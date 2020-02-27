 Прохасько, Кияновская, ДахаБраха, опера "IYOV": стали известны лауреаты Шевченковской премии-2020

Как стало известно Суспільному, в номинации "Литература" - два победителя: Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабин Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але...", передает Цензор.НЕТ.

Стихи Марианны Кияновской - это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яре или ее свидетелей. В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра.

Сборник эссе "Так, але..." Тараса Прохасько стала книгой года-2019 BBC (номинация "Эссеистика"). Это истории, которые формируют целостную тему - как важно чувствовать и слышать, это рассказы о семье и воспоминания . Писатель с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину.

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В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Дівчата зрізають коси". Это воспоминания 25 женщин, участвовавших в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах. Речь идет о боевых операциях разных лет на Луганщине и Донетчине, об освобождении украинских городов и сел от оккупантов, воспоминания о побратимах, местных жителях, военный быт, а также размышления о положении женщины в украинской армии в разные периоды войны. Рассказы дополнены фотографиями из зоны боевых действий.

Известная украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Шлях" (2016) одержал победу в номинации "Музыкальное искусство" . Сами авторы отметили, что альбом создавался в очень сложное время для Украины. "Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", - говорится в аннотации.

В номинации "Визуальные искусства" победил художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор сочетает фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включая кадры военной украинской реальности, в единое полотно (круг). Визуальная последовательность превращается в целостное неразрывное полотно коллективной биографии.

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Опера-реквием "Иов" ( "Iyov", созданная в 2015 году) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко - лауреат в номинации "Театральное искусство". "Иов" объединяет черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и черты постмодернистского театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.

Председатель комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров в комментарии пояснил, что в этом году не вручат премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты - фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Дом "Слово" Тараса Томенко - не соответствуют по масштабу сути премии.

В отношении двух лауреатов в номинации "Литература" он отметил, что такой прецедент уже был в прошлом году.

"Мы стараемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все лауреаты - энергетические и современные, новаторские, соответствуют видению Тараса Шевченко как брендообразующего фактора", - сказал Юрий Макаров.

По его словам, работы-победители должны быть интересны прежде всего молодым украинцам. "Это своеобразный компас, как должна развиваться культура", - считает глава комитета.