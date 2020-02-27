 Кабмин утвердил порядок привлечения кредитов Укравтодором под госгарантии, - советник премьера Голик

Подробности на своей странице в Facebook сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.

Как пишет Голик, принятые постановления являются составной частью глобальной программы развития инфраструктуры, которая была инициирована Президентом Владимиром Зеленским и получила название "Большая Стройка".

"В предверии массового старта Национальной программы "Большая Стройка" по всей стране на сегодняшнем заседании Кабинета Министров день Укравтодора и дорог", - говорится на странице советника премьера.

Постановления, принятые Кабмином, касаются привлечения кредитов Укравтодором под государственные гарантии, строительства мостов и некоторых трасс.

"Приняты Постановления:

- государственные гарантии. Порядок привлечения кредитных денег для Укравтодора. 19,5 млрд грн;

- инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. 90 млн грн;

- инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев - Сумы - Харьков. 400 млн грн;

- отдельная программа по ремонту мостов. Это касается, в том числе, мостов в Запорожье. 500 млн грн", - делится подробностями Голик.

Напомним, в ходе программы "Большая Стройка" правительство и Укравтодор в 2020 году планируют отремонтировать и построить 4 000 км дорог национального и международного значения, а также 2 500 км дорог областного значения. Для финансирования столь масштабных дорожных работ привлечено более 100 млрд гривен.