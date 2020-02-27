EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3046  83
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6674) оккупация (6912) Кулеба Дмитрий (261)

 "Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с наличием временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос соответствующий вопрос.

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178186
 
   
 Топ комментарии
 
Тада. И с президентом, который тайно ведет переговоры с руководством ФСБ.
 показать весь комментарий
 
На даному етапі Україні необхідний статус особливого партнера США, як у Південної Кореї. Це б вирішило проблему можливої широкомасштабної анресії Моржовії, яка в цьому році буде відпрацьовувати на навчаннях захоплення територій України.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо ти робиш, це ж жахливий спітнілий сон кремляді.
 показать весь комментарий
 
 
мирко саблич

чи знаєте Ви сайт http://ukrsong.narod.ru/
Домашні оцифровки з шеллачних та вінилових дисків, які виконав і виклав (через діалап!) неординарний журналіст українського походження, якого доля закинула до мацкви. Я з ним познайомився під час його приїзду до Києва у грудні 2004 р. Нажаль він помер від ускладнень грипу в січні 2005. Сайт тепер некерований, я маю повну копію. Кілька разів пропонував Держтелерадіо і Мінкульту створити дзеркало, але ніхто не хоче цим займатися.
 показать весь комментарий
 
 
Тада. И с президентом, который тайно ведет переговоры с руководством ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
В НАТО нас ждут не дождутся. Макрон с немцами нас просто сливают российским фашистам.
 показать весь комментарий
 
 
Причина одна -- корумпированная сегодняшняя Украина не слишком жизнеспособное государство. Завтра ее может и не быть.
 показать весь комментарий
 
 
України може й не стане, а ось 73% довб.бів, нікуди не подінуться....
 показать весь комментарий
 
 
А шо, у нас "педро" презик? "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7579 По-моему, как раз при "*****" в Конституции был закреплен курс в НАТО и ЕС. И при "*****" войска не отводили "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1837
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проблема в ***** и ему подобных гораздо острее чем проблема в Вове.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема у тебе в голові, а не в *****. Він вже майже рік не при посаді, а тебе досі не попустило. Він тебе що від корита відкинув?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как только посадят Коломойского, ***** и Ахметку сразу отпустит.
 показать весь комментарий
 
а яка проблема у Вові? Вова не проблема, це діагноз... ваш діагноз і ваш вирок (так, так, саме ваш, а не Пецін).
 показать весь комментарий
 
 
кацап, засунь свою влажную мечту себе подальше.
 показать весь комментарий
 
Из подмосковья копейку зарабатываешь?
 показать весь комментарий
 
Почему Украина нежизнеспособное государство? Слава Богу, еще при Игоре Рюриковиче существовало, когда вас, мордвинов, жабы по болотам гоняли "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7507
 показать весь комментарий
 
 
это вааще-то ваша (зелёная) мечта. тест на некацапа хошь, моль платяная?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее, проблема в одном мародере, который дестабилизирует Украину изнутри на радость ФСБ
 показать весь комментарий
 
И не говори.
Он же и заставил ЗЕ ехать в Оман на встречу с Патрушевым.
Он же заставил ЗЕ закрывать дела против рыгов.
Он же заставил ЗЕ подставляться *****.
Он же заставил ЗЕ подставлять ВСУ под удары кацапов.
Он же заставил ЗЕ возобновить закупку электроэнергии и газа у Роиси.

Причем тут вообще ЗЕлюпа???!!!
"Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9511
 показать весь комментарий
 
 
Ах да.
Еще мародер заставил ЗЕ покупать у Коломойского втридорога уголь из Роиси.
 показать весь комментарий
 
Проблема в довбой...бах, типу тебе, які з якогось дива вирішили, що клоуни можуть управлятися державними ділами.
 показать весь комментарий
 
тут главное-важность и необходимость Украины в северо-атлантической безопасности.остальное-решаемо.
 показать весь комментарий
 
 
но, НЕ с временно(?) оккупированными зе-вирусом МОЗГАМИ!

 показать весь комментарий
 
 
РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!

!
 показать весь комментарий
 
 
Це банальний трьоп - у Зеленського домовленності з ******, ця влада ніколи не піде на вступ у НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
"Домовленності с ******" були у Порошенко взагалі то.
 показать весь комментарий
 
 
"Мінскіє дагаварьоннасті" не пам"ятаєш?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ти брехлом Святого Петра називаєш і це не він казав?
 показать весь комментарий
 
 
Пацак, "минск" подписывался во время угрозы полномасштабной агрессии *****. По сути, ***** и всех пацакских баранов Петро попросту взул! Честь ему и хвала за это!
 показать весь комментарий
 
 
Я Святому Рошеко не верю - это удел вашей секты.
 показать весь комментарий
 
Я понял. В твоей голове Порошенко по-прежнему президент Украины Прими пигулку, попустить "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4437
 показать весь комментарий
 
Ты и понятие "понял" - вещи не совместимые. Иначе бы ты понял о чем вообще речь шла. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7417
 показать весь комментарий
 
Це крутий документ - кожний його може трактувати по своєму, мінськ дав Україні час, а кацапстан поставив на розтяжку. Але знайшовся придурок, який підписав кацапську трактовку - формулу Штанмайєра. Великий геополітик ********** - такий великий як слон у лавці.
 показать весь комментарий
 
 
А підпис там стоїть хрещеного батька Міші Порошенко, котрого Святий Петро Порошенко делегував зі своєї особистої ініціативи представляти Україну в Мінську. Ще тупі запинання в тебе є?
 показать весь комментарий
 
