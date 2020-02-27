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 Общество, Здоровье
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 Коронавирус COVID-19: в Минздраве рассказали о тест-системах и как они работают

В Министерстве здравоохранения рассказали, как и где в Украине будут диагностировать коронавирус COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"5 февраля Центр общественного здоровья МОЗ Украины получил первые тест-системы для выявления коронавируса (2019-nCoV). Это комплект реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью определения нового коронавируса. Комплект состоит из набора реагентов, каждый из которых содержится в отдельной емкости определенного объема", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Также сообщается, что диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

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"Полученная тест-система и реагенты рассчитаны на около 30 исследований, чего вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. Также лабораторной диагностике на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач: "Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации относительно забора образцов и транспортировки их в лабораторию".

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Как сообщалось ранее, тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 в первую очередь поставят в области, куда прибывают больше людей из Италии, в частности во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую

Источник: https://censor.net.ua/n3178184
 
 
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І діагностувати велика проблема. А от чим лікувати? Сміхом?
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Зачем его лечить? Зеленым нужна эпидемия. Чем больше погибнет людей, тем им лучше.

Сам зеля считает, что эпидемия поможет ему объяснить, почему экономика в кризисе. А его кукловоды рассчитывают на истощение страны. И на то, что границы с Европой закроются.
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официально 10 человек умерших за неделю от простого гриппа
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На росции , - на ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......

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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
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По словам народного депутата "Голоса" Александры Устиновой, Украина собирается тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что компании, которые будут создавать тест-системы украинские другое дело прекурсоры, которые могут использовать.
Источник: Facebook-страница Устиновой, комментарий основателя "Диагена" Александра Коляды и Алексея Данилова "Украинской правде"
Прямая речь: "Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине, в котором черным по белому написано название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения.
Вот только в решении СНБО специально сделанные ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо Диаген - написали - Диоген, а вместо Ярыша - Ярош.
Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/26/7241782/
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Щось зовсім непобачив - як вони працюють Коронавірус COVID-19: в МОЗ розповіли про тест-системи і як вони працюють - Цензор.НЕТ 5028
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Коронавірус уже майже всюди присутній, лише в Україні нема. Це в країні де більше 5 мільйонів на заробітках по всій планеті.
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у відомстві зазначили, що підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію.


Коли придурки користуються "настановами " маразматиків...

зокрема настановами,де інфікування починається після появи симптомів..
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