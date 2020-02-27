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 Политика Украины
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 Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что эпидемия коронавируса показала беспорядок, который существует в Украине.

Об этом она сказала это в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, речь идет не только об информационных, а прежде всего, об организационных просчетах.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что власть продолжает делать вид, что ничего не происходит, несмотря на то, что вирус стремительно распространяется по Европе.

"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит? И вообще, как может министр здравоохранения при таких рисках, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу?" - возмутилась Тимошенко.

Она считает, что власть не прошла "тест на коронавирус" и украинцы, по сути, вынуждены защищаться сами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178219
 
   
 Топ комментарии
 
Гірше коронавірусу - зебіловірус. Інфіковано дуже багато. Лікування тривале...
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24 года она в политике!!!! 24 года, только представьте. Работала за это время уже на всех олигархов по несколько раз. С Ющём власть пилила... И люди за неё по сей день голосуют... А потом поражаются почему в стране такая нищета.
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Да Скалецкая -- это что-то, но точно без како-либо понимания что такое инфекционная болезнь. Все больные своим ходом в поликлиники и получим в чистом виде ад.
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А Вона прошла Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6309
Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 797

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помним твою аферу века, когда ты завозила за гос счет тамифлю самолетами и продавала в сети своих аптек за 100$ за упаковку, в то время как в раисии то же самое стоило 10$.....
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а зря вы ржете, уже доказано что тамифлю, как минимум, облегчает течение болезни
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Жаль только, что в ту болезнь тогда мало кто поверил, вот афера и сорвалась...
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Юля....астановись уже.
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Юля твій Таміфлю не лікує коронавірус, заспокойся!
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Действительно.
Кто бы уже варнякал...
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Гірше коронавірусу - зебіловірус. Інфіковано дуже багато. Лікування тривале...
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Так я не поал, поддержала баба йуля "погромщиков", али нет?
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Юля ти теж вже пролетіла, згадай терафлю і Гадю. Все решту можна і не згадувати. Вони просто дебіли на відміну від тебе популістки.
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Ти пройшла! Твій свинячий вірус ми памятаємо.... Може давайте Юлю міністром охорони здоровя поставимо, а що? Нехай трохи від земельних питань відволікнеться.
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посадите ее на кабинет!)
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Чекаю юлькаваровка вкрала всьо, хіхікала і далі за списком.
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24 года она в политике!!!! 24 года, только представьте. Работала за это время уже на всех олигархов по несколько раз. С Ющём власть пилила... И люди за неё по сей день голосуют... А потом поражаются почему в стране такая нищета.
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я так подумав. Вона більше ніж 24 роки. Ще за Лазаренка засвітилась.
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Вот именно люди голосуют за нее, а недоноски голосуют за идиотов, а потом поражаются почему в стране нищета. Янукович, Пэтруха 5, и нынешний - НИЩЕТА и выберете вы наступного, 100 процентов, такого же. Факт, а теперь дурь свою можешь писать сколько захочешь. Кто пилил, зачем, НИ - ЩЕ - ТА.
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Уря! Баба Юля спешит на помощь!!!
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Привіт упороті .от ЮВТ була б найкращим премєром , а можливо і президентом .ну в усякому випадку ніж зе і порох і яник так точно .кстаті купив таміфлю порох по завищеній ціні , ну цей нічого не пропустить .а те що вона зустрічала літак ,так вона була премєром і . що в цьому такого кримінального .
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вона не чим не краща ще з моменту як стала газовою принцесою.
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почитайте пост від на один вище від вашого від Anton P. 4d30e2f4 і зрозумієте все.
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«Продаются слуги народа. Особой породы - без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая». Внешние долги не погасим, но избавим Украину от Зе-невежества и Зе-цинизма»,
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а на ЧТО прошла ТЕСТ?? )))) эта типа власть )))
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Юле пора бы разучить старую песенку, "Выбери меня, выбери меня...". Это будет самое разумное, что она сможет извлечь из себя перед очередными выборами.
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Этот тоже 20 лет в политике. И нахрена за это чмо голосовали?
Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8555
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юля взяла толстый короновирус в руку и придушила
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Зелёная новая власть ничем не отличается от коммуняк времён Чернобыля с их первомайской демонстрацией. То же утаивание правды, ещё и придумала демонстрацию "Мы все Новые Санжары!" Скалецкая в первых рядах и остальных украинцев своей брехней заманивает.
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то были королевские дворы, при них была должность шута.
Как оказалось, при украинском "дворе", тоже была должность шута.
Избрали шута.
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Это говорит та, которая прошла тест "тамифлю". 1 млрд гривен на ненужные таблетки для полсотни заболевших. Для сравнения бюджет всей противотуберкулезный программы страны при брехухе был всего лишь 180 млн грн, а там болеющих сотни тысяч
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Во скоко ворья повылазило. Забыли что Порошенко все зукупки производил. Ну ниче уханьский грип вас подравняет, границы будут закрыты, бежать не удастся. Вот тогда и будете звать Тимошенко, что бы спасла... А пока поизголяйтесь над Тимошенко, пока заразы не подхватили...
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Власть не прошла "тест на коронавирус", - Тимошенко

