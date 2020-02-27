 Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую рекомендацию обнародовала пресс-служба МИД.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Республики Корея заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV / Covid-19), Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в города Тэгу и Чхондо. Правительством Республики Корея города Тэгу и Чхондо объявлены зонами "специального надзора", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Кореи, в МИД порекомендовали зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке, также проявлять повышенное внимание и бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей.

В пресс-службе проинформировали, что власти Кореи внедрили работу телефонной службы помощи для иностранцев по вопросам коронавируса по общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4, доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которому можно получить консультации и, при необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу.

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Напомним, на сегодня число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек, инфицированных - 78,5 тыс.