 Эвакуация украинцев из Италии пока не планируется, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев. - Ред.) речь не идет", - сказал он. При этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

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