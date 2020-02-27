 "Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос соответствующий вопрос.

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

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