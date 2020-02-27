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 Общество
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Все про:Байден (492) Шокин (713) ГБР (996)

 ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина, - адвокат Телешецкий

Адвокат экс-генпрокурора Виктора Шокина Александр Телешецкий заявил, что Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на его подзащитного со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", - сказал он.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178199
 
 
 Топ комментарии
 
Ой ржу не могу с клоунов!!!!
Байдена уже на допрос вызвали? Или принудительно????
Шо придурки хотите поиграть в "американские выборы"? История ничему не научила???
Д-лы бл-ть!!!!!
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Мені цікаво, якщо суд Делавера викличе на допит Коломойського і Зеленського вони поїдуть? ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 7015
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Чёт он ни хрена не похож на катком перееханного! ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина, - адвокат Телешецкий - Цензор.НЕТ 8560
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Точно.
А ну, раздавленного Шокина - в студию !! ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 9626
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Я взагалі не бачу якихось преференцій для Шокіна, чи перспектив винесення якихось рішень судових, чи взагалі перспективи судового розгляду. А от політичні дивіденди тут можуть отри ати лише вороги України. І це прямо вказує на кацапів.
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Рашка тоже дела без последствий на украинцев открывает.
Главное - перднуть. Противно другое, шо эти дозебни, как кремляди, пердят..
И пердят то - не в ту сторону. Надоть-то в обратную - на 1/6 суши, на вонючую азиопу.
А оттуда, мабуть, наказ - "В нашу сторону - не пердеть!"
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Ой ржу не могу с клоунов!!!!
Байдена уже на допрос вызвали? Или принудительно????
Шо придурки хотите поиграть в "американские выборы"? История ничему не научила???
Д-лы бл-ть!!!!!
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Денюшки трампика начали работать в Украине.
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Щось ДБР не тим займається. Вони не хочуть ще відкрити справу проти Мельниченка за те, що він давив на Кучму???
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о как, подозреваю следующее дело гбр будет о преследовании проффесора, не побоюсь этого слова, законно избранного президента Украины, Виктора Януковича...
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выборы 46-го президента США стартовали в Украине
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Тепер вже у США відкриють справу на керівників ДБР.
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Мені цікаво, якщо суд Делавера викличе на допит Коломойського і Зеленського вони поїдуть? ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 7015
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Зрозуміло, що поїдуть, але туди, де їх не знайдуть.
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А Толик Матиос вытащил из своей задницы ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ?
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А справу про те як Обама з Порошенком грабували Україну вже закрили? По скільки дали фігурантам? ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 3342
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Чё то видно заказуху, Трамп остался у власти и пошла теперь игра на балалайке,а почему не открыли уголовное дело против кремлёвского Фюрера,если показываете такую смелость? ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 5174
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Я не понял, этот "адвокат" на один уровень поставил вице-президента США и недоумкуватого шокина???
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На Трампа ще заведіть. Бо Обамі абідна будєт. ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 4188
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даффайте, зебилы. рассорьтесь окончательно со штатами.
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осталось ЦРУ адекватно ответить и открыть производсво на украинское ГБР о давление на гражданина США..рашистский сценарий воплощает ГБР
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а що там із замахом на шпокінда за допомогою тєпловізора, вже розслідували чи ще ні?!
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Це теж Байден, що неясно? Особисто тепловізор тримав!
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"Волну инвестиций" надо отрабатывать даже, если ее увидели не все.
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Есть повод вспомнить про любителя женщин и самогонки.
Интересно, а ГБР уже открыла производству по факту недекларирования Зеленским средств, потраченных на частную поездку в Оман?
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Шокіна повернути генеральним секретарем генерального офісу прокуратури.
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А на Шокина відкрити справу СЛАБО,
Адже ця мерзота покрила себе так багном захисту корупції, що від неї тхне на весь світ
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Посмотрите на этот мясистый иеббальник - прямо затравленный щенок.
Он сам затрахает вымогательством откатов кого хочешь.
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Трамп у нашої бубочки попросив справу на Байдена. З імпічментом замяли, тепер виконали обіцянку - справа є. Порох руками Шокіна помагає Зеленському? Як так? ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький - Цензор.НЕТ 6635
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Эти зебилоиды, хотят посорить Украину с демократами!
Дебилы!
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Мелковато будет!
Дайош против Трампа за давление на Зеленского!
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Дело открыто на основании заявления Шокина. ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТ КРОМЕ КАК СЛОВ ШОКИНА, НАДО БУДЕТ УЖЕ НА ШОКИНА ЗАВОДИТЬ ДЕЛО! ДАЮ 100% ЧТО НИКАКИХ ДОК-В У НЕГО НЕТ!
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