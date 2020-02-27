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 Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа на 51 тыс. грн за декларирование недостоверной информации

Суд вынес приговор по делу об обвинении бывшего народного избранника в декларировании недостоверной информации.

Прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которому инкриминируется предоставление недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

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26 февраля 2020 во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен. Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа на 51 тыс. грн за декларирование недостоверной информации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178206
 
 
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Больше скажу - экс-нардеп подаст апелляцию.. и будит судиться пока не пройдет срок давности... 99,9 % что он даже это не заплатит.
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Болдею от нашего законодательства не указал миллионы - оштрафовали на тысячи , нормально так можно официально отмывать бабулеты, и ведь это касается не только этого кадра а многих
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И это все? Всего штраф 51 тыс.грн. А он не должен объяснить откуда у него дорогостоящая недвижимость и 52 млн.грн.
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заплати десятину зеленую и живи спокойно))))
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за то, как это гордо написано))) аж 51 тыс. грн
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51 тыща для него , так это даже не смешно ...
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Це знущання якесь..., над громадянами країни. Навіщо тоді потрібен цей суд..!?!?
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А що то за колишній депутат? Мабуть, колишній депутат сільради, бо 51 тисяча гривень - просто смішна сума.
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Не штрафовать нужно, а конфисковывать все то, что не внесено в декларацию. вот так легко и просто все решается.
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Это не штраф это зеленый свет и способ для подолання бидности.
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На всякий случай Анти коррупционный "суд" сдил это существо без имени и фамилии???
Создали ... как общественную организацию с ограниченной ответственностью - т.е БЕЗОТВЕТСТВЕННУЮ.

Главное бороться ...,а результат нулевой с зрЯплатоой с ЧЕТЫРЬМЯ нулями Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 7174
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