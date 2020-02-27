EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2850  80
Все про:Вилкул Александр (371) суд (22901) уголовная ответственность (373) Колесников Дмитрий (22)

 Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел

Жовтневый суд Днепра освободил бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича экс-нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Такое преступление считается тяжким и за него предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

Но после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, которая является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Заметим, что при желании обвиняемого дело могут рассматривать и после окончания таких сроков для установления истины.

Дело Вилкула закрыто еще 28 января этого года. В обвинении говорилось о периоде с марта 2010 по декабрь 2012, когда Вилкул был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Экс-чиновнику инкриминировали незаконное изменение целевого назначения 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки правопреемников колхозов оцениваются в более чем 12 млн грн. Также считается, что от снятия почвенного покрова без специального разрешения государству нанесен ущерб на сумму 486 тыс. грн.

Кроме того, Вилкул как председатель ОГА, по версии обвинения, незаконно изменил для ООО "АРТ ЛЕНД" вид угодий площадью 45,4 га, чем создал условия для дальнейшего незаконного изменения целевого назначения и занижения суммы потерь сельскохозяйственного производства. Убытки общественным интересам в виде непоступления потерь сельскохозяйственного производства вследствие изменения целевого назначения земельных участков оцениваются в более чем 5 млн грн.

Действия Вилкула переквалифицированы на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова

Адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении его от ответственности и прекращении дела по срокам давности.

При этом сторона защиты отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат сообщил, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления.

Обвиняемый Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, также подчеркнув, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Закрывая дело, суд отметил, что установление вины лица не решалось. В то же время прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

Аналогично закрыто и дело Колесникова, который во времена президента Януковича был председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Ему инкриминировали, что он утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не были включены два здания. В дальнейшем это позволило продать объекты. Тяжелые последствия государственным интересам оцениваются в более чем 16 млн грн.

Обвиняемый и его защитник также отметили, что не признают вину. Колесников также связал обвинения со своей деятельностью как оппозиционного политика и общественного деятеля, но поскольку сроки давности привлечения к ответственности прошли, то он не возражает против освобождения от уголовной ответственности и прекращения дела.

Решение по Вилкулу и Колесникову выносил один и тот же судья - Сергей Мельниченко.

Как пишет Радио "Свобода", по данным из прокуратуры, дела по экс-чиновникам были расследованы и осенью прошлого года направлены в суд, а суд, рассматривая уголовные производства по сути, пришел к выводу, что людей надо освободить от уголовной ответственности за то, что срок привлечения к уголовной ответственности истек.

"То есть эти лица считаются виновными в совершении преступления, считаются имеющими судимость, но уголовное наказание они не будут нести в связи с истечением сроков давности", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, 6 сентября 2019 г. в ГПУ сообщили, что бывшим народным депутатам из фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении в совершении преступления.

Позже из сообщения прокуратуры области стало известно, что экс-чиновников подозревали в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). В частности, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу инкриминировали сделки с землей 2 тысяч пайщиков. Дмитрия Колесникова подозревали в том, что, занимая должность главы Агентства госимущества, в 2014 году он подписал документы по отчуждению имущества Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Осады.

16 сентября 2019 г., по решению суда, экс-нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Их поручитель, действующий нардеп Дмитрий Шпенов тогда заявил, что никаких доказательств их вины нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3178202
 
 
 Топ комментарии
 
Шыкарно!!!

А волонтеров и добровольцев в тюрьму просто потому, что похожи издалека не понятно на кого.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо було? 5 років розслідували справу саме при Порошку...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и не надо уже. Вы ж за рыгов проголосовали.
 показать весь комментарий
 
 
зебіл, чого ти не згадуєш, що в минулій Верховній Раді розглядалось подання Генпрокурора на цих двох?
 показать весь комментарий
 
 
Малоросс, стопроцентный уже почти пол-года у власти.
 показать весь комментарий
 
 
Порошок у тебе в голові. Он вже й сипатись почав...
 показать весь комментарий
 
 
Скоро і яник нагадає за себе і за межигір'я. Прийдеться ловити страусів.
 показать весь комментарий
 
 
До Х......... .Вы П.О.П вместе с Януковичем и Зе нахер..........ли такого,что Х....... кто исправит.
 показать весь комментарий
 
Шыкарно!!!

А волонтеров и добровольцев в тюрьму просто потому, что похожи издалека не понятно на кого.
 показать весь комментарий
 
 
как то меня ничего из этого не коснулось
кроме второй платёжки, которую гончарук пообещал убрать
а шо у украинских пенсионеров была 13-ая пенсия?
 показать весь комментарий
 
Это Потрошенко заключил договорняк с врагом всего украинского Гепой . Это он наладил отношения с Трухановым .Это при нем свинарчуки мародерили в армии. Это его ставленник Авиков скомуниздил рюкзаки . Это он **** не довел реформы в Украине до конца . Это он устроил вакханалию с ценами в ЖКХ и как следствие просрал выборы путинскому клоуну.
 показать весь комментарий
 
Тобто ригів продовжують виправдовувати.
 показать весь комментарий
 
 
читай уважно: не виправдали. Лише звільнили. Різні дефініції.
 показать весь комментарий
 
