 Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Такое преступление считается тяжким и за него предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

Но после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, которая является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Заметим, что при желании обвиняемого дело могут рассматривать и после окончания таких сроков для установления истины.

Дело Вилкула закрыто еще 28 января этого года. В обвинении говорилось о периоде с марта 2010 по декабрь 2012, когда Вилкул был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Экс-чиновнику инкриминировали незаконное изменение целевого назначения 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки правопреемников колхозов оцениваются в более чем 12 млн грн. Также считается, что от снятия почвенного покрова без специального разрешения государству нанесен ущерб на сумму 486 тыс. грн.

Кроме того, Вилкул как председатель ОГА, по версии обвинения, незаконно изменил для ООО "АРТ ЛЕНД" вид угодий площадью 45,4 га, чем создал условия для дальнейшего незаконного изменения целевого назначения и занижения суммы потерь сельскохозяйственного производства. Убытки общественным интересам в виде непоступления потерь сельскохозяйственного производства вследствие изменения целевого назначения земельных участков оцениваются в более чем 5 млн грн.

Действия Вилкула переквалифицированы на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам.

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Адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении его от ответственности и прекращении дела по срокам давности.

При этом сторона защиты отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат сообщил, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления.

Обвиняемый Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, также подчеркнув, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Закрывая дело, суд отметил, что установление вины лица не решалось. В то же время прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

Аналогично закрыто и дело Колесникова, который во времена президента Януковича был председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Ему инкриминировали, что он утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не были включены два здания. В дальнейшем это позволило продать объекты. Тяжелые последствия государственным интересам оцениваются в более чем 16 млн грн.

Обвиняемый и его защитник также отметили, что не признают вину. Колесников также связал обвинения со своей деятельностью как оппозиционного политика и общественного деятеля, но поскольку сроки давности привлечения к ответственности прошли, то он не возражает против освобождения от уголовной ответственности и прекращения дела.

Решение по Вилкулу и Колесникову выносил один и тот же судья - Сергей Мельниченко.

Как пишет Радио "Свобода", по данным из прокуратуры, дела по экс-чиновникам были расследованы и осенью прошлого года направлены в суд, а суд, рассматривая уголовные производства по сути, пришел к выводу, что людей надо освободить от уголовной ответственности за то, что срок привлечения к уголовной ответственности истек.

"То есть эти лица считаются виновными в совершении преступления, считаются имеющими судимость, но уголовное наказание они не будут нести в связи с истечением сроков давности", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, 6 сентября 2019 г. в ГПУ сообщили, что бывшим народным депутатам из фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении в совершении преступления.

Позже из сообщения прокуратуры области стало известно, что экс-чиновников подозревали в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). В частности, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу инкриминировали сделки с землей 2 тысяч пайщиков. Дмитрия Колесникова подозревали в том, что, занимая должность главы Агентства госимущества, в 2014 году он подписал документы по отчуждению имущества Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Осады.

16 сентября 2019 г., по решению суда, экс-нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Их поручитель, действующий нардеп Дмитрий Шпенов тогда заявил, что никаких доказательств их вины нет.