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 Политика Украины, Общество
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 Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев. - Ред.) речь не идет", - сказал он. При этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3178194
 
 
 Топ комментарии
 
Какой смысл их эвакуировать?
в Украине что лучше медицина?
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Аггга, все кинуть і як рррвонуть додому!
Багато знайомих там перебуває і (мої)
зовсім не збираються повертатися в цей
лупанарій!
🤣
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а зачем эвакуировать если Италия не закрыла границу...сами вернутся
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Какой смысл их эвакуировать?
в Украине что лучше медицина?
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У нас скоро не залишиться лікарів, бо вже заплановане значне скорочення медиків.
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Щоб,ви, знали..., якість медицини неіяким чином непов'язана з якістю й кількістю лікарів... Евакуація українців з Італії поки що не планується, - МЗС - Цензор.НЕТ 6222 Вона залежить, від кількості юристів в відомстві, ну й звісно-клоунади...
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а зачем эвакуировать если Италия не закрыла границу...сами вернутся
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Аггга, все кинуть і як рррвонуть додому!
Багато знайомих там перебуває і (мої)
зовсім не збираються повертатися в цей
лупанарій!
🤣
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Вони цим більше користі принесуть ніж вітчизняна медицина.
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Ээээ, а чего это такая дискриминация?!!!
Китайских украинцев эвакуировали, а итальянские украинцы значит им уже не такие, рожей не вышли...
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Та,ніяких бюджетів невистачить,усіх Тарганів, звідусиль повертати Волю емігрантам Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД - Цензор.НЕТ 8922
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Жаль, бо там є одна коментаторша, якій би не завадило повернутися і жити при її улюбленому керівникові.
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если только итальянцы сами на пинках не эвакуируют
все понимают что у нас риск воткнуть от чего угодно в разы выше чем от короновируса в италии, или еще какой нибудь цивилизованной стране
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Проте в нас показники ліпші, найкращі в Світі Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД - Цензор.НЕТ 4946
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так как реально придется эвакуировать носителей вируса, а не как в первый раз для шоу.
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На росции ,- на ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом... ...Это вам не камень в автобусс бросить ..?11!!..??
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ржунімагу!
там сотні тисяч українців
знову зедрисня понти ганяє
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Зліва направо,й знову-справа наліво... Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД - Цензор.НЕТ 6421 Потрібно ж груші околачувати...
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Вибачте,а нащадків Анни Ярославівни повертатимуть Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД - Цензор.НЕТ 6596
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А,які наші,які ненаші...Озвучте критерії...
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Ась Ага... Евакуація українців з Італії поки що не планується, - МЗС - Цензор.НЕТ 8135 В'їхав,це,як, 'каждай б__ді по парє' Евакуація українців з Італії поки що не планується, - МЗС - Цензор.НЕТ 6512
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Так полсотни ввезли -- потратили туеву хучу денег, лишились министра здравоохранения, платить нужно за охрану и питание и вывезенных и охраняющих, пиар отрицательный, одни убытки.Командировочные доктору Комаровскому обошлись , как вся эвакуация. А кинься из Италии возить, на первый рейс все тесты придется истратить, и что дальше делать ?
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Это мне напоминает спасение Украины ******, не надо люди сами приедут, а то с этими спэциалистами эвакуаторами камнем по башке получишь.
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Та,трошки , особливо сприятливий шлях інфікуватися...Через спілкування з евакуатором...
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А шо это? Бубочка уже не хочет пиару? А шож случилось?
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Зачем их эвакуировать, они этот вирус и сами привезут.
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Вдумайтесь, на увесь світ в прямому ефірі депутат російської Думи Олег Нілов заявив, що офіційний Київ зобов'язаний відкрити Північно-Кримський канал, оскільки влітку українським громадянам через епідемію коронавірусу в світі доведеться їздити відпочивати ... на анексований півострів. "Куди поїдуть українці відпочивати цього літа? Я думаю, що крім Криму нікуди: там небезпечно, там смертельно небезпечно, там неможливо, туди грошей не вистачить. Тому відкривайте канал, поки не пізно!" - заявив Нілов в наказовому тоні.
На думку Нілова, єдине місце для нормального відпочинку для українців залишиться окупований Крим (!). Однак Україна нібито зобов'язана включити воду на півострів в обмін на можливість і їздити в Крим.
Російський депутат вважає, що в Азію і Європу українцям виїхати не вдасться, і нібито, саме Крим стане для України єдиним порятунком. "Ні в Китай, ні в Європу поїхати не вийде. Росія, дай Бог, надасть таку можливість. Ну а Крим - це для України єдиний порятунок. Тому відкривайте канал! Зробіть крок назустріч!", - всерйоз заявив представник російської Держдуми.
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Потрібно евакуювати, та й жителям Китаю можна б дати прихисток.
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Что, зебилы, боитесь ещё одной обосраки?
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Ага. На пасху они все нашару домой покатят!
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Ага. Евакуацію проурочать до, наприклад, Дня Конституції )
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