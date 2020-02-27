 Антоненко не отказывался от экспертиз в деле Шеремета, совместного допроса с Кузьменко и полиграфа, - заявление адвокатов

Об этом говорится в их заявлении, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам адвокатов МВД распространило три манипулятивных утверждения относительно Антоненко:

1) что он отказался от проведения следственного эксперимента;

2) что он отказался от дачи показаний и от одновременного допроса с Юлией Кузьменко;

3) что он отказался от теста на детекторе лжи.

"1) Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента 02.01.2020, а настаивал на его проведении в присутствии свободно выбранного защитника, как того требует

закон, в чем ему было отказано. Напомним, что это действие следователи пытались провести без своевременного предупреждения защитников (предупрежден был только один защитник, который находился в Харькове и не за три дня, а в тот же день в 16:55). После этого предложений по следственному эксперименту в установленном порядке от них не поступало.

2) Антоненко 28.12.2019 добровольно и исчерпывающе предоставил показания. Полная стенограмма его допроса находится по ссылке. Хотя ни слова лжи в показаниях Антоненко обнаружено не было, сторона обвинения представила их 04.02.2020 следственному судье как одно из оснований для продления срока содержания под стражей. Это в который раз демонстрирует недобросовестность следствия и эффективность применения такого метода защиты, как отказ предоставить показания.

3) Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но, с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой "психологической экспертизы", настаивал и настаивает на прохождении полиграф-тестирования исключительно специалистами, которые являются членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины", - говорится в заявлении.

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Также подчеркивается, что Антоненко 06.02.2020 письменно сообщил следователю, что отказывается от любого дальнейшего сотрудничества, пока не будут выполнены требования статьи 221 УПК Украины, а именно - защита должна быть ознакомлена с материалами расследования, хотя бы с теми, которые были публично разглашены раньше.

"18 февраля следователь Бирко пообещал предоставить стороне защиты все необходимые материалы 19.02.2020 в 14:00, а защитники согласились в таком случае на одновременный допрос с Юлией Кузьменко. Однако следователь Бирко своего обещания не сдержал, вследствие чего господин Антоненко, следуя ранее заявленной позиции, от одновременного допроса отказался. Позже выяснилось, что от одновременного допроса отказалась и госпожа Кузьменко", - говорится в заявлении.

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Также адвокаты отмечают, что Антоненко настаивает на измерении своего роста, а также на ознакомлении с его личной карточкой заключенного, которая не является материалами следствия, является информацией о лице и не может быть скрыта от него в силу части 3 статьи 32 Конституции Украины.

"Указанные законные требования подзащитного следствием полностью проигнорированы. По состоянию на сегодня проведено измерение роста Антоненко, которое установило его на уровне 179,7 см, однако следствие третий день не предоставляет об этом ни одного официального документа", - говорится в заявлении.

Защита Антоненко призывает МВД Украины и Национальную полицию прекратить инсинуации относительно подозреваемых и напоминает, что "измерения роста полностью исключают сходство подзащитного с мужчиной с места преступления.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.