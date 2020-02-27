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Все про:Денисова (575) Крым (22430) политзаключенные (1416) Умеров Шабан (2)

 Состояние здоровья незаконно удерживаемых Россией крымских татар Смаилова и Умерова значительно ухудшилось , - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что у незаконно удерживаемых в России граждан Украины Эдема Смаилова и Шабана Умерова значительно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шабан Умеров, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", имеет хронические проблемы с сердцем. Он жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливается в вечернее время. Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся заболевание сердца", - сообщила Денисова.

Смаилов, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", сообщил об обострении хронического гайморита из-за ненадлежащих условий содержания. Также администрация колонии игнорирует его неоднократные обращения о предоставлении очков для зрения.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления. В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь", - заявила Денисова.

Она также обратилась к представителям международных правозащитных организаций и миссий с просьбой принять меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178240
 
 
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Ну так бл звони Меркель и Оланду и другим толерастам которые советовали крым сдать окупантам без единого выстрела. Чего теперь ноете. В окупированном крыму тысячи украинцев которые страдают от окупации и не только в крыму а и на дамбасе откуда ВСУ вывели свои войска и продолжают отводить
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Как только Украина официально признает окупированные территории территорией РФ, Рашка перестанет цереминиться и все татары, украинцы будут погружены в вагоны в одну ночь и вывезены туда куда раньше вывозил гуру ***** Сталин. На их место приедут чекисты и буряты, а ваш Штанмаер вам покажет ФАК из кремля
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не смішіть: всі "украІнци" запишуться москалями... ПИСИ. Маю там рідню...
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