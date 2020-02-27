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Все про:вирус (385) Франция (2192) Макрон (381) COVID-19 (360)

 Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции возможна эпидемия коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Le Monde.

Сегодня утром президент Франции в сопровождении медицинских чиновников и министра здравоохранения Оливье Верана посетил старейшую больницу Парижа Питье Сальпетриер, где от вируса COVID-19 умер первый французский пациент - 60-летний учитель.

"Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей", - заявил Макрон.

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Таким образом он дал понять, что Франция готовится к любой ситуации и что французская система здравоохранения способна на нее реагировать.

Напомним, 25 февраля Оливье Веран заявил, что во Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3178243
 
 
 Топ комментарии
 
Нда... Геронтофил, кацапофил и просто трепло пустопорожнее... Макарон, одним словом, переваренный! Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 275
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"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
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новости кацапстана)) раша тудэй))) твою разтудэй))
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Нда... Геронтофил, кацапофил и просто трепло пустопорожнее... Макарон, одним словом, переваренный! Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 275
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Оно, в смысле Макрон, решило что большой политик, о чем пишет издание The Guardian. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 7225 Своей выходкой Макрон вызвал крайнее раздражение Вашингтона, Лондона и Берлина. Надо отдать должное оперативности Киева, предложившего выход из ситуации. Этот выход также даёт Киеву огромные внешнеполитические бонусы. Визит Дональда Трампа и Бориса Джонсона в Киев, это вам не кот чихнул. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 4292
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Головне, щоб у Францію не їхали українці і болгари.(С)
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Ты думаешь во всем мире есть вирус а у нас нету? Да мы уже навеРно во всю болеем, тестов же нет.
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"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
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Ну все правильно он сказал. Они видимо себя зарекомендовали.
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Тобто Макрон на увесь світ заявив, що українці в основному бандити, хоча українці - конкуренти для французів, бо працюють краще і за меньші гроші. І взагалі ніхто не знає в яких близьких відносинах Макрон і *****. судячи з останніх подій у дуже близьких, навіть, можливо, романтичних. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 6289
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Прочти где ты написал что всех украинцев? Там же написано вместо нелегальных украинских банд. Разницу понимаешь?
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А нам надо быстрее землю продать, так что Макрон приезжай покупай.
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а клоун не хочет выступить перед украинцами? так хочется новый видосик Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 9340
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Он Комаровского отправил с концертами.
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Багдаша свалил и теслу забрал...не на чем теперь видосики записывать..
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так в Санжарах можно записать видосик прям в карантине, вируса нет, как раз с людьми пообщается, они за него голосовали
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Макрона можно понять переживает за жену, как известно короныч особо опасен для 80+
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чего ему за нее переживать. у него же с ней фиктивный брак, он же *****
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Макарон, с вирусом нужно примириться и перестать лечиться.
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и чуть не забыл, вирусу еще нужно дать особый статус и автономию
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