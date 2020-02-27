 Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций.
В то же время российскими пропагандистами активизировано распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников.
"В очередной раз отметим, что украинские защитники стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно с легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе гражданских мирных жителей и инфраструктуры местного населения", - говорится в сообщении.
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На федеральном канале скрепы затрещали по швам
Вопрос в другом: а что народу нужно, что полезно - пропаганда или правда? Англичане во время войны не скрывали своих потерь, а даже иногда преувеличивали относительно гитлеровских данных, потому народ верил официозу и не требовалось изымать радиоприемники, В Райхе и СССР во всю был разгул "пропаганды против врага", но добавляло ли это доверия к властям?
Понятно, что профессиональным пропагандистам хочется себя сделать основой общества и государства, а вот всем остальным насколько они нужны?
убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......
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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
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Наверное те, кто в рашафейки верит.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.