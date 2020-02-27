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 Политика Украины
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 ВСУ в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун": на ракетное вооружение планируем потратить на 300 млн грн больше, чем в 2019-м, - Загороднюк

Вооруженные силы в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун".

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью изданию "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.

"На ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году. Это не совсем похоже на "закрытие программы". Возвращаясь к вопросу о ракетной программе - её не существует. И никогда не было. Так получилось", - подчеркнул Загороднюк.

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Министр уточнил, что специалисты только разрабатывают концепцию развития отечественной ракетной отрасли.

"Однако есть опытные конструкторские разработки того или иного вида вооружений. Например, "Ольха" или "Нептун". Конечно, останавливать их мы не собираемся. По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение. Финансовый ресурс на это предусмотрен. Так же и с "Ольхой", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3178209
 
   
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...наворотник, что-то тебя сегодня как-то дофига на Цензоре, слабительное принял, что ли? ВСУ в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун": на ракетное вооружение планируем потратить на 300 млн грн больше, чем в 2019-м, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7808
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вваливать бабло в средства поражения на море очень умно
в то время когда 100% боевых действий ведется на сухопутных направлениях
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Ага...Только вместо гарантированных при барыге ПРЯМЫХ траншей из госбюджета, зеленые выделяют мифические "Державные гарантии"...
Такой финт ушами для стерильной паствы...
Но зелёные лохи схавают!
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Звиздит ЗЕленый говнюк.

Кривонос ясно сказал, что зеленые ублюдки пытаются сократить ракетную программу ВСУ.
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Так розробляйте ракетну програму! Що вам заважає? Це нагальна потреба для обороноздатності країни!
Доречі: там "папєрєднікі" барижили на озброєнні та продавали "Оплоти" за кордон. Гвалт стояв, шо хай Бог милує! А нинішні вже не барижать? Скільки "Оплотів" отримали наші військові з квітня минулого року? Скільки планується отримати в поточному році?
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