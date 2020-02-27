 Партия "Голос" презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

Об этом они заявили во время презентации Музее истории Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Нардепы описали несколько этапов деоккупации украинских территорий:

Первый этап объясняет принцип "Долгосрочного прекращения огня", это предложение имеет целью уточнить места расположения и порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), направленное на облегчение пересечения линии разграничения гражданским населением и страхование от незаконного проникновения представителей незаконных вооруженных формирований.

Второй этап предлагает "Создание демилитаризованои зоны", привлечение международной полиции и закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГПСУ, ВСУ и НГУ вне демилитаризованой зоны, а также обустройство необходимой инфраструктуры.

Третий этап посвящен "Началу процесса разоружения", который предусматривает согласование условий, порядка и сроков отвода, учета, временного хранения и дальнейшего вывода (ликвидации) с территории ВОТ ДЛО тяжелого вооружения и бронетехники.

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Четвертый этап имеет целью "Создание предпосылок деоккупации", который разъясняет согласование последовательных практических шагов, направленных на совместное участие в системном процессе постепенного полного разминирования территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый этап предлагает "Непосредственный процесс деоккупации", который предусматривает, обеспечивает и финализирует обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут осуществлять управление при реинтеграции.

Сами же авторы подчеркивают, что перечень этих этапов не является исчерпывающим и нуждается в пополнении.

"Самым главным, что поможет воплотить наш план в будущем, остается политическая воля государства и власти. Мы же претендуем только на одно: наше государство должно быть целостным и суверенным ", - подчеркнул нардеп Сергей Рахманин.

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