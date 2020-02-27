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 Политика Украины
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 Партия "Голос" презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

Народные депутаты партии "Голос" во главе с Сергеем Рахманиным предложили план прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма.

Об этом они заявили во время презентации Музее истории Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Нардепы описали несколько этапов деоккупации украинских территорий:

Первый этап объясняет принцип "Долгосрочного прекращения огня", это предложение имеет целью уточнить места расположения и порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), направленное на облегчение пересечения линии разграничения гражданским населением и страхование от незаконного проникновения представителей незаконных вооруженных формирований.

Второй этап предлагает "Создание демилитаризованои зоны", привлечение международной полиции и закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГПСУ, ВСУ и НГУ вне демилитаризованой зоны, а также обустройство необходимой инфраструктуры.

Третий этап посвящен "Началу процесса разоружения", который предусматривает согласование условий, порядка и сроков отвода, учета, временного хранения и дальнейшего вывода (ликвидации) с территории ВОТ ДЛО тяжелого вооружения и бронетехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет заставить украинскую власть провести выборы на неконтролируемой территории, - Рахманин о причинах обострения на Донбассе

Четвертый этап имеет целью "Создание предпосылок деоккупации", который разъясняет согласование последовательных практических шагов, направленных на совместное участие в системном процессе постепенного полного разминирования территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый этап предлагает "Непосредственный процесс деоккупации", который предусматривает, обеспечивает и финализирует обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут осуществлять управление при реинтеграции.

Сами же авторы подчеркивают, что перечень этих этапов не является исчерпывающим и нуждается в пополнении.

"Самым главным, что поможет воплотить наш план в будущем, остается политическая воля государства и власти. Мы же претендуем только на одно: наше государство должно быть целостным и суверенным ", - подчеркнул нардеп Сергей Рахманин.

Партия Голос презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3178213
 
 
 Топ комментарии
 
Фантазеры!!! Это не зависит ни от вас, ни от Сцыкуна уклониста!! Это зависит от Ху@ла и нераспавшейся Рашки!!
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в общем - туфта. Ничего нового, кроме повторения написанного еще в 2015 году, в Минских соглашениях
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есть более гениальный план - по созданию вечного двигателя. Рабочий - 100%:
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
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Совет форумчанПравила форума
 
Такими истериками ты только дискредитируешь украинцев. В Крыму большая часть населения ватники. Никто не будет насильно загонять 1 млн местных жителей в фильтрационные лагеря и депортировать. Такое было возможно только при Сталине и Гитлере.

Нужны мягкие адекватные меры.
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Мягкие и адекватные меры -помочь крысянам с перевезти барахло к керченской переправе, чтобы те быстрее свалили на родину
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Фантазеры!!! Это не зависит ни от вас, ни от Сцыкуна уклониста!! Это зависит от Ху@ла и нераспавшейся Рашки!!
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в общем - туфта. Ничего нового, кроме повторения написанного еще в 2015 году, в Минских соглашениях
 показать весь комментарий
 
 
есть более гениальный план - по созданию вечного двигателя. Рабочий - 100%:
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
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всё это их всех планы до заднего места... я тоже могу предложить план...так что все должны понять. пока рашка с ботоксом не отдадут донбас хотя бы...все свои планы засуньте себе знаете куда.... это всё пустая болтология всех и вся и везде в течении 6 лет....(( о крыме я вообще молчу.....((
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Путлеру и Донбасяо до одного места ваша стратегия
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давай вакарчук и дальше запевай на вечеринках олигархов
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Зеленскому надо пригласить Вакарчука с голосом в свою команду. Он такой же зебильный.
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А путін знає про їхній план припинення війни?
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Вакарчук, лучше б тебя на евровидение отправили.
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потрібно розбудовувати Україну за принципом та по- моделі СКАНДИНАВСЬКИХ Країн...- всі КПП що з анклавами та Кримом ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ - лишаеться тільки один гуманітарний та для непередбачених та екстренних - аналогічно і з Кримом ...
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Совсем не раскрыт вопрос, как удалить оккупанта с оккупированной территории.
Способов всего два: добровольный и принудительный.
Добровольно русские уходить не хотят, это очевидно.
Как их принудить и кто сможет - вот самое важное.
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Пурга...
Вроде был нормальный журналисть.
И такую пургу несет...
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-Теперь он политик. Нести пургу его обязанность.
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Жители Алушты жалуются на ситуацию со здравоохранением, которая сложилась в оккупации. Так, больных, у которых случился инфаркт или инсульт, бригада "скорой помощи" доставляет не в местную больницу, а везет более чем за 30 километров в Ялтинскую городскую больницу, которая находится в поселке Ливадия. Медработники говорят, что Алуштинской больнице под угрозой штрафных санкций запретили принимать таких больных, т.к. оккупанты разделили больницы на категории. Некоторые больные умирают в "скорой" по дороге в Ялту https://ru.krymr.com/a/news-alushta-medicina-bolnitsa/30447602.html (фото и видео).
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Тех, кто орал "путян ввяди" мне не жалко. Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 8297
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Голос уже не существует. Поддержки населения - почти "ноль" Все это выглядит как жалкие потуги спасти рейтинг. Полный бред. По "Минским" первый пункт - тоже прекращение огня....
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Нужно реформировать экономику, армию и страну.
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Перед открытием этих комменто, прикидывал какие месседжи сейчас будут толкать по поводу стратегии "Голоса", кремлевские падлы, зе-полконики и рядовые местные дураки. Так и есть: "все зависит от пУтина", "это повторения минска", "они все идиоты" и т.д.
Неуважаемые допысувачи, с таким подоходом мы продолжим проигрывать инофрмационную войну Хремлю.
Отвечу :
1) это не сама Стратегия а новость о ней, стратегию надо сначала ее изучить, а потом писать свои бесценные комменты
2) Рахманин один из самых интеллектуальных и системных политиков в сегодняшней власти, доказательство - сотни его аналитических выкладок в ЗН, Если вы их не читали, тогда заткнитесь со своими примитивными оценками.
3). Если у нас не будет стратегии деокупации, пускай пока в проекте, как возможно двигаться к освобождению Украины? Пока есть только одна стратегия, навязанная Хремлем - Минск. И она специально создавалась мертворожденной,э то фикция а не план действий.
Можно продолжать стенать и голосить дальше, а можно действовать, пытаться менять сложившуюся парадигуму . И Голос действует, единственная пусть и самая слабая политическая сила в Украине, но она делает то что должна, а не имитирует бурную деятельность.
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Вы остались без ГОЛОСА. Кто вас будет слушать, вас не слышно. ОПОЗОРИЛИСЬ со своим кумиром.
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Ни слова за Донбасс ,без упоминания Крыма иначе это фуфло .только в пакете .
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