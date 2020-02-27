 Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гочарук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузки ГФС, вчера - Центрэнерго, сегодня - прекращаем сделки с НДС. Правительство ликвидирует все "теневые схемы", в частности нечестные тендеры или налоговые схемы", - написал Гончарук в фейсбуке.
Глава правительства отметил, что "ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно".
"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться за сделки... В прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся!" - утверждает Гончарук.
"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС. Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должен уйти в историю. При этом украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую", - добавил премьер-министр.
что случилось? испугался, что на схемы сядет Тыгипко?
Мальчик сегодня в ударе.
Вряд ли у Гончарука так хорошо получится.
Так класика говорить, що не ліжка треба переставляти
Зробіть хоча б кілька важливих речей
1- відмінітьПДВ як самий корумпований податок
2- дозвольте продавати тільки частину земель держави, наприклад 50 відсотків,
3- зробіть кардинальну судову реформу,просто щоб у суді люди знаходили справедливість.
4-зробіть накопичувальну пенсійну систему і зникне прблема зарплат у конвертах
А решту законодавчих актів приведіть у відповідність іззаконами в ЄС
Отоді і Кабмін буде хорошим, і міністри, і депутати
І буде вам щастя разом з рейтингами!
І як накопичувати будуть?
Он у мене батьки при совку накопичували що близько 10 000$ по тодішньому курсу перетворилися зараз на 0.00$
"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга...Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства" Это как?! Весь схематоз построен на возмещении НДС - ты как экспортер его и не платишь, он просто сидит в цене поставщиков которые его и платят, а ты получаешь возмещение
Вместе! Вмєстє! Вмєстє!!!
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Только вампиры не отбрасывают тень! А потому тени не будет, а вампиры как воровали так и будут
это агония