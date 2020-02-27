 По делу Гандзюк прошли 10 обысков: Павловскому и еще 3 фигурантам объявили новые подозрения, - Офис генпрокурора

По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проведены 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.



Указанные следственные и процессуальные действия состоялись на основании открывшихся новых обстоятельств в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания указанной преступной организации, в которых прокуроры Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство, и являются продолжением совместной спецоперации с участием Офиса Генпрокурора, СБУ и Нацполиции 20 января 2020 г. с целью прекращения деятельности преступной организации.

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В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который сейчас находится под стражей. Также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения другим соучастникам.



Кроме того, 26 февраля 2020 г. суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г.. Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.