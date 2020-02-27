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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7629) НДС (319) махинации (484) Гончарук_Алексей (757)

 Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук

Правительство прекращает функционирование "теневых схем" с налогом на добавленную стоимость.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гочарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузки ГФС, вчера - Центрэнерго, сегодня - прекращаем сделки с НДС. Правительство ликвидирует все "теневые схемы", в частности нечестные тендеры или налоговые схемы", - написал Гончарук в фейсбуке.

Глава правительства отметил, что "ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно".

"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться за сделки... В прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся!" - утверждает Гончарук.

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"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС. Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должен уйти в историю. При этом украинское правительство защищает честный бизнес, который работает "в белую", - добавил премьер-министр.

Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178234
 
   
 Топ комментарии
 
раз, два - и прекратили - смешно)))))
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Революційні зміни! Прорив у реформаторстві! ПереганяємоЄвропу! Через пів року результат - великий пук. Виробництво прискорює падіння.
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"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Источник: https://censor.net.ua/n3178234
Мальчик сегодня в ударе. Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3985
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Революційні зміни! Прорив у реформаторстві! ПереганяємоЄвропу! Через пів року результат - великий пук. Виробництво прискорює падіння.
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Василий все так - только не пиши ,шо ты с ними, сделал бы - а то забанят))
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надо же! Почти ежедневно фиксируют схемі, а сегодня вдруг решили прекратить!!!! Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8080
что случилось? испугался, что на схемы сядет Тыгипко?
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Падение промышленного производства за январь составило 5,1%.(с)
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вы бл... когда отдадите долги по НДС аграриям - во всей стране задерживают зарплату по агрофирмам и банки одни наживаются - такого уже не было минимум 3 года
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Они могут уничтожить только экономику.
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"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Источник: https://censor.net.ua/n3178234
Мальчик сегодня в ударе. Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3985
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Лучше всех схематоз с НДС прекращал Азаров. Он его просто возглавлял.

Вряд ли у Гончарука так хорошо получится.
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разрушители экономики Украины во время войны - 5 лет восстанавливали эти пришли и все обратно - ломать ведь не строить - дилетанты - теоретики зебильные
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Он способный. Даже на самокате ездить научился.
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Судя по всему тебе чувачок уже пора шмотки в коробку паковать...а ты все о схематозах думаешь...
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Рейтинги падають?
Так класика говорить, що не ліжка треба переставляти Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5049
Зробіть хоча б кілька важливих речей
1- відмінітьПДВ як самий корумпований податок
2- дозвольте продавати тільки частину земель держави, наприклад 50 відсотків,
3- зробіть кардинальну судову реформу,просто щоб у суді люди знаходили справедливість.
4-зробіть накопичувальну пенсійну систему і зникне прблема зарплат у конвертах
А решту законодавчих актів приведіть у відповідність іззаконами в ЄС
Отоді і Кабмін буде хорошим, і міністри, і депутати

І буде вам щастя разом з рейтингами!
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Накопичувальну?
І як накопичувати будуть?
Он у мене батьки при совку накопичували що близько 10 000$ по тодішньому курсу перетворилися зараз на 0.00$
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Піши в крємль. Все що накопичувалося при совку на "книжках" (Сбєрбанк) - на момент проголошення незалежності України було викачано в мааскву.
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100%! По судебной реформе-вместо круговой судебной поруки,когда у судей полная безнаказанность, ввести такую систему выборов судей: сначала судей выдвигает колегия судей,потом на выборах их выбирает народ, в заключении ВР утверждает их каждого,персонально на своем заседании. Судья должен быть публичным лицом, избиратель должен его знать в лицо. За любые нарушения он должен подвергаться уголовному преследованию и навсегда должен лишаться права работать судьей. Да это немножко не по европейски, но и страна у нас по сути далеко не европейская, а наводить порядок надо.
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Знову якусь аферу готують. Старі схеми припинять, а нові введуть.
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Просто раньше возмещение давали "своим" фирмам в ручном режиме (за процент конечно), а теперь будет электронная система и твою фирму будут вносить либо в список надежных или ненадежных (за тот же процент)
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Так сама побудова фрази, що ми ВІД СЬОГОДНІ зупиняємо щось там, говорить про те, що до цього це "щось" працювало в штатному режимі. А тепер, за пів року, вони вигадали щось нове та збираються опробувати
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Чтобы избавиться от схематоза с НДС, НДС нужно тупо отменить, по другому никак - такой уж это налог - очень сложный в администрировании и коррупционный!

"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга...Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства" Это как?! Весь схематоз построен на возмещении НДС - ты как экспортер его и не платишь, он просто сидит в цене поставщиков которые его и платят, а ты получаешь возмещение
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А шо там с вырубкой Карпат, бурштыном, нелегальной металлоприёмкой, откатами при строительстве дорог, ремонтах школ и садиков?
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Так а шо, приказов не было? Разве Осел не писал?
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Про борщовий набір - взагалі засекречена інформація.
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Переводя на простой язык- хрен вам всем, а не возмещение НДС.
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Шота я не вижу указа. прекращающего схематозы. Должно быть - Я, Гончарук, приказываю - Схематоз, стой раз два! Еще прошу издать приказ по уменьшению процентов по кредитам. Издайте шоб было 2%. Всего делов то - а нам польза.
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От же могут работать. когда хотят! Слава Ослу!
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ты им поверил - не, не может быть -ты это серьезно или стебешься так ?
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твоему путину верить? не хочу - он хло и лжец
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Молодое дарование Гончарук прекратил "схематоз с ндс" когда экономика Украины уже в каматозе и все ЗеДебилы от этой новости улыбаются и машут !!! браво!!! они сделали Нас !! Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3637
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Уберите НДС. Тогда и схем не будет. Денег, правда, тоже не будет. Но кто знает...
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Тобто всі хто чекав відшкодування ПДВ отримають хрін без олії.
Вместе! Вмєстє! Вмєстє!!!
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Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должен уйти в историю Источник: https://censor.net.ua/n3178234
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Только вампиры не отбрасывают тень! А потому тени не будет, а вампиры как воровали так и будут Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6209
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Чергове "пакращення", але чомусь ВВП не росте, надходження в бюджет падають, одним словом "процент жиров в маслє нє растьот" хами не довольні і \бала в них не ситі... Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3597
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Мже кинути пити? Хоча, правда, яка розумна цьому алтернатів?(с)
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Треба припиняти "коматоз" з цією владою. Під час війни влада в країні має бути у військових,яки довели свою відданість УКРАЇНІ! жертовною боротьбою, а не у олігархів без національності, весільних генералів, та уклоністів-пристосуванців. Після перемоги, змінити виборче законодавство, допускати до виборів лише через екзамен по історії, мові, та не скомпроментовану біографію.
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А що, хорошу справу задумали, головне щоб все правильно зробили, а не так як завжди у нас все виходить.
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Так уже объявляли, что с НДС все стало прозрачно и в автоматическом режиме...опять стало еще прозрачнее?...
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Автоматично відшкодовувалося при уряді "торгівця трусами з Вінницького базару" Гройсмана, і судячи с "проффесійних " дій самокатчика Гончарука припиниться в недалекому майбутньому...
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