вілкул був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ексчиновнику інкримінували незаконну зміну цільового призначення 21 га земель колективної власності правонаступників колишніх колгоспів з передачею в оренду ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат". Збитки правонаступників колгоспів оцінюються у понад 12 млн грн. Також вважається, що від зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу державі завдано збитків на суму 486 тис. грн.
Крім того, Вілкул як голова ОДА, за версією обвинувачення, незаконно змінив для ТОВ "АРТ ЛЕНД" вид угідь площею 45,4 га чим створив умови для подальшої незаконної зміни цільового призначення та заниження суми втрат сільськогосподарського виробництва. Збитки громадським інтересам у вигляді ненадходження втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок оцінюються у понад 5 млн грн.
Дії Вілкула перекваліфіковано на ч.2 ст.367 ККУ - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.
Адвокат Вілкула подав клопотання про звільнення його від відповідальності і закриття справи за строками давності.
При цьому сторона захисту наголосила, що вважає кримінальне провадження політично мотивованим, а всі дії Вілкула законними та обґрунтованими. Адвокат повідомив, що в діях його підзахисного відсутній не лише склад злочину, а й сама подія злочину.
Обвинувачений Вілкул надав письмову згоду на закриття справи, також підкресливши, що не вважає себе винним.