 На рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой: "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сегодня, 27 февраля, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранной ым агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ", - сказано в сообщении.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.
На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.
В сети начали появляться видео с места событий. На записи слышны выстрелы и видно мужчину с предметом, похожим на пистолет.
Как пишет местное издание "Весь Харьков" со ссылкой на очевидцев событий, на въезде ТРЦ "Барабашово", где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, в ходе противостояния сегодня утром произошли столкновения между предпринимателями рынка и группой людей в количестве около 50 человек.
По словам очевидцев, неожиданно, около часа назад, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодчиков в (скорее всего, их подвезли) в униформе без опознавательных знаков.
Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и распылили газ.
В это время мимо проходили покупатели с детьми, среди них есть надышавшиеся газом.
На место прибыла полиция, правоохранители, облаченные в спец защиту, развели стороны, встали между ними.
Как сообщает в прямом эфирк с места событий харьковский правозащитник Андрей Ильгов, сейчас группа молодых людей грузится в автобус.
Тем временем глава ХОГА Алексей Кучер комментируя события на рынке "Барабашово", назвали их недопустимыми для цивилизованного города и призвал Геннадия Кернеса и Александра Фельдмана остановить выяснение отношений на площадке "Барабашово".
"Мы знаем бенефициаров этой истории. Обращаясь к ним, я призываю (городского голову Харькова - ИФ) Кернеса Геннадия Адольфовича, я призываю (народного депутата, собственника концерна "АВЭК и Ко", которому принадлежит ТЦ "Барабашово" - ИФ) Александра Борисовича Фельдмана прекратить разборки на платформе "Барабашово", это выяснение личных отношений", - добавил глава ХОГА., слова которого цитирует Интерфакс-Украина.
Также Кучер сказал, что завтра едет в Киев и о данной ситуации будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, за медпомощью обратились 4 человека.
"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказал Забашта.
Получить комментарии полиции и Харьковского горсовета по поводу происходящего агентству пока не удалось.
5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.
16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.
Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".
Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.
"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.
Он (кернес) всех на *** вертел.
Ему сказали жукова не возвращать, а он '...**..л всех в рот'. И все
Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
Гарний меседж - кидати банани Кернесу.
Источник: https://censor.net.ua/v3178236
С 1953 года дорога в планах, то есть 67 лет!
В Японии за это время создали, запустили и несколько раз усовершенствовали скоростной поезд Шинкансен, прокопали под океаном туннель, соединящий Нонсю с Хоккайдо, по которому опять же ходит скоростной поезд, США высадили астронавтов на Луну, телескопы обнаружили похожие на Землю планеты около далеких звезд, а в Харькове все дорогу планируют все 67 лет.
ЗЕбуины, вы заслуживаете жить так, как живете.
То есть не 67 лет дорогу проектируют, а "только" 57.
Да, это ценное замечание.
Большое Вам спасибо.
P.S. В развитых странах, таких как Япония, СНАЧАЛА создают инфраструктуру (то есть железную дорогу со станциями, например), а только ПОТОМ строят вокруг инфраструктуру, ПОД инфраструктуру "спальные" районы.
Странный вопрос "почему".
Да дешевле потому что старый план использовать, чем новый начинать.
Гепа - он экономный.
Вот у нас в городе недалеко от центра была площадка у рынка. В 90-е ее огородили, и разрешили там продажу продуктов с грузовых машин - овощи, крупы, зерно и прочее. Аргументировав, что под площадкой проходит тепломагистраль и строения там запрещены. Типа компромисс - и площадь не пустует, и строений нет. К 2000-м там стали появляться сначала летние палатки вместо машин, а при Овоще горадминистрация разрешила там строить павильоны (естественно, не бесплатно)
В 2015-м было решено убрать рынок, поскольку там, по сути, были уже капитальные строения. Так предприниматели тоже сначала просили полгода отсрочки, потом обвешали рынок государственными флагами и вопили про "беспредел". Это продолжалось ровно до зимы 15-16 годов, когда та теплоцентраль таки прорвалась и рынок уже сносили с полицией и коммунальщиками. Ору было море. Но, в итоге, целый микрорайон был без тепла почти две недели, потому что сначала разгоняли торгашей, потом сносили их хибары, потом добирались до трубы. Сейчас там парковка.
Улицы, которые спроектированы при совке, рассчитаны по нормам - чтобы пропускать определенное количество пешеходов. Когда на этих улицах строят "временные" халупы - это соответственно идет в ущерб пешеходам, т.е. в ущерб городу.
Я уж не говорю про ущерб городской среде а именно внешнему виду - в Европе такие бомжатники есть но в специальных местах, не на проходных улицах. Выглядит это все как уродство.
Это было оправдано в 90-е, но сейчас их время прошло.
И 3-я сторона медали - налоги. Все эти бомжатники приносят неплохой поток "черного нала" хозяевам города, и самим предпринимателям. Если эти гнойники снести, придется идти вмагазины, торговые центры, где легче наладить (при желании) учет и собирать налоги в казну а не Кернесу на карман.
Такой же "привет из 90-х" - маршрутки. Этого убожества нет в Европе, и ничего, живут. И проблемы с маршрутками те же самые - ухудшение эстетической среды в городе, "черный нал" вместо налогов, коррпуция и т.п.
Они просто опасны.
Потому и используют автобусы.
Барбашово снестии а вместо него озеро
Проспект Жукаова переименовать обратно в Генерала Григоренко.
то и необходимость в дороге сразу отпадёт
эта мразь гепа должен уже давно зону топтать. вован, как там на счет посадок?))))
весна на горизонте)))