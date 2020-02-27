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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа Бобова на 51 тыс. грн за декларирование недостоверной информации на сумму в 124 млн грн (обновлено)

Суд вынес приговор по делу об обвинении бывшего народного избранника в декларировании недостоверной информации.

Прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которому инкриминируется предоставление недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

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26 февраля 2020 во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен. Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

По данным "Судебного репортера", речь идет об экс-нардепе Геннадии Бобове. Бывший парламентарий не задекларировал сведения о займах, земельный участок и трехэтажную квартиру жены в Швейцарии и информацию, что он является владельцем частного предприятия "Корсунь-Шевченковский оздоровительный центр "Рось". В общем речь шла о недекларирование активов на сумму 124 млн грн.

Антикоррупционный суд оштрафовал экс-нардепа Бобова на 51 тыс. грн за декларирование недостоверной информации на сумму в 124 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178206
 
   
 Топ комментарии
 
Болдею от нашего законодательства не указал миллионы - оштрафовали на тысячи , нормально так можно официально отмывать бабулеты, и ведь это касается не только этого кадра а многих
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Он неделю с этот штрафа ржать будет.
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Больше скажу - экс-нардеп подаст апелляцию.. и будит судиться пока не пройдет срок давности... 99,9 % что он даже это не заплатит.
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Свинарчук не задекларировал 1,3 млн грн ( в 100 раз меньше, чем этот чувак) и был отправлен на нары
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Не, ну хоть не участковый полицейский, который забыл дедовский велик "Украину" задекларировать... А то все - то лесника поймают, который все Карпаты вырубил (вместе с лесами), то полицейского плюгавенького, который ВСЮ проституцию в Киеве крышует...
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Болдею от нашего законодательства не указал миллионы - оштрафовали на тысячи , нормально так можно официально отмывать бабулеты, и ведь это касается не только этого кадра а многих
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этот кадр - Герой Украины с 2009 года

в Раде сидел в шайке Хомутынныка
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И это все? Всего штраф 51 тыс.грн. А он не должен объяснить откуда у него дорогостоящая недвижимость и 52 млн.грн.
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написали же, что пришли к соглашению между прокурором САП и обвиняемім )))
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заплати десятину зеленую и живи спокойно))))
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Индеец, т.е. ты считаешь, что демоны на классного посона наехали, ради того, чтобы с того бабла срубить? Ты огорчен, что этот Бобов наготовленные в кармане 50 тыщ для гуляния очередным вечером в кабаке на штраф заплатит?
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с чего ты это ? ну вот не пойму - я ведь так и пишу - отдай и гуляй себе дальше - а как же - барыгам тюрьмы?
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за то, как это гордо написано))) аж 51 тыс. грн
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Ага. Ровно та сума, которую он тратит ежедневно на ужин в каком то кабаке...
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вообще нормальных пацанов штрафуют на 170 грн. а этот влип по полной аж 51000 горе то какое, тебя пасодют, а ты не варуй
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51 тыща для него , так это даже не смешно ...
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когда правит шапито 95 нужно смеяться Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 8296 и зелебобикам веселей.
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Це знущання якесь..., над громадянами країни. Навіщо тоді потрібен цей суд..!?!?
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А що то за колишній депутат? Мабуть, колишній депутат сільради, бо 51 тисяча гривень - просто смішна сума.
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Не штрафовать нужно, а конфисковывать все то, что не внесено в декларацию. вот так легко и просто все решается.
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этот депутат голый и босый)) а мама просто любит скорость))
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Это не штраф это зеленый свет и способ для подолання бидности.
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На всякий случай Анти коррупционный "суд" сдил это существо без имени и фамилии???
Создали ... как общественную организацию с ограниченной ответственностью - т.е БЕЗОТВЕТСТВЕННУЮ.

Главное бороться ...,а результат нулевой с зрЯплатоой с ЧЕТЫРЬМЯ нулями Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 7174
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51 тыс гривен?
После вчерашней новости о том, как депутат на ДР жены потратил миллион долларов, такая сума штрафа всего-лишь вызывает улыбку (сквозь слезы)...

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А шо это за чмо беымянное??? Приговор есть! Страна должна знать своего хероя!
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так написано же - Бобов Геннадий Борисович.
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У 100% нардепов прошлых и настоящих ложные декларации ! Любого можно брать за уши и на зону с конфискацией. Как в любой цивилизованной стране.
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Оце так вирок! Пора вже й цих суддів саджати довічно з конфіскацією за такі вироки. Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 6602
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Браво, брависсимо. Рехформы зеленского в действии. Хе-хе. Пусть он запишет в свой список и этих разбойников: судью и этого с фото.
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5 лямов украл на 2 штуку штрафанули, да здравствуй самый гуманный суд в мире. И это судьи который получают от 5 штук баксов за наши налоги, занавес ...
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На хрена нам такой Антикоррупционный суд,который за скрытие от налогообложения 124млн.грн. штрафует на 51 тыс. грн.! Почему не на 1 коп.? Этот Суд Закоррупционный!
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Вывод простой: "судьи" этого суда просто имитируют деятельность,ничего по сути не делая, наверно за хорошие деньги от этих же самых коррупционеров. У нас вся правоохранительная система- это фейк, обман, обходящийся очень дорого украинскому народу. Когда с этим будут ,что-то делать?
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Вот это да, вот это я понимаю. Наказали так наказали. Браво, антикоррупционный суд! Поделом, будет знать как миллионы наворованные не показывать. И другим будет урок делайте что хотите, всё равно вам ничего не будет о чрезвычайной строгости нашего закона к любым проявлениям коррупции!
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*****..ы штрафовать надо на 100 миллионов.
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за шо люди на майдані померли як би знали
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А пожизненное за организацию убийства журналиста Сергиенко ему что уже не светит?
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так вот ты какой Антикоррупционный суд
сперва была баня потом брокбизнесбанк, а теперь офшор

помывочная для нужных нуждающихся
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Это как индульгенции католики продавали. Мартин Лютер в одной из проповедей рассказывал, как один парень убил своего отца, получил большое наследство и купил индульгенцию, отдав часть наследства католической церкви. Церковь его с удовольствием простила. Для католической церкви это, кстати, закончилось большой потерей...
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