 
Звільнили від відповідальності, щоб потім виправдати.
 показать весь комментарий
 
 
Так и не привлекли к статье. Если бы дали пару лет условно, потом сняли в связи со сроком, вопрос был бы другой, было бы признание их вены, а в этом случае, не довели дело до конца а просто закрыли изза сроков, это равносильно, что оправдали. Теперь, когда потерпешие подадут в суд гражданский иск, будут тыкать этим решением, что вину не выявили, значит нарушения небыло и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
У них срок кончился, 6 лет как в сказке пролетело. Некогда было обвынувачуваты, дела по важнее были. Ноша большая выпала на их плечи, попробуй все спрятать, а посчитать, а сложить. Не до них было.
 показать весь комментарий
 
 
зємляки президента та за сумісництвом знатні тітушководи ніучому не винуваті?
Звісно!
 показать весь комментарий
 
 
ну, нарешті!
тепер з'явиться більше ресурсів для прессингу патріотів
не підведіть!
 показать весь комментарий
 
 
Наші несучки найорлинішні в Світі!!!
 показать весь комментарий
 
 
Новые министры в новый кабмин нового лица тигипки... Всё, как зебилы просили...
 показать весь комментарий
 
 
Висооплачуван й ризикована робота - нічого неробити роками Премію,їм,премію...В особливо великому розмірі з повною конфіскацією (правоохорнцям)
 показать весь комментарий
 
 
всем рыгам будет компенсация из бюджетной дыры
 показать весь комментарий
 
 
зедебилы, которые выбрали президента тоже хотели реванша рыгов?
 показать весь комментарий
 
 
Они хотели чужих денег. Но пока расстаются со своими.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хоть так: "эти лица считаются виновными в совершении преступления, считаются имеющими судимость, но уголовное наказание они не будут нести в связи с истечением сроков давности". Хоч цього Ю.Луценко добився...
 показать весь комментарий
 
"...Но после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, которая является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет..."

Зеленая прокуратура отлично справилась с задачей.
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет главный патриот страны Порошенко с кумом Луценко остановил реванш )))) А лохи ведутся, что он боролся с ригами)))) Просто забыли что он один из них)))
 показать весь комментарий
 
 
шо, просрал своё место в очереди за мозгами? ну, бывает... Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел - Цензор.НЕТ 3468
 показать весь комментарий
 
 
Виделкул зекодлу потрібен на волі.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно вспомнить откуда они оба.
 показать весь комментарий
 
 
нахрен тут этот червиный корм то? б*же, разве только для ыконки новоотматроссам...
 показать весь комментарий
 
"Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения."
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Будем честными , хотя бы перед самими собой - Пэдро тоже никого не посадил , не расстрелял и даже пальчиком не погрозил .
Некогда ему было , бабло скирдовал .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сынок Пэдра надысь с кацапами в дёсна целовался в Лондоне .
Он , конечно , не дешёвая шлюха .
Очень даже дорогая ...
 показать весь комментарий
 
 
Жовтневый суд Днепра\\\\\\\\\\

Там в Днепре работал блогер Юрка Голик - всегда кричал сколько и чего построили, но..... встречают как раз по одежке. че твари не переименовали суд? епт, это как бы "суд имени чикатило будет судить полицейского".
совок проклятый, столько всего, везде и навсегда засрал, что я даже завидую такой.... "трудной способности" Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел - Цензор.НЕТ 3999
 показать весь комментарий
 
Крали, крадуть і будуть красти! Таких тільки могила виправить!
 показать весь комментарий
 
Орджоникидзевский ГОК принадлежит Коломойскому. Договорились.
 показать весь комментарий
 
У такой статьи, вообще не должно быть срока давности !!!
 показать весь комментарий
 
порошенко приди порядок наведи 5 лет жили нормально и тут зеля пришел все опять поломал что построил порошенко
 показать весь комментарий
 
Вы после ***** вообще не оклемаетесь...
 показать весь комментарий
 
Порошенко виноват, век воли не видать! Да, забилы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да , виноват, 5 лет у него было и в ЗЕ полгода, но время быстро течет. Еще и спрашивает, дурачков ищет.
 показать весь комментарий
 
ой..как жи ж так..генпрокурорі, трубі, ***** и прочие ловители злодеев..обосрались как обічно?)))))
 показать весь комментарий
 
Реформированные суды Порошенко. Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел - Цензор.НЕТ 4649
Нужно было не имитацией реформ и решаловом заниматься а реальными реформами, может тогда бы и партия его больше 8 процентов набрала.
 показать весь комментарий
 
Почему ни Вилкула ни Колесникова, ни мертветчука с рабиновичами и прочими не трогали с 2014 года при самом патриотичном - сивом гетьмане президенте и его куме прокуроре? Чего ждали? Истечения срока давности? Как теперешние Зе власти виноваты в этом так и "патриоты" с блока Порошенко И Народного Фронта Яценюка.
 показать весь комментарий
 
Всё, пздц, теперь во благодарность позеленеют..
СадиТЕ, с.ки зеленые, садиТЕ, или сами сядиТЕ.
 показать весь комментарий
 
Это так умилительно , когда голожопые так газуют за аллигаторха Пэдро !
Как вроде они вместе с ним воровали и бабло в хромой траст складывали !
Только , кажется мне , он их с собой на Мальдивы не брал ...
 показать весь комментарий
 
 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ЛЮСТРИРОВАННЫМ В 2014 ГОДУ ЧИНОВНИКАМ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх