EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  369  13
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6318) обстрел (8744) Донбасс (20799) операция Объединенных сил (2129)

 С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток огневой активности не проявляли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток, 27 февраля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска режим тишины на линии боевого соприкосновения не нарушали", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3178217
 
 
 Топ комментарии
 
то сивуха бежит свой е#учий план примирения имплиментировать, хоть бы на мину наступил, под таким жиробасом и противотанковая сработает...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мир-дружба -жвачка! Слава Зеленському!
 показать весь комментарий
 
 
то сивуха бежит свой е#учий план примирения имплиментировать, хоть бы на мину наступил, под таким жиробасом и противотанковая сработает...
 показать весь комментарий
 
 
Такие вот они настоящие друзья - уже целый день не обстреливают.
 показать весь комментарий
 
 
і що з того? Вже збираються ще десь відводити чи як?
 показать весь комментарий
 
В 41м фашистам - *Почему вы нарушете режим тишины?* )))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Вчора мабуть получка була, отходняки поки що... Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 163
 показать весь комментарий
 
 
Срочно, пока не начали стрелять, снимать ВСУ и отводить до Киева...
 показать весь комментарий
 
 
«Страшную весть принес я в ваш дом...» (с)
И ни за што! Сидел тихо в окопе с автоматом в обнимку... Чудо-врачи за месяц поставили его на ноги и вот...пал в борьбе с лепилами...
Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7285
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх