 Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".
"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.
мы дадим тебе газ, шоб ты мог жарить картошку
Вашингтонский Обком
Александр Лукашенко - издревле радушный хозяин
ему еще на парад в мордор ехать)
приедет, скажет идите нахер расияне, я передумав)))
держитесь там)
- А если поцелует, то это уже и не совсем изнасилование будет...
Это победа для всей винодельческой отрасли Украины. В этом году, на топовом отраслевом конкурсе, наше игристое стало единственным представителем из Украины и за звание "лучшего" сражалось с ведущими производителями из стран Европы. Высшую золотую награду мы получили со своим Artwine Brut Rose винтажа 2014 года, которое получило 96 баллов из возможных 100. Это абсолютная победа.
Но вот называть его топовым конкурсом - не очень корректно.
***
пришла разделась обнималась
залезла голой на постель
легла морской звездой и смотрит
как хочешь так и понимай
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