EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  369  13
Материалы по теме:
Все про:вирус (385) МИД (5308) Южная Корея (130) COVID-19 (360)

 Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо, которые объявлены специальными зонами в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую рекомендацию обнародовала пресс-служба МИД.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Республики Корея заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV / Covid-19), Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в города Тэгу и Чхондо. Правительством Республики Корея города Тэгу и Чхондо объявлены зонами "специального надзора", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Кореи, в МИД порекомендовали зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке, также проявлять повышенное внимание и бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей.

В пресс-службе проинформировали, что власти Кореи внедрили работу телефонной службы помощи для иностранцев по вопросам коронавируса по общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4, доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которому можно получить консультации и, при необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу.

Читайте также: Количество заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, 37 - умерли

Напомним, на сегодня число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек, инфицированных - 78,5 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3178231
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только в Южно-Корейские два города? а так шастайте где хотите...
 показать весь комментарий
 
 
здесь мы имеем очередную демонстрацию самого слабого места зеко-манды. я про полное отсутствие способностей к стратегическому мышлению. а именно стратегическое мышление нужно сейчас. для борьбы с вирусом в частности. Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 102
 показать весь комментарий
 
 
угу, если не сказать "зрада"(зрада держинтересов и т.д.), ибо так обосраться.... ну, даже по тупости - вероятность "крайне мала".
 показать весь комментарий
 
 
Health Ministry cautions Israelis to avoid international travel

Что означает, что в Израиле попросили граждан нигде не шастать вообще.
 показать весь комментарий
 
блин, как раз купил билеты в Тэгу и Чхонду(((
ну шо за невезуха то? мало того шо угораздило родиться, так еще и эта корона и вирус Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 1296
 показать весь комментарий
 
 
поменяй на Пусан. про этот город есть отличная песня. "щас спою.." (с)
 показать весь комментарий
 
х.з., дал бы ссыль

про Корею с. знаю что там у них "Все идет по плану"(там товарищ Ким Ир хеня какая-то, но идет все по плану) Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 9270
 показать весь комментарий
 
Вот только только привык, что собак "чихуахуа" называют.
 показать весь комментарий
 
долбо, долбо, как там дальше?в италии пол страны жопы моет, туда можно
 показать весь комментарий
 
Гдето читал,что в рф уже зафиксировано три случая заболевания коронавирусом.Ситуация давно вышла из под контроля .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх