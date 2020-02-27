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Все про:Беларусь (2968) Лукашенко (1771) Россия (75051)

 Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко

Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

Источник: https://censor.net.ua/n3178221
 
 
 Топ комментарии
 
Смешной таракан. *интеграцией* называет полное поглощение, прямо как у нас - сдачу территорий и капитуляцию - * разведением войск*
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ну, вроде того... хочет и девственность соблюсти, и капитал приобрести... т.е., говоря проще, и рыбку съесть, и остаться сидеть, где сидится...
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З позиції Мордора - добре зафіксоване тіло попередніх пестощів не потребує. Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5043
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нет, просто больше плюшек получил от пуйла
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не, не так:
мы дадим тебе газ, шоб ты мог жарить картошку Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6300
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или усатый хитрожоп хочет сегодня деньги, а завтра стулья кончились, возьмите веник... Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6835
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Смешной таракан. *интеграцией* называет полное поглощение, прямо как у нас - сдачу территорий и капитуляцию - * разведением войск*
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Мы, говорит, готовы к ректальной интеграции
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И сам же признал: Нас поставили раком.
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А где мне взять такую тещу, чтоб мне купила "жигули", и чтоб ни кто недогадался, что это ден_ги не мои!!! Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8834
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Количество свинорылых увеличиваеться на глазах !!! Где блин белорусы которые умничали подсказывая нам что делать ? Добро пожаловать в мокшандию Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3459
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Борются наверное. Типа Грета Тунберг боролась и вы тоже давайте. На колчаковских фронтах к тому же.
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Белорусы сами уже давно в малороссов превратились. Многие не знают своего языка и топят за русский мир
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Увеличил картинку и узнал - Брижит Бардо. Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5643
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Точно...они ж там тусили вместе регулярно одно время..
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Ну де там БІЛОРУСЬКІ дописувачі з Цензора ? Агов !!!!
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Теперь не будут спорить когда назовешь их кацапами.
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так, майдан готовят наверное, не думаю что беларусы хотят вступить в говно
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Батка хочет как шляха набить себе цену и подороже продастся
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Прям как баба насильнику, не рви трусы я сама...

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Саша Лукашенко задай собі одне питання і попробуй дати на нього відповідь - Скільки протягне твій синочок Колінька після того як ти крякнеш? Ну скажемо по іншому, підеш на заслужений відпочинок. Я про Білорусь навіть не питаю, там все зрозуміло. Про Коліньку. То як?
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Точно столько же сколько и дети *****, если не успеют убежать в ненавистную им Америку, после того как ***** крякнет
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Чувак, ты в своем уме?. Дети ***** давно в Европах обитают.
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Разве шо в джунгля амазонии, но там местные людоеды.
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Точно скільки, скільки син Брндана Хмельницького - Юрко, рівно стільки, щоб до кінці здати Гетьманщину і зразу пішов монастрир. Ну, звичайно при новому припараті "Новічок", нікого в монастьир відправляти не будуть.
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На усякава старичка найдецца свой навичок. Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3494 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3494 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3494
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Вот так умер суверенитет,который долго болел
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Бульбаші посіпаки окупанта,ватні прихвостні. Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 409
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Короче, анал на добровольной основе. И нужно еще немножко подмахивать
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Добре, що в Верховній Раді анал - табу.
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Поц, речь идет о потере остатков независимости твоей белоруссии, а ты все по инерции про украинских депутатов. Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1037 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1037 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1037
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Жовтневий суд Дніпра закрив кримінальні провадження проти колишніх народних депутатів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова у зв'язку із закінченням строків давності без з'ясування вини
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Батька поставил ультиматум: или он Президент союзного государства или пусть Рассея Конституцию меняет и выкручивается как хочет. Без него!
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не гони)
ему еще на парад в мордор ехать)
приедет, скажет идите нахер расияне, я передумав)))
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Не все такие, справедливости ради говоря. Щас появится пресловутый ВКЛ и снова нагадит в комментах бредом, вот такие как он это конечно да.
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Теперь он без пяти минут, кацап, пора флажек на прокси менять.
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говорят он повернул глобус беларуси на государственном гербе к рашке жопой
держитесь там)
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Лукашенко:
- А если поцелует, то это уже и не совсем изнасилование будет...

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УКРАИНСКОЕ ВИНО ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В МИРЕ.

Это победа для всей винодельческой отрасли Украины. В этом году, на топовом отраслевом конкурсе, наше игристое стало единственным представителем из Украины и за звание "лучшего" сражалось с ведущими производителями из стран Европы. Высшую золотую награду мы получили со своим Artwine Brut Rose винтажа 2014 года, которое получило 96 баллов из возможных 100. Это абсолютная победа.
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Читать приятно, но я сомневаюсь в правдивости инфы Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 125
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Частично правда. Вот ссылка на конкурс.
Но вот называть его топовым конкурсом - не очень корректно.
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Не делайте Батьку крайним .Белорусский народ в своем большинстве не против лечь под В В ХУ .Количество ваты в Беларуси зашкаливает . При СССР не было ни одного диссидента белоруса .
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100% согласен. Тем более никогда не имели своей государственности и не боролись за нее. ...Картопляныки....
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"коготок увяз, всей беларуси пропасть"
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кокетничает бацька... цену набивает...
***

пришла разделась обнималась
залезла голой на постель
легла морской звездой и смотрит
как хочешь так и понимай
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На России двойников Хутина видели сразу в нескольких губерниях в одно время, потому его любят такого как он есть...выше ,ниже ,косого,с животом и тдБілорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9851.
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Твердо Батька отстаивает интересы нашей страны. Все бы так.
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В смысле принимаить па самые гланды. Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8732 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8732 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8732
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Здався Лукашенко давно. А це він офіційно здав білорусів. Просто білоруси дураки і терпіли, батько то знає, що Росія їм нічого не дає, вона більше від них має, особливо на політичній арені. А ось, якщо Україна закриє свій ринок і не буде брати їхні трактора, МАЗи, тролейбуси, іграшки, одежу і продукти, то Білорусь загнеться через пів року. А вони думають, що якщо вони інтегріруються в парашу, то ми все це будемо брати? Кримчани також думали, що отримають російські пенсії і українські продукти і ціни. На Білорусь у московин немає кроштів. Будуть давати в Білорусь піднімуться чеченці і крисчани!
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Сколько лет хитрозадый бацька водит за нос кацапов !" Вот-вот, уже сейчас, та мы готовы!" а как до конкретики - съезд с базара! И все обещалки под получение реальных выгод для Беларуси. Знает Лука идефикс Х*йла - воссоздание если не СССР, то хоть триады Рашка - Украина - Беларусь, вот и лавирует.
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