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А вот на терафлю кто-то с выгодой прошел
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Тимошенко правильно сказала. Только беспорядок этот очень давно, и начинать надо с министров, которые этот беспорядок и разводят.
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Вечная лузерша проснулась Влада не пройшла "тест на коронавірус", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6561
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Лузер в даному випадку не вона. В неї все нормально - дай Бог кожному.
Лузери українці що голосують за бандитів, олігархів, мафію та клоунів.
А потім ще жаліються що у них все погано. У дурнів завжди все погано і це нормально. Так і повинно бути
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мадам таміфлю бачить своїх здаля, бо з однієї то лодки
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"Влада не пройшла тест"? Ага. Зато Юлька прошла - помните! Сколько бюджетніх денег біло потрачено Юлькой на "Тамифлю" от "свинного гриппа" закупленного через прокладки? До сих пор складі забиты и девать некуда... Эта власть, не сомневаюсь, закупит вакцину с Израиля еще дороже чем Юлька и "пройдет тест". Иначе просто быть не может - это ж все ""яценюки" одной крови и одной масти.
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....то що СВИНОРИЛІі ДЕБІЛИ як ВАс сіоністське ПЛЕМЯ має і взад і ВПЕРЕД ...дохни БИДЛО .. не мішай жидам жити .... як тільки попадає ОСОБЬ в стадо БАНДИ сіоністів СН .. одразу набуває ЗОВНІШНІХ і внутрішніх ознак УБЛЮДСТВА і ДЕБІЛІЗМУ .. ... БАНДА Зе ..
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...


..то що Недорозвинуті ЗАВИСТЛИВІ .. кричи БИДЛО юлькафорофкавкралафсегаз ... ВІРНО якщо Бог хоче НАКАЗАТИ - відбирає РОЗУМ... сподівання на Здорових і ВО Батьківщина з Ю.В.Тимошенко ...Наснаги

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Та да, она хороша только после очередной косметики по омоложению...
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На сегодня Тимошенко единственный адекватный политик, кроме того, когда была премьером, геноцид над народом не устраивала.
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Набрала кредитов столько, что до сих пор не разгребут.
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Кинули Юлю, а так обіцяли їй кріло прем*єра, а так обіцяли. Вона бідненька за неньку не переживала, тільки за себе. Не покладала рук, ніжок і розуму, все кидалася багнюкою в бік Порошенко, в бік мови, Томоса, армії. А вони її киданули. Кличуть туди Піпіпку. Що означав тільки її один тезіс, що всі "зубожіли". Кожна бабка і кожний студент це знав і повторював на день по сто разів своїм друзям. А що означає її научна праця, що ми самі бідні в Європі? І це всі знали. Зробила свою чорну справу і всі стали багатими, пройшла епоха бідності і зубожілості. Ніхто цього не сказав ні разу після виборів, ні Юля, ні Ваньок Садовий, ні Толян Ефрейтор.
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