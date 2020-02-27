EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  493  20
Все про:G7 (339) реформы (3482)

 Верховенство права, борьба с коррупцией и эффективное управление, - группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине

Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине обнародовала план приоритетов на 2020 год. Прежде всего будут поддерживать верховенство права и борьбу против коррупции.

В план входит обновление судебной власти, усиление подотчетности и независимости судов, поддержка ВАКС в вынесении ним первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформирование ГПУ на региональном и местном уровне, и реформы, нацеленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных, говорится в сообщении в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В блоке "Эффективное управление" собираются развивать подготовку к экономическому развитию и реинтеграции на востоке Украины и Азовском море, внедрять реформу децентрализации согласно с европейскими требованиями, новый избирательный кодекс и реформу государственного управления на всех уровнях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые реформы тяжело объяснить общественности, хотя они важны для будущего страны, - МИД Литвы призвал к консолидации в Украине всех заинтересованных в изменениях

Верховенство права, борьба с коррупцией и эффективное управление, - группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине 01

Для экономического роста будет поддерживаться реформа налоговой и таможенной службы, энергетическая реформа, разработка рамочной политики и реализация программы приватизации государственных предприятий, сильный и независимый центробанк, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, дальнейшие усилия для улучшения делового и инвестиционного климата.

Для человеческого развития послы G7 будут содействовать защите пострадавшим от конфликта, свободе их передвижения и доступу к основным услугам, выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, внедрению реформ в сфере здравоохранения, пенсий и образования, а также интеграции гендерного равенства в программах реформ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак встретился с послами G7

Для безопасности и обороны будут поддерживать имплементацию закона о нацбезопасности, переход от гражданского управления к демократической подотчетности ВСУ, реформу силового сектора, в том числе СБУ, Нацполиции и Национальной гвардии, а также разработку и внедрение механизмов анализа торговли и инвестиций для защиты национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3178245
 
 
 Топ комментарии
 
Землю крестьянам, заводы рабочим, бабам мужиков, ленивым денег, быдлу пивасик, всем зрелищ...

И всего-то надо - записать видосик.
 показать весь комментарий
 
Я погоджусь з цим планом, якщо першим і другими (навіть якщо таємнними) його пунктами будуть положення про проведення дострокових виборів Президента та ВР; а також заборона голосувати зебілам (через їх дебілізм) та зажопам, комікам з ригами (через касапізм).

Всі інші пункти - лише похідні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Землю крестьянам, заводы рабочим, бабам мужиков, ленивым денег, быдлу пивасик, всем зрелищ...

И всего-то надо - записать видосик.
 показать весь комментарий
 
 
Я погоджусь з цим планом, якщо першим і другими (навіть якщо таємнними) його пунктами будуть положення про проведення дострокових виборів Президента та ВР; а також заборона голосувати зебілам (через їх дебілізм) та зажопам, комікам з ригами (через касапізм).

Всі інші пункти - лише похідні.
 показать весь комментарий
 
 
заборонити голосувати усім хто не зможе правильно відповісти на ряд питань, стосовно війни, революції гідності, державного устрою, географії України, історії та елементарних питань з економіки. це реально спрацює.
 показать весь комментарий
 
 
ну, так таким тестом вони (зеьіли, комі, риги і зажопи) і можуть бути визначені.
 показать весь комментарий
 
оно выполняет обещания. Дайте ещё 100 дней и всё будет
Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1618
 показать весь комментарий
 
Если послы ?-ки добьются хотя бы того, что СУДЬИ первой и апелляционной инстанций - "ОНОВЛЯТЬСЯ"... То есть - будут набраны НЕ из отпрысков "старых" судей, прокуроров, полицейских начальников, чиновников (не ниже областного уровня), НЕ из ихних кумовьев, сватов, и корешей,,, Да еще, что бы судьи новые были "из хрущевок" (с нормальным ремонтом - но из "хрущевок"), БЕЗ дорогущих часов, БЕЗ машин дороже 12-15 тысяч долларов (в пользовании, собственность не имеет исключительного значения), БЕЗ прочей "мишуры", которая явно говорит о человеке с наклонностями НУУВОРИША, а не правоведа - ЧЕСТЬ И ХВАЛА тогда и только тогда будет послам 7-ки!!!
 показать весь комментарий
 
Це ти прочитав передвиборчу програму Петра Олексійовича за 2014 рік? Дуже кумедний опус!)))
 показать весь комментарий
 
Другими словами, внешние управленцы(вражеские силы) и дальше будут геноцидить народ, будут и дальше навязывать свои иностранные оккупационные порядки.
 показать весь комментарий
 
 
Если придут шведские или финские управленцы - я только "за" таких "оккупантов"! Они не будут слушать сказки судьи, что пент-хауз или Крузак он купил за мамы пенсионерки-колхозницы деньги! Самы большой грех Зеленского - обдурил дурил (простите за каламбур), которые рассчитывали, что если Президент уж ездит на велики, то чиновники будут ездить на метро и в маршрутках... А вот ВИКИНГИ заставят это сделать, не сомневаюсь! Лично знаю руководителя полиции датского городка, который выглядел бы голодранцемпо сравнению с любым районным судьей, начальником полиции или прокурором!
 показать весь комментарий
 
Дивна річ- проти боротьби з корупцією найбільше репетують казкові свідки секти 8 відсотків, до чого б це?)))
 показать весь комментарий
 
У січні 2020 року промислове виробництво в Україні знизилося на 5,1% порівняно із січнем 2019 року та скоротилось на 8,4% порівняно з минулим місяцем, про це повідомляє Державна служба статистики
У січні 2019 року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018 року.
Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару - на 11,8%.
У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%.
Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).
По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей - на 26% та 15,3% відповідно.
Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).
В грудні 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.
 показать весь комментарий
 
ну зачем по больному бить? как раз эти три пункта ВААЩЕ отсутствуют у команды ЗЕ и СН
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх