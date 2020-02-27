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Все про:суд (22901) прокурор (962) Штепа (138)

 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли на 23 марта

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, на 23 марта.

Об этом "Укринформу" сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ.

"На суд не явились оба прокурора - Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина - пребывание обеих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заранее", - отметил Шадрин.

По его словам, очередное заседание суда назначено на 23 марта в 12:00.

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Напомним, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

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Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3178204
 
 
 Топ комментарии
 
Скорей всего развитие нашего общества будет двигаться так-после 2004 просто отстранили, после 2014 люстрировали, а сегодняшних придется хотя бы кастрировать, что бы не размножалось.
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прокурорів звільнити і перевірити їхні сімейні доходи за останні роки
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повісити хуну, які там міри для продажної тварюки
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На биогумус, а то чирваки уже заждалисся. Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713
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М-м-м-м...это тоже проделки Пороха? Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 1479
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то ли дело раньше
сепары из тюрем не вылазили
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Штепа-колобок. И от тех ущла, и от тех, и от этих уйдет, курва.
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Скоро Нелю Штепу оберуть міністром похорону охорони здоров'я в уряді Тігіпка. Ура, панове!
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Скорей всего развитие нашего общества будет двигаться так-после 2004 просто отстранили, после 2014 люстрировали, а сегодняшних придется хотя бы кастрировать, что бы не размножалось.
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прокурорів звільнити і перевірити їхні сімейні доходи за останні роки
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та вже б суд: "понял, простил и отпустил" (прецеденти вже Є)... Чи це перенесли на 23 березня???
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не забудьте поздравить её с 8 марта
удивляюсь как её еще на поруки не отдали
медведчуку с рабиновичем
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так можно жить на одной только компенсации!
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турборежиму не дійшли руки змінити портновські кодекси, які захищають інтереси підозрюваних, звинувачених, а не інтереси постраждалих осіб... Тим більше, коли в конкретному випадку постраждалою особою є держава.
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Так що *Луценки з Шпокіними * ..5 - ть рочків робили !?
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да пристрелите уже эту дырку безмозглую...
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Брифинг не догадались провести, уже давно б и срок "отсидела".
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