 Верховенство права, борьба с коррупцией и эффективное управление, - группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине

В план входит обновление судебной власти, усиление подотчетности и независимости судов, поддержка ВАКС в вынесении ним первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформирование ГПУ на региональном и местном уровне, и реформы, нацеленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных, говорится в сообщении в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В блоке "Эффективное управление" собираются развивать подготовку к экономическому развитию и реинтеграции на востоке Украины и Азовском море, внедрять реформу децентрализации согласно с европейскими требованиями, новый избирательный кодекс и реформу государственного управления на всех уровнях.
Для экономического роста будет поддерживаться реформа налоговой и таможенной службы, энергетическая реформа, разработка рамочной политики и реализация программы приватизации государственных предприятий, сильный и независимый центробанк, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, дальнейшие усилия для улучшения делового и инвестиционного климата.
Для человеческого развития послы G7 будут содействовать защите пострадавшим от конфликта, свободе их передвижения и доступу к основным услугам, выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, внедрению реформ в сфере здравоохранения, пенсий и образования, а также интеграции гендерного равенства в программах реформ.
Для безопасности и обороны будут поддерживать имплементацию закона о нацбезопасности, переход от гражданского управления к демократической подотчетности ВСУ, реформу силового сектора, в том числе СБУ, Нацполиции и Национальной гвардии, а также разработку и внедрение механизмов анализа торговли и инвестиций для защиты национальной безопасности.
И всего-то надо - записать видосик.
Всі інші пункти - лише похідні.
У січні 2019 року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018 року.
Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару - на 11,8%.
У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%.
Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).
По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей - на 26% та 15,3% відповідно.
Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).
В грудні 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.