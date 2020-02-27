 Партия "Голос" презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

Об этом они заявили во время презентации Музее истории Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Нардепы описали несколько этапов деоккупации украинских территорий:
Первый этап объясняет принцип "Долгосрочного прекращения огня", это предложение имеет целью уточнить места расположения и порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), направленное на облегчение пересечения линии разграничения гражданским населением и страхование от незаконного проникновения представителей незаконных вооруженных формирований.
Второй этап предлагает "Создание демилитаризованои зоны", привлечение международной полиции и закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГПСУ, ВСУ и НГУ вне демилитаризованой зоны, а также обустройство необходимой инфраструктуры.
Третий этап посвящен "Началу процесса разоружения", который предусматривает согласование условий, порядка и сроков отвода, учета, временного хранения и дальнейшего вывода (ликвидации) с территории ВОТ ДЛО тяжелого вооружения и бронетехники.
Четвертый этап имеет целью "Создание предпосылок деоккупации", который разъясняет согласование последовательных практических шагов, направленных на совместное участие в системном процессе постепенного полного разминирования территории Донецкой и Луганской областей.
Пятый этап предлагает "Непосредственный процесс деоккупации", который предусматривает, обеспечивает и финализирует обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут осуществлять управление при реинтеграции.
Сами же авторы подчеркивают, что перечень этих этапов не является исчерпывающим и нуждается в пополнении.
"Самым главным, что поможет воплотить наш план в будущем, остается политическая воля государства и власти. Мы же претендуем только на одно: наше государство должно быть целостным и суверенным ", - подчеркнул нардеп Сергей Рахманин.
Нужны мягкие адекватные меры.
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
Способов всего два: добровольный и принудительный.
Добровольно русские уходить не хотят, это очевидно.
Как их принудить и кто сможет - вот самое важное.
Вроде был нормальный журналисть.
И такую пургу несет...
Неуважаемые допысувачи, с таким подоходом мы продолжим проигрывать инофрмационную войну Хремлю.
Отвечу :
1) это не сама Стратегия а новость о ней, стратегию надо сначала ее изучить, а потом писать свои бесценные комменты
2) Рахманин один из самых интеллектуальных и системных политиков в сегодняшней власти, доказательство - сотни его аналитических выкладок в ЗН, Если вы их не читали, тогда заткнитесь со своими примитивными оценками.
3). Если у нас не будет стратегии деокупации, пускай пока в проекте, как возможно двигаться к освобождению Украины? Пока есть только одна стратегия, навязанная Хремлем - Минск. И она специально создавалась мертворожденной,э то фикция а не план действий.
Можно продолжать стенать и голосить дальше, а можно действовать, пытаться менять сложившуюся парадигуму . И Голос действует, единственная пусть и самая слабая политическая сила в Украине, но она делает то что должна, а не имитирует бурную деятельность.