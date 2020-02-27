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 Киевские новости, Общество
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 В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко

В Александровской больнице в Киеве 28 февраля пройдут учения на случай вспышки коронавируса в Украине.

Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

Участие в учениях будут врачи, спасатели, персонал больницы.

"Мы готовы, больницы тоже готовы, инструкции на такой случай есть", - сообщил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178193
 
 
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Суд отказал в жалобе Порошенко на его принудительный привод в ГБР

если и будут завтра где учения так это перед ГБР
в кандалах привезут? или сам придёт? зачем в суд подавал?
он что не знает какие в Украине суды?
лучше бы ЕСПЧ подал на ГБР за то что гнобят его репутацию
больше пользы было бы
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На кафекте рашен прискочэ с цугом свинарастав. У київській лікарні відбудуться навчання на випадок спалаху коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 1098 У київській лікарні відбудуться навчання на випадок спалаху коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 1098 У київській лікарні відбудуться навчання на випадок спалаху коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 1098
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не бзди, у них уже наверное и доки готовы, а подали они во все инстанции сразу. Там адвокаты не пальцем деланные, BBC за клевету нагнули на лям денег, уникальный случай кстати.
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ты меня успокоил
скрестил за него пальцы
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Будут тренироваться жечь шины, чтобы не пропустить больных?
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Пидалик у кароне вируса будеть бегать па палате и соопчать, шо ано вирус шоп баялисся. В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 997 В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 997 В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 997
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Почему только в Киевской и почему только в одной?
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По швидкості розбігання в різні сторони...
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ну кошек и собак они уже обвинили этого достаточно
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У нас теж нещодавно жінка 40 років померла.
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Чого-чого, а ідіотів-можновладців в Україні - до біса, мабуть, найбільше в світі в перерахунку на 100 чоловік населення.
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Первое правило, необходимо одеть чемпионский пояс, а для тех у кого его нет, пробовать пробить хук с правой.
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