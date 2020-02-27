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 Политика Украины
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 По делу Гандзюк прошли 10 обысков: Павловскому и еще 3 фигурантам объявили новые подозрения, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля 2020 г. сообщили о подозрении 4 лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проведены 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Указанные следственные и процессуальные действия состоялись на основании открывшихся новых обстоятельств в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания указанной преступной организации, в которых прокуроры Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство, и являются продолжением совместной спецоперации с участием Офиса Генпрокурора, СБУ и Нацполиции 20 января 2020 г. с целью прекращения деятельности преступной организации.

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В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам.

Кроме того, 26 февраля 2020 г. суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г.. Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3178191
 
 
 Топ комментарии
 
Девушка служила какому-то олигарху, и попала в разборку между олигархами.

Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
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Дело по зверскому убийству Романа Беспалого как продвигается ?
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
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виявили міжгалактичну змову по вбивству Гандзюк?
ай, малаца!
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Дело по зверскому убийству Романа Беспалого как продвигается ?
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
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Кому нибудь, до сих пор, если честно интересно дело Гандзюк? Да, убили, трагично, осудить и пусть сидят убицы и заказчик, но мусолить это годами..... У нас вообщето ребята погибают каждый день которые наши шкуры защищают чтоб сапог кадыровца по нам не топтался.....
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У кожній людині є батьки. То тепер все що їм цікаво повинно бути тут напечатано??
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Там дело не в Ганзюк. Была создана целая система для разборок с активистами. И пострадавших было много.
Другое дело, что подобные банды не могли существовать без крыши сверху.
Так что очень быстро следствие выйдет на самих себя (скорее всего на СБУ). А потом уже в самом верхнем кабинете решат - закрыть дело или дать ему ход.
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виявили міжгалактичну змову по вбивству Гандзюк?
ай, малаца!
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Девушка служила какому-то олигарху, и попала в разборку между олигархами.

Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
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А ты кому служишь, отмазывая бандитов, которые убивают активистов и противопоставляя погибших борцов с коррупцией погибшим воинам ВСУ ?
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A откуда вы знаете кто там бандит, а кто активист ? И с чего это вы решили что она погибла в борьбе с коррупцией, а не воюя за интересы какого-то олигарха ? Материалы дела не публикуются. Вместо этого, в общество идут постоянные информационные вбросы. Пока нет чёткого описания того что произошло, с указанием фамилий действующих лиц, и их финансовых интересов, всё расследование является не более чем пиаром для генпрокуратуры.
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Перевести на людську мову?
Умисно завищили кваліфікацію, а коли зрозуміли, що справа через суд не пройде, почали шукати хоч щось! Головне запхати до суду, там нехай виправдають по вбивству, а визнають винуватими за якусь зовсім іншу річ... Потім скажемо, що суд у нас поганий.
Ось і вся робота наших правоохоронних органів. Вони не з злочинністю борються, вони займаються "очковтиратєльством", але що цікаво, на вимогу суспільства. Бо це саме наше суспільство поставили їм завдання намалювати тут ст.115 саме для високопосадовця...
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Судячи з того, як проводять справу Шеремета, можна говорити про повну втрату авторитету судової гілки влади.
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От 3 до 6,5 лет за умышленное убийство... А если судью грохнуть, тоже трешкой отделаешься ?
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