 ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина, - адвокат Телешецкий

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", - сказал он.

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

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