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 В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - местные СМИ

В польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом 27 февраля сообщает местный сайт Express Ilustrowany.

Вирус обнаружили у 25-летней девушки.

Отмечается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде. В Лодзь она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.

По сообщению СМИ, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.

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Как сообщалось, в конце декабря 2019 власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек. Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3178226
 
 
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Самолётов не хватит наверно всех из Польши эвакуировать,а Зе?
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Если в Польше начнется эпидемия, то и в Украине она будет очень скоро, так что смысла эвакуировать уже не будет.
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"будет"?
извините, но:
"Из 48 умерших за время "эпидемии грипа" у 18 так и не смогли определить тип "грипа". Хотя есть даже экспресс-диагностика на А и Б. И никому из них на COVID-19 анализов не делали. Тестов нет. "
https://twitter.com/tZEinform
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Когда трупы будут на дороге валяться,власти будут сообщать,что у эвакуированных из Уханя температура в порядке,только книг на испанском не хватает.
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в стране под названием 95 квартал все шутят и смеются.
не знал?
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это вопрос к зебилам - не ко мне.
я не в курсе.
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Татьяна ,здравствуйте - разве так можно? не хорошо так писать ,даже плохо)
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позвольте , а самокат КабМина вы забыли ?
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О, вже з усіх боків обложили. Хоча, мабуть просто є вказівка ЗЕшобли не визнавати діагноз - коронавірус. Так само як Північна Корея і Монголія мовчать як в рот води понабирали...
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нечем проводить тесты.
ВОЗ подарила 100 тест-систем, но бубочка держит их в Киеве - себе, маме-римме, любимому мужчине и прочим жидам.
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чекаємо у нас, тим паче ми ж готові , так кажуть віслюки!
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везде! - Польша, Румыния, Венгрия...
и только в нашем зеленом раю ничего нет

по простой причине - власти ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗЫ.
дурные поляки - тоже могли б списать "на грипп" - и тоже была б тишь да гладь.
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А *термометрів * на всіх не вистача .. В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 7813
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У нас сериал "Санжары",какой коронавирус!
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ты ж год назад сам говорил, что "будет очень весело", правда?
ну, вот и стало очень весело.
что опять не так?
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а у нас таки... медицина ого-го! только ОРВИ может распознать...
ну или накрайняк осложнение от гриппа (но то уже при вскрытии)
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что мне нравится в этом коронавирусе - нашим уродам-можновладцям впервые некуда бежать))))
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Самая надежная защита уродам-можновладцям от вируса в тюрьме!
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согласно исследованию британских учёных, порохоботы в зоне особого риска воздействия вируса COVID-19.
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А в Украине все спокойно...как в Багдаде....тестов нет...и вируса нет...
Все как в паРаше....
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