Тобто, Ви вважаєте, що цей набір букв являється відповіддю? Питань нема - шукайте іншого спеціаліста. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7733
 показать весь комментарий
 
Точно! Кращого за Мертвечука, кума Святого Порошенко, не знайти!"Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8695
 показать весь комментарий
 
Порошенко не поздравлял путина с новым годом, не дарил сепаратистам украинские территории и не менял сто убийц-террористов на десять таксистов из лугандона.
 показать весь комментарий
 
 
Пять вернувшихся домой спецназовцев стоят ста отданных убийц и сотни вас пустобрехов с "Цензора".
 показать весь комментарий
 
 
А как насчет подаренных территорий? "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659
 показать весь комментарий
 
 
Пацак, ты про клоаку ОРДЛО, которую юридически закрепил Святой Рошенко в "минских договорняках", вместо статуса оккупированных территорий?
 показать весь комментарий
 
 
А зеленый Наркоман уже в октябре хочет там выборы проводить!
 показать весь комментарий
 
 
А еще к осени 2019-го он слил Украину! Я в курсе ваших идиотизмов.
 показать весь комментарий
 
Он не слил, а просто просрал все направления, от экономики до внешней политики. Зря он не обращается к наркологу.
 показать весь комментарий
 
 
На даному етапі Україні необхідний статус особливого партнера США, як у Південної Кореї. Це б вирішило проблему можливої широкомасштабної анресії Моржовії, яка в цьому році буде відпрацьовувати на навчаннях захоплення територій України.
 показать весь комментарий
 
 
сто вiдсоткiв пiдтримую! доречi, це бiльш реально нiж НАТО....
 показать весь комментарий
 
Критерии членства[править | править код]
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:

расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.

На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Дайте ему сельодку...
 показать весь комментарий
 
С сцыкуном уклонистом сдающим территории врагу? С Моникой которая *увидела* мир в рыбьих зрачках террориста и убийцы №1? С Янелохом который запрещает нашим ЗСУ сражаться и уничтожать руснявых оккупантов? В НАТО?? А НАТО нужны дибилы которые во время войны выбирают себе командовать тупого клоуна??!!
 показать весь комментарий
 
 
Давайте уже вступайте, можно без вступивших в гавно ордло. И всё будет ФРГ или Юж.Корея или, или, или...там где нет рашистов.
 показать весь комментарий
 
Вот только что делать с олигархической зекомандой, которая почувствовала возможность стать вечной под протекторатом кремля. Вот где действительно нужен турборежим или будет всеукраинское гетто типа ордло, кто за прошу поднять руки.
 показать весь комментарий
 
 
Возможность вступления есть, вот только желания у союзников пока нет.
 показать весь комментарий
 
Головне бажання йти вперед. Усе решта вирішиться по ходу подорожі... У нас проблема не в тому, що ворота НАТО для нас зачинені, а в тому, що ми туди ніяк не дійдемо, бо спочатку не бажали, потім просто не йшли, а тепер говоримо замість того щоби піти.
 показать весь комментарий
 
 
кулеба, куйбида, кульбаба, да какая разница?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все возможно, даже вступление в НАТО временно оккупированных территорий без Украины.
 показать весь комментарий
 
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
 показать весь комментарий
 
ЗЕЛЁНЫЙ ИДИОТ! ПУСТЬ ЗЕ ПРОДАСТ СВОЮ КУРТОЧКУ, КУПИТ ТЕБЕ БУКВАРЬ И ОТПРАВИТ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ!
 показать весь комментарий
 
Александр Куницкий поскандалил в МакДональдсе.

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил перепалку с другим блогером в одном из харьковских МакДональдсов. В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, взывая к охраннику.

"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет", - пишет Telegram-канал "Неприкасаемые".

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.
 показать весь комментарий
 
 
Да этот х*йницкий вообще тупая лошара. Мерзкий тип.
 показать весь комментарий
 
ага, примут. тут ещё вопрос, рискнёт ли нато защищать страны балтии, если послезавтра ***** начнёт их аннексию, или выберет приоритетом таки дальнейшее спокойное благополучие своих бюргеров и защита стран буде снова базироваться на "лесных братьях", которые возглавят сопротивление? отож.
 показать весь комментарий
 
Хто хоче служити за власним бажанням на авіаносці США, чи строкову на кузі.
 показать весь комментарий
 
 
Да в конце то концов померяйте ему температуру.
 показать весь комментарий
 
Откуда ты это взял? Кто тебе такое брякнул? Как обычно ни пруфов, ничего. Только пердёж в лужу.
 показать весь комментарий
 
Он как бы правильно сказал, но не досказал. Это возможно, если "забыть" про оккупированные территории. То есть не забыть в принципе, но не предпринимать никаких военных действий вообще, ну то есть Донбасс должен будет стать как Крым для Украины, как Южные Курилы для Японии. И пока Донбасс не станет как Крым, то есть там установится какая-то граница, войска будут достаточно разведены, чтобы даже "провокаций" избегать, о принятии в НАТО не будет речи. Зачем НАТО принимать страну и сразу вступать в войну согласно пункту о коллективной безопасности? Если бы НАТО хотело сегодня воевать с РФ напрямую, а не на территории третьих стран, уже бы воевало.

Испания, например, считает Гибралтар оккупированным Великобританией, но они не воюют за него.
 показать весь комментарий
 
Цікаво, в них локшина колись скінчиться чи ні?
 показать весь комментарий
 
Як файно касабських орків-нулівок плющить у цій темі про Україну і NATO. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 226
 показать весь комментарий
 
А поподробней про возможность можно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх