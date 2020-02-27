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 Отец застрелил сына из охотничьего ружья на Львовщине, - полиция. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства убийства мужчины в Золочевском районе на Львовщине. Как предварительно установили правоохранители, в погибшего из охотничьего ружья стрелял его отец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в Facebook.

"Сегодня, 27 февраля около 00:30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, прибыв на вызов, в жилом доме в одном из сел Золочевского района они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.

Отец застрелил сына из охотничьего ружья на Львовщине, - полиция 01
Фото: полиция /Facebook

"Ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя. Орудие убийства изъято, будем устанавливать происхождение ружья и на законных ли основаниях оно хранилась. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Отец застрелил сына из охотничьего ружья на Львовщине, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178203
 
 
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обожаю когда охотники расстреливают друг друга. это самое лучшее применение их ружьям
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Точно, пусть охотятся друг на друга, чем убивать невинных, безоружных, диких животных, приходя в их дом, в лес.
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Через це, доречі, мозок погано працює.
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Носитись з ним на руках, споглядати перші кроки, чути перші слова... а потім нажрацца і шмальнуть із ружжа! Нє, ну не дебіл той отєц?
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