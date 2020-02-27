 В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом 27 февраля сообщает местный сайт Express Ilustrowany.
Вирус обнаружили у 25-летней девушки.
Отмечается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде. В Лодзь она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.
По сообщению СМИ, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек. Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.
На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
извините, но:
"Из 48 умерших за время "эпидемии грипа" у 18 так и не смогли определить тип "грипа". Хотя есть даже экспресс-диагностика на А и Б. И никому из них на COVID-19 анализов не делали. Тестов нет. "
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не знал?
я не в курсе.
ВОЗ подарила 100 тест-систем, но бубочка держит их в Киеве - себе, маме-римме, любимому мужчине и прочим жидам.
и только в нашем зеленом раю ничего нет
по простой причине - власти ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗЫ.
дурные поляки - тоже могли б списать "на грипп" - и тоже была б тишь да гладь.
ну, вот и стало очень весело.
что опять не так?
ну или накрайняк осложнение от гриппа (но то уже при вскрытии)
...
Все как в паРаше....