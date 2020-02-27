 В киевской больнице пройдут учения на случай коронавируса, - Кличко

Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
Участие в учениях будут врачи, спасатели, персонал больницы.
"Мы готовы, больницы тоже готовы, инструкции на такой случай есть", - сообщил Кличко.
если и будут завтра где учения так это перед ГБР
в кандалах привезут? или сам придёт? зачем в суд подавал?
он что не знает какие в Украине суды?
лучше бы ЕСПЧ подал на ГБР за то что гнобят его репутацию
больше пользы было бы
скрестил за него пальцы