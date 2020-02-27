 В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко

Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

Участие в учениях будут врачи, спасатели, персонал больницы.

"Мы готовы, больницы тоже готовы, инструкции на такой случай есть", - сообщил Кличко.

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