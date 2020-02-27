 С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток, 27 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска режим тишины на линии боевого соприкосновения не нарушали", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС