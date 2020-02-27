 Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко

Об этом она сказала это в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
По ее словам, речь идет не только об информационных, а прежде всего, об организационных просчетах.
"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - сказала Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" считает, что власть продолжает делать вид, что ничего не происходит, несмотря на то, что вирус стремительно распространяется по Европе.
"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит? И вообще, как может министр здравоохранения при таких рисках, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу?" - возмутилась Тимошенко.
Она считает, что власть не прошла "тест на коронавирус" и украинцы, по сути, вынуждены защищаться сами.
Кто бы уже варнякал...
Как оказалось, при украинском "дворе", тоже была должность шута.
Избрали шута.
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А вот на терафлю кто-то с выгодой прошел
Лузери українці що голосують за бандитів, олігархів, мафію та клоунів.
А потім ще жаліються що у них все погано. У дурнів завжди все погано і це нормально. Так і повинно бути
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...
..то що Недорозвинуті ЗАВИСТЛИВІ .. кричи БИДЛО юлькафорофкавкралафсегаз ... ВІРНО якщо Бог хоче НАКАЗАТИ - відбирає РОЗУМ... сподівання на Здорових і ВО Батьківщина з Ю.В.Тимошенко ...Наснаги