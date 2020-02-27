 По делу Гандзюк прошли 10 обысков: Павловскому и еще 3 фигурантам объявили новые подозрения, - Офис генпрокурора

По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проведены 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Указанные следственные и процессуальные действия состоялись на основании открывшихся новых обстоятельств в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания указанной преступной организации, в которых прокуроры Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство, и являются продолжением совместной спецоперации с участием Офиса Генпрокурора, СБУ и Нацполиции 20 января 2020 г. с целью прекращения деятельности преступной организации.
В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам.
Кроме того, 26 февраля 2020 г. суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г.. Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
Другое дело, что подобные банды не могли существовать без крыши сверху.
Так что очень быстро следствие выйдет на самих себя (скорее всего на СБУ). А потом уже в самом верхнем кабинете решат - закрыть дело или дать ему ход.
ай, малаца!
Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Умисно завищили кваліфікацію, а коли зрозуміли, що справа через суд не пройде, почали шукати хоч щось! Головне запхати до суду, там нехай виправдають по вбивству, а визнають винуватими за якусь зовсім іншу річ... Потім скажемо, що суд у нас поганий.
Ось і вся робота наших правоохоронних органів. Вони не з злочинністю борються, вони займаються "очковтиратєльством", але що цікаво, на вимогу суспільства. Бо це саме наше суспільство поставили їм завдання намалювати тут ст.115 саме для високопосадовця...