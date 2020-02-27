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 Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР

Российскими пропагандистами активизировано распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций.

В то же время российскими пропагандистами активизировано распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников.

"В очередной раз отметим, что украинские защитники стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно с легкого пехотного вооружения при подтверждении отсутствия в секторе гражданских мирных жителей и инфраструктуры местного населения", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178222
 
 
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если б не красный круг...хрен бы понял - кто из них Николай ))))
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Среди участниц нового сезона телешоу «Холостяк» люди в теме опознали известного уфимца Николая (ну какая из него супермодель?).
Невеста с бонусом между ног по иронии судьбы может выйти замуж за московского стоматолога.
На федеральном канале скрепы затрещали по швам

Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР - Цензор.НЕТ 3241
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А ви барани, чому так не робите??!!! Бий ворога його ж зброєю! Найкращий захист це напад! Ви що ніколи не чули таких методів ведення війни?! Тільки ниєте як терпіли кончені і соплі бульбами пускаєте! Гидко таке чути!
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овтневий суд Дніпра закрив кримінальні провадження проти колишніх народних депутатів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова у зв'язку із закінченням строків давності без з'ясування вини
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Среди участниц нового сезона телешоу «Холостяк» люди в теме опознали известного уфимца Николая (ну какая из него супермодель?).
Невеста с бонусом между ног по иронии судьбы может выйти замуж за московского стоматолога.
На федеральном канале скрепы затрещали по швам

Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР - Цензор.НЕТ 3241
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Не надо было палить контору. Пусть бы сначала вышла.
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если б не красный круг...хрен бы понял - кто из них Николай ))))
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Ну так если МЫ не распространяем пропаганду против врага, если украинская прокуратура не возбуждает против них дела, раз мы на своих ток шоу не говорим всякое чтоб у них рвались их пердаки, если мы всего этого не делаем, то это с успехом делают они!!
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Хорошее дело, а что здесь есть, кроме пропаганды против врага?
Вопрос в другом: а что народу нужно, что полезно - пропаганда или правда? Англичане во время войны не скрывали своих потерь, а даже иногда преувеличивали относительно гитлеровских данных, потому народ верил официозу и не требовалось изымать радиоприемники, В Райхе и СССР во всю был разгул "пропаганды против врага", но добавляло ли это доверия к властям?
Понятно, что профессиональным пропагандистам хочется себя сделать основой общества и государства, а вот всем остальным насколько они нужны?
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На росции - на ФАШИССКОЙ,-=
убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......

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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
.
.....

....
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Бубочка обязан завести на военных уголовные дела за несоблюдение режима прекращения огня! Доказательства есть - российские СМИ!
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О, бачишь, забанили..
Наверное те, кто в рашафейки верит. Пропагандисти РФ поширюють фейкові повідомлення з обвинуваченнями українських воїнів у недотриманні режиму припинення вогню, - ГУР - Цензор.НЕТ 127
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Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения и не без помощи нынешней власти,и всё методично и по советски,чтобы не раскрыли сразу Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР - Цензор.НЕТ 4294
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А ви барани, чому так не робите??!!! Бий ворога його ж зброєю! Найкращий захист це напад! Ви що ніколи не чули таких методів ведення війни?! Тільки ниєте як терпіли кончені і соплі бульбами пускаєте! Гидко таке чути!
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рашаговносми...они же говнометы..они же говноеды... (фсё! доклад окончен)))))
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон могут в мае посетить Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
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пусть приезжают...., бубочке через клизму мозги прочистят......
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Вони посварились і разом не приїдуть.
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Скоро новостью окажется тот случай, если они по какому-то совпадению скажут правду. Хотя бы в прогнозе погоде.
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Ну так насыпать им от души, пусть их быль станет явью.
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При генштабе РФ есть Управление информационного противоборства. В структуру входит три отдела: информационной изоляции района боевых действий, отдел дезинформации и контрпропаганды, отдел военно-гражданского взаимодействия.Украине ответить нечем-после ликвидации Коломойским Мининформполитики контрпропаганда Украины почила в бозе.
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