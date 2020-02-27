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 На рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой: "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!". ВИДЕО

На рынке Барабашово в Харькове произошли столкновения, неизвестные применяли пиротехнику и слезоточивый газ. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сегодня, 27 февраля, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранной ым агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

На рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой: Назад! Назад сказал! Будь ты проклят! 01

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.

На рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой: Назад! Назад сказал! Будь ты проклят! 02
Фото: сайт Нацполиции

На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

В сети начали появляться видео с места событий. На записи слышны выстрелы и видно мужчину с предметом, похожим на пистолет.

Как пишет местное издание "Весь Харьков" со ссылкой на очевидцев событий, на въезде ТРЦ "Барабашово", где начались работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова, в ходе противостояния сегодня утром произошли столкновения между предпринимателями рынка и группой людей в количестве около 50 человек.

По словам очевидцев, неожиданно, около часа назад, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодчиков в (скорее всего, их подвезли) в униформе без опознавательных знаков.

Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и распылили газ.

В это время мимо проходили покупатели с детьми, среди них есть надышавшиеся газом.

На место прибыла полиция, правоохранители, облаченные в спец защиту, развели стороны, встали между ними.

Как сообщает в прямом эфирк с места событий харьковский правозащитник Андрей Ильгов, сейчас группа молодых людей грузится в автобус.

Тем временем глава ХОГА Алексей Кучер комментируя события на рынке "Барабашово", назвали их недопустимыми для цивилизованного города и призвал Геннадия Кернеса и Александра Фельдмана остановить выяснение отношений на площадке "Барабашово".

"Мы знаем бенефициаров этой истории. Обращаясь к ним, я призываю (городского голову Харькова - ИФ) Кернеса Геннадия Адольфовича, я призываю (народного депутата, собственника концерна "АВЭК и Ко", которому принадлежит ТЦ "Барабашово" - ИФ) Александра Борисовича Фельдмана прекратить разборки на платформе "Барабашово", это выяснение личных отношений", - добавил глава ХОГА., слова которого цитирует Интерфакс-Украина.

Также Кучер сказал, что завтра едет в Киев и о данной ситуации будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, за медпомощью обратились 4 человека.

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказал Забашта.

Получить комментарии полиции и Харьковского горсовета по поводу происходящего агентству пока не удалось.

5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.

Источник: https://censor.net.ua/n3178236
 
 
 Топ комментарии
 
жукова зовите на подмогу...
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Когда кернес уже здохнет ? Просто капец-- одна сепарская гнида беспределит и не дает жить. где СБУ НАБУ САП и остальные силовики ???
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если харьковчане постоянно выбирают для себя Адольфовича, кто же им врач?
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Когда кернес уже здохнет ? Просто капец-- одна сепарская гнида беспределит и не дает жить. где СБУ НАБУ САП и остальные силовики ???
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Кернес vs Фельдман, хто з них не сепар?
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Снайперу руки повідбивати треба. Хотяяя... Прокацаплене місто знову вибере як не Хернеса то доВбкіна якогось... Головне Шо назву жЮкАвА повернули...
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Спросите Зе На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!" - Цензор.НЕТ 1428
Он (кернес) всех на *** вертел.
Ему сказали жукова не возвращать, а он '...**..л всех в рот'. И все
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титушки опять в форме со стволами можно сказать на работе во страна..прям шапито
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более того они сейчас в организации объединяются охранные, выдают форму типа охранникам))
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тю зебабуины недавно отчитались что как они при власти не было ни одного отжима)) не считая аэросвита))
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при всём неуважении к горсовету и гепе, я на стороне дороги, а не стрёмных павильонов.
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Дело в том, что эта дорога физически не сможет соединить Салтовку и центр города. Она дойдет только до Киевской, а дальше куда ? Дальше ее вести некуда. Эту дорогу изначально запроектировали таким маршрутом, чтобы она прошла по территории рынка.
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Адольфович так и трамвайные линии убрал что бы дорогу сделать.
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я живу рядом. там уже давно нужна дорога, а не слалом между всевозможными препятствиями или объезд.
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Я тоже за то что Харькову нужна магистраль соединяющая центр с Салтовкой. Но она должна быть запроектирована совершенно в другом месте. Гепа откопал в архивах генплан 1953 года. В то время никакой Салтовки и в помине не было.
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я не вижу других вариантов. везде будут частные дома, промзоны и т.п. эстакады нам не карману((.
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в свободной стране все должны быть с оружием!!!
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если харьковчане постоянно выбирают для себя Адольфовича, кто же им врач?
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Решение о переименовании приняли на сессии 26 февраля
Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
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Щойно показали відуху: Гепа там завязаний, приїздив на ринок, чи не сам керував силовиками.
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Думаю Адольфовіч хоче таки віджати ринок Барабашова, бо все починається з малого "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!", - на рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой - Цензор.НЕТ 5294

Гарний меседж - кидати банани Кернесу.

"Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!", - на рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой - Цензор.НЕТ 4474
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"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов"
Источник: https://censor.net.ua/v3178236

С 1953 года дорога в планах, то есть 67 лет!
В Японии за это время создали, запустили и несколько раз усовершенствовали скоростной поезд Шинкансен, прокопали под океаном туннель, соединящий Нонсю с Хоккайдо, по которому опять же ходит скоростной поезд, США высадили астронавтов на Луну, телескопы обнаружили похожие на Землю планеты около далеких звезд, а в Харькове все дорогу планируют все 67 лет.
ЗЕбуины, вы заслуживаете жить так, как живете.
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В 53-ем году не было еще никакой Салтовки. Этот спальный район был спроектирован только в 1963 году "Гипростроем".
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О, это важное уточнение!
То есть не 67 лет дорогу проектируют, а "только" 57.
Да, это ценное замечание.
Большое Вам спасибо.

P.S. В развитых странах, таких как Япония, СНАЧАЛА создают инфраструктуру (то есть железную дорогу со станциями, например), а только ПОТОМ строят вокруг инфраструктуру, ПОД инфраструктуру "спальные" районы.
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Не. Это уточнение, что когда принимали генплан в 1953 году, то на месте Салтовки были колхозные поля и пустыри. Строительство дорог в районе Салтовки и Барабашова велись с учетом советских нормативов - 1 автомобиль на 7 семей. Сейчас у каждой второй семьи автомобиль (или несколько), соответственно и нагрузка на пропускную систему городских дорог увеличилась... но, суть не в этом. Суть в том, что дорога Харькову действительно нужна, но власти почему-то решили откопать из архивов генплан 1953 года, хотя, на сегодняшнюю ситуацию, генплан необходим совершенно новый, а не 70-ти летней давности.
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"но власти почему-то решили откопать из архивов генплан 1953 года, хотя, на сегодняшнюю ситуацию, генплан необходим совершенно новый, а не 70-ти летней давности."

Странный вопрос "почему".
Да дешевле потому что старый план использовать, чем новый начинать.
Гепа - он экономный. На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!" - Цензор.НЕТ 3361
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Наверное, в каждом втором городе Украины есть такая ситуация, когда предпринимателям отдают участок на время, а за пару лет они там сколачивают рынок и потом жалуются, что их отжимают.
Вот у нас в городе недалеко от центра была площадка у рынка. В 90-е ее огородили, и разрешили там продажу продуктов с грузовых машин - овощи, крупы, зерно и прочее. Аргументировав, что под площадкой проходит тепломагистраль и строения там запрещены. Типа компромисс - и площадь не пустует, и строений нет. К 2000-м там стали появляться сначала летние палатки вместо машин, а при Овоще горадминистрация разрешила там строить павильоны (естественно, не бесплатно)
В 2015-м было решено убрать рынок, поскольку там, по сути, были уже капитальные строения. Так предприниматели тоже сначала просили полгода отсрочки, потом обвешали рынок государственными флагами и вопили про "беспредел". Это продолжалось ровно до зимы 15-16 годов, когда та теплоцентраль таки прорвалась и рынок уже сносили с полицией и коммунальщиками. Ору было море. Но, в итоге, целый микрорайон был без тепла почти две недели, потому что сначала разгоняли торгашей, потом сносили их хибары, потом добирались до трубы. Сейчас там парковка.
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Да, везде одно и то же.
Улицы, которые спроектированы при совке, рассчитаны по нормам - чтобы пропускать определенное количество пешеходов. Когда на этих улицах строят "временные" халупы - это соответственно идет в ущерб пешеходам, т.е. в ущерб городу.
Я уж не говорю про ущерб городской среде а именно внешнему виду - в Европе такие бомжатники есть но в специальных местах, не на проходных улицах. Выглядит это все как уродство.
Это было оправдано в 90-е, но сейчас их время прошло.
И 3-я сторона медали - налоги. Все эти бомжатники приносят неплохой поток "черного нала" хозяевам города, и самим предпринимателям. Если эти гнойники снести, придется идти вмагазины, торговые центры, где легче наладить (при желании) учет и собирать налоги в казну а не Кернесу на карман.
Такой же "привет из 90-х" - маршрутки. Этого убожества нет в Европе, и ничего, живут. И проблемы с маршрутками те же самые - ухудшение эстетической среды в городе, "черный нал" вместо налогов, коррпуция и т.п.
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Маршрутки еще и опасны.
Они просто опасны.
Потому и используют автобусы.
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Кернеса и Фельдмана посадить в буцыгарню
Барбашово снестии а вместо него озеро
Проспект Жукаова переименовать обратно в Генерала Григоренко.
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Что за бред? Всех мордой в землю.Это две преступные группировки во главе с Кернесом и Фельдманом.Всем по 10 лет тюрьмы и проблема решена.
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То ж вы, торгаши, и навыбирали: то гепу, то сморчка. Мы рады, шо вам весело.
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Зато проспекту имя жЮкАвА вернули, Хернес у руля ну и т.д. Короче ватный город...
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если оттуда убрать барабан
то и необходимость в дороге сразу отпадёт
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"Не чіпайте жида,бо велика огида!" Народна приказка...
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вкину своих 5 копеек. кто выбрал не достреленого урода мером? теперь кушайте в удовольствие))))
эта мразь гепа должен уже давно зону топтать. вован, как там на счет посадок?))))

весна на горизонте)))
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