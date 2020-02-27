 Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев. - Ред.) речь не идет", - сказал он. При этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.
Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.
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в Украине что лучше медицина?
Багато знайомих там перебуває і (мої)
зовсім не збираються повертатися в цей
лупанарій!
🤣
Китайских украинцев эвакуировали, а итальянские украинцы значит им уже не такие, рожей не вышли...
все понимают что у нас риск воткнуть от чего угодно в разы выше чем от короновируса в италии, или еще какой нибудь цивилизованной стране
там сотні тисяч українців
знову зедрисня понти ганяє
На думку Нілова, єдине місце для нормального відпочинку для українців залишиться окупований Крим (!). Однак Україна нібито зобов'язана включити воду на півострів в обмін на можливість і їздити в Крим.
Російський депутат вважає, що в Азію і Європу українцям виїхати не вдасться, і нібито, саме Крим стане для України єдиним порятунком. "Ні в Китай, ні в Європу поїхати не вийде. Росія, дай Бог, надасть таку можливість. Ну а Крим - це для України єдиний порятунок. Тому відкривайте канал! Зробіть крок назустріч!", - всерйоз заявив представник російської Держдуми.