EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  262  5
Все про:Укравтодор (399) Голик Юрий (84)

 Кабмин утвердил порядок привлечения кредитов Укравтодором под госгарантии, - советник премьера Голик

Правительство утвердило ряд инвестиционных проектов и программ дорожного строительства на 2020 год.

Подробности на своей странице в Facebook сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.

Как пишет Голик, принятые постановления являются составной частью глобальной программы развития инфраструктуры, которая была инициирована Президентом Владимиром Зеленским и получила название "Большая Стройка".

"В предверии массового старта Национальной программы "Большая Стройка" по всей стране на сегодняшнем заседании Кабинета Министров день Укравтодора и дорог", - говорится на странице советника премьера.

Постановления, принятые Кабмином, касаются привлечения кредитов Укравтодором под государственные гарантии, строительства мостов и некоторых трасс.

"Приняты Постановления:

- государственные гарантии. Порядок привлечения кредитных денег для Укравтодора. 19,5 млрд грн;

- инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. 90 млн грн;

- инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев - Сумы - Харьков. 400 млн грн;

- отдельная программа по ремонту мостов. Это касается, в том числе, мостов в Запорожье. 500 млн грн", - делится подробностями Голик.

Напомним, в ходе программы "Большая Стройка" правительство и Укравтодор в 2020 году планируют отремонтировать и построить 4 000 км дорог национального и международного значения, а также 2 500 км дорог областного значения. Для финансирования столь масштабных дорожных работ привлечено более 100 млрд гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3178190
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От Укавтодор треба було продати, НАК Нафтогаз, Ахметова демонополізувати, клоуна Зеленського в аренду в Китай до побратимів, Гончарук може заробляти на будівництві, Укрзалізницю продати частинами. Є що продавати, але ж тоді нічого грабувати буде скотам.
 показать весь комментарий
 
Придурки!!!!
Пока не будет независимых ЭКСПЕРТИЗ этих работ, с гарантиями и страховкой - это деньги на ветер!!!!
 показать весь комментарий
 
А где-же деньги, Зин? Кредиты под госгарантии -- это реально расплачиваться за этот аттракцион невиданной щедрости будут уже "наступники". Повторяется один в один ситуация с оборонзаказом на 2020 год. Зеленая пошесть уже 9 месяцев живет тупо накапливая охрененные долги, которые отдавать придется уже другим. Докерувались до ручки, придурки.
 показать весь комментарий
 
За право иметь именно автомобильные номера с надписью «Я - Бог» американец судился четыре года. И выиграл дело.
Это произошло в штате Кентукки. Сюда из соседнего Огайо переехал 80-летний атеист Бен Харт, и попытался зарегистрировать свою автомобильную табличку «Я - Бог», с которой к тому ездил 12 лет. Впрочем, транспортное управление Кентукки отказалось, назвав надпись «вульгарной и оскорбительной». Мужчина так просто это не оставил и подал в суд.
Он пояснил в суде, что никто не может доказать, что он - не Бог. и дело выиграл. Теперь штат еще вынужден заплатить 150 тысяч долларов штрафа за работу адвокатов пенсионера